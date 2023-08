BOULDER, Colorado, le 24 août 2023 /CNW/ - Hain Celestial Group (Nasdaq : HAIN), un important fabricant de marques « meilleures pour vous » qui inspire un mode de vie plus sain, a annoncé que Lee Boyce, directeur financier de Hearthside Food Solutions, a été nommé nouveau directeur financier de Hain. Son mandat commence le 5 septembre 2023. M. Boyce succédera à Chris Bellairs, l'actuel directeur financier de Hain, qui demeurera au service de l'entreprise pendant une période de transition et participera à la journée des investisseurs de Hain qui aura lieu à New York le 13 septembre.

Hain Celestial Group (Nasdaq : HAIN) est un important fabricant de marques « meilleures pour vous » qui inspire un mode de vie plus sain. Lee Boyce deviendra le nouveau directeur financier de l’entreprise. M. Boyce possède plus de 30 ans d’expérience internationale en leadership financier et en transformation dans les secteurs de l’alimentation et de l’hôtellerie.

« Je suis ravie d'accueillir M. Boyce au sein de l'équipe », a déclaré Wendy Davidson, présidente et cheffe de la direction de Hain Celestial Group. « Sa vaste expérience sera un atout formidable pour notre entreprise alors que nous la transformons en une entreprise intégrée à l'échelle mondiale. Je me réjouis à l'idée de travailler en partenariat avec M. Boyce à la mise en œuvre de notre stratégie appelée Hain Reimagined (Hain réinventé) afin d'assurer une croissance rentable et durable pour l'avenir. »

« Je suis ravi de me joindre à Hain à ce moment excitant de ses 30 ans d'histoire en tant qu'entreprise "meilleure pour vous" de premier plan », a déclaré M. Boyce. « Hain possède un portefeuille impressionnant de marques ayant un fort potentiel de croissance, et, sur le plan opérationnel, l'entreprise fait des progrès pour réaliser des gains d'efficacité et des synergies à l'échelle mondiale nécessaires pour atteindre les objectifs financiers que nous visons à long terme. »

M. Boyce possède plus de 30 ans d'expérience internationale en leadership financier et en transformation dans les secteurs de l'alimentation et de l'hôtellerie. Plus récemment, il a été directeur financier de Hearthside Food Solutions, le plus important fabricant sous contrat de l'industrie alimentaire et une boulangerie privée. Avant de travailler à Hearthside, M. Boyce a passé deux ans chez Werner Co., où il a été directeur financier et vice-président directeur, et trois ans comme directeur financier et vice-président principal chez American Hotel Register Company. Avant de se joindre à American Hotel Register, M. Boyce a passé plus de 20 ans chez Mondelez et Kraft Heinz, où il a occupé un certain nombre de postes financiers aux responsabilités croissantes dans les domaines du commerce, de la stratégie, de la chaîne d'approvisionnement et de la transformation jusqu'à devenir le directeur financier de l'unité commerciale responsable des boissons. Il a commencé sa carrière chez Ernst & Young comme vérificateur pour McDonald.

M. Boyce est expert-comptable accrédité, comptable en management accrédité et comptable agréé en gestion mondiale. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de l'Illinois à Chicago et d'un baccalauréat ès arts avec mention de l'Université de Kent à Canterbury. Il siège au conseil d'administration de l'association des anciens de l'Université de Kent en Amérique.

« Au nom de l'entreprise, je tiens à remercier Chris Bellairs pour sa contribution à Hain Celestial au cours d'une période de grands changements », a ajouté Mme Davidson. « Chris a joué un rôle clé au sein de l'entreprise tout au long de la transition de la direction et a aidé à bâtir une solide équipe financière dotée d'une expertise approfondie pour assurer l'avenir. Nous lui souhaitons la meilleure des chances. »

Hain dévoilera la nouvelle stratégie de croissance de l'entreprise Hain Reimagined (Hain réinventé), lors de la journée des investisseurs qui se tiendra à New York le 13 septembre 2023. Une webémission en direct et une retransmission de l'événement seront disponibles sur le site Web des relations avec les investisseurs de Hain à www.ir.Hain.com.

À propos du Hain Celestial Group

Hain Celestial Group est une entreprise mondiale de santé et de bien-être dont le but est d'inspirer un mode de vie plus sain pour les gens, les collectivités et la planète grâce à des marques « meilleures pour vous ». Depuis plus de 30 ans, notre portefeuille de marques très prisées se concentre intentionnellement sur la nutrition et le bien-être qui ont un effet positif aujourd'hui et pour demain. Les produits de Hain Celestial, dont le siège social est situé à Hoboken, au New Jersey, sont vendus dans plus de 75 pays. L'entreprise offre notamment des collations, des aliments pour bébés et enfants, des boissons, des repas préparés et des articles de soins personnels. Nos principales marques sont notamment les suivantes : les collations Garden VeggieMC, les croustilles TerraMD, les collations Garden of Eatin'MD, les aliments pour bébés et enfants Earth's BestMD et Ella's KitchenMD, les thés Celestial SeasoningsMD, les boissons à base de plantes JoyaMDet NatumiMD, le yogourt Greek GodsMD, les soupes Yorkshire ProvenderMD, Cully & SullyMD et Covent GardenMD, les produits sans viande YvesMD et Linda McCartne'sMD (sous licence), les produits solaires naturels Alba BotanicaMD et les produits de soins personnels Live CleanMD. Pour en savoir plus, consultez le hain.com et suivez-nous sur LinkedIn .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des dispositions des règles d'exonération de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Si les risques ou les incertitudes se matérialisent ou si les hypothèses se révèlent erronées, nos résultats peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites par ces déclarations prospectives. Les mots « sera », « s'attendre », « viser », « peut », « devrait », « planifier », « avoir l'intention de », « potentiel » et d'autres expressions semblables visent à identifier ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, nos croyances ou nos attentes concernant notre rendement futur, les résultats des opérations et la situation financière, nos initiatives stratégiques et notre stratégie d'affaires.

Les risques et les incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des énoncés prospectifs sont décrits dans notre plus récent rapport annuel sur le formulaire 10-K et dans nos autres documents déposés de temps à autre auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission.

Nous ne sommes pas tenus de mettre à jour les énoncés prospectifs pour refléter les résultats réels ou les changements dans les hypothèses ou les circonstances, sauf si la loi applicable l'exige.

