Le Innovation Experience Center est une cuisine de travail dynamique de 2 200 pieds carrés, conçue pour être une plaque tournante de la créativité mise en pratique et de l'exploration sensorielle. Le centre rassemblera les équipes, les clients et les partenaires de Hain pour découvrir, concevoir et développer des produits « meilleurs pour vous » pour les consommateurs du monde entier. L'espace sera utilisé pour le développement de produits interfonctionnels, la mise à l'essai des ingrédients, le contrôle de la qualité, les évaluations des catégories et l'évaluation de la fonctionnalité et de la durabilité de l'emballage des produits des marques de collations, de produits pour bébés et enfants, de boissons, de mets préparés et de soins personnels de Hain.

« Chez Hain Celestial, notre objectif est d'inspirer un mode de vie plus sain grâce à nos marques meilleures pour vous. Notre tout nouveau Innovation Experience Center est l'espace idéal pour permettre aux équipes de combiner les renseignements sur les consommateurs, les tendances culinaires et sanitaires et de nouveaux ingrédients afin de créer des produits uniques et distinctifs, » a déclaré Arlene Karan, cheffe, Réglementation, recherche et développement et de la qualité et de l'innovation chez Hain. « Le centre est un investissement dans notre avenir Il offre un espace moderne où nous pouvons repousser les limites de ce qui est possible dans l'industrie des produits "meilleurs pour vous". »

L'IEC comprend deux zones distinctes : une dédiée au développement de produits pratiques par l'équipe technique et une autre pour plonger les clients et les partenaires de Hain dans une expérience sensorielle complète. Conçu et construit en collaboration avec les équipes mondiales de recherche et développement, de qualité, de réglementation et d'innovation de Hain, l'IEC souligne le leadership dont fait preuve l'entreprise en matière de produits « meilleurs pour vous ». Hain continuera de tirer parti des laboratoires de recherche et développement de ses installations de fabrication dans le monde entier pour le développement de produits plus complets et les essais et la commercialisation des produits afin de répondre à la demande des consommateurs.

« Notre investissement dans le IEC est une étape importante dans notre parcours visant à réinventer l'avenir des produits "meilleurs pour vous », a déclaré Wendy Davidson, présidente et cheffe de de la direction de Hain Celestial. « Plus tôt cette année, nous avons remanié notre processus d'innovation afin de renforcer notre pipeline de marques et de catégories de premier plan. Ce centre nous permet de transformer des idées audacieuses en produits distinctifs et souligne notre dévouement à maintenir notre position de chef de file dans nos catégories, à remettre en question le statu quo et à offrir une valeur exceptionnelle à nos clients. »

Karan et son équipe de recherche et développement ont célébré l'ouverture officielle du Innovation Experience Center lors d'une cérémonie d'inauguration avec la direction de Hain. L'événement a mis en vedette six démonstrations de produits sensoriels durant lesquelles les participants ont fait l'expérience des dernières innovations des marques de premier plan Garden veggieMC Snacks, Earth's Best® baby/kids' food, Celestial Seasonings®, European plant-based beverage Natumi®, Spectrum® meal prep oils, ainsi que d'une variété de produits de soins personnels comme Avalon Organics®.

À propos de Hain Celestial Group

Hain Celestial Group est une importante entreprise mondiale de santé et de bien-être dont le but est d'inspirer un mode de vie plus sain pour les gens, les collectivités et la planète grâce à des marques « meilleures pour vous ». Depuis plus de 30 ans, l'entreprise se concentre intentionnellement sur la nutrition et le bien-être qui ont un effet positif aujourd'hui et pour demain. Les produits de Hain Celestial, dont le siège social est situé à Hoboken, au New Jersey, sont vendus dans plus de 70 pays. L'entreprise offre notamment des collations, des aliments pour bébés et enfants, des boissons, des repas préparés et des articles de soins personnels. Voici nos principales marques : les collations Garden VeggieMD, les croustilles TerraMD, les collations Garden of Eatin'MD, les gelées Hartley'sMD, les aliments pour bébés Earth's BestMD et Ella's KitchenMD, les thés Celestial SeasoningsMD, les boissons à base de plantes JoyaMDet NatumiMD, le yogourt Greek GodsMD, les soupes Cully & SullyMD, Yorkshire ProvenderMD, New Covent GardenMD et ImagineMD les produits sans viande YvesMD et Linda McCartney'sMD (sous licence) et les produits de soins personnels Avalon OrganicsMD, entre autres. Pour en savoir plus, consultez le site hain.com et suivez-nous sur LinkedIn.

