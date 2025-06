PARIS, 6 juin 2025 /CNW/ - Alors que Roland-Garros 2025 entre dans sa dernière ligne droite, les célèbres courts en terre battue de Paris s'animent à nouveau de l'intensité et de l'élégance qui caractérisent ce tournoi du Grand Chelem. Au cœur de cette prestigieuse compétition, Haier célèbre la troisième année de son partenariat stratégique avec Roland-Garros, lancé en 2023.

Cette collaboration durable reflète un engagement commun envers l'excellence, l'innovation et la résilience, des valeurs qui trouvent un écho tant sur le court que dans la vision mondiale de Haier pour un mode de vie haut de gamme.

Forger la force et la grâce : un parcours commun vers l'excellence

Si tous les tournois du Grand Chelem mettent à l'épreuve la détermination et les compétences des joueurs, Roland-Garros se distingue par son exigence de finesse, de résilience et d'endurance sur terre battue. De la même manière, le parcours de Haier pour devenir une marque mondiale a commencé en 1990 et il a fallu 25 ans d'engagement sans faille pour atteindre l'équilibre financier sur les marchés étrangers, reflétant l'endurance et la vision à long terme qui caractérisent à la fois le sport et les affaires.

Au-delà de l'endurance, Roland-Garros est un symbole de prestige mondial et de raffinement, tandis que Haier s'est forgé une réputation de marque haut de gamme en Europe. Ensemble, ils incarnent une puissante synergie entre persévérance et sophistication sur la scène internationale.

Quand l'héritage rencontre l'innovation : la présence haut de gamme de Haier en France

Alors que la dynamique mondiale en faveur d'une innovation intelligente et durable s'accélère, le Sommet sur l'action pour l'IA 2025 à Paris illustre l'ambition internationale commune en faveur d'une technologie inclusive, économe en énergie et centrée sur l'humain. Dans ce contexte, Haier continue de montrer la voie.

En France, le lave-linge Langjing X11 de Haier illustre cet engagement, avec une économie d'énergie de 60 % par rapport aux normes européennes rigoureuses de classe A, un avantage crucial dans un contexte de préoccupations croissantes en matière d'énergie. Avec un prix haut de gamme (reflété par un indice de prix de 275 en Pologne et de 375 au Royaume-Uni), le Langjing X11 renforce le positionnement innovant et haut de gamme de Haier. En 2024, Haier a atteint une notoriété de marque de 47 % en France, soulignant son influence croissante auprès des consommateurs avertis.

Expansion stratégique de Haier en Europe : des racines profondes et une excellence localisée

Le succès de Haier en France est le résultat d'un engagement à long terme en faveur d'une localisation approfondie et d'une expansion stratégique à travers l'Europe. Depuis son entrée en Allemagne dans les années 1990, Haier s'est construit une présence solide et stable sur tout le continent, grâce à une attention constante portée à l'innovation et aux besoins des utilisateurs.

Au cœur de la croissance européenne de Haier se trouve la stratégie 3 en 1 (R&D, fabrication et marketing localisés), qui permet à la marque de répondre rapidement et efficacement à la demande locale. Par exemple, sur le marché européen où le taux d'équipement en climatiseurs reste inférieur à 5 %, Haier a lancé une solution de climatisation intelligente avec une installation simplifiée pour répondre avec précision et efficacité aux besoins locaux. L'esprit de persévérance et le dévouement à l'innovation, fondés sur une connaissance approfondie des marchés locaux, ont propulsé Haier vers une ascension régulière dans plusieurs pays européens.

Haier continue de dominer le marché européen. Cette réussite reflète l'engagement continu de Haier en faveur de l'innovation et de la localisation, ancré dans sa stratégie « 3 en 1 », qui continue de renforcer sa présence et sa notoriété sur le marché, avec une reconnaissance de la marque atteignant environ 30 % en Europe en 2024.

L'engagement ESG de Haier : pour un avenir plus vert et plus inclusif

Le partenariat entre Haier et Roland-Garros va au-delà du court et représente un engagement commun en faveur de la promotion d'un mode de vie sain, du progrès social et de la création de valeur durable pour les communautés du monde entier.

À Roland-Garros, Haier a donné vie à ses valeurs ESG à travers une expérience immersive éphémère, présentant ses dernières avancées en matière de technologie durable. Témoignant de son engagement ferme en faveur de la formation de la prochaine génération, Haier s'est associé à l'Open Stade Français pour lancer la « Haier Fans Cup », qui offre aux jeunes gagnants l'occasion unique d'assister au tournoi et de rencontrer l'ancienne numéro un mondiale de la WTA, Ana Ivanovic.

Reflétant davantage son approche centrée sur l'humain et axée sur l'innovation, Haier France a obtenu la certification Gold pour Great Onboarding de Workelo, démontrant ainsi son engagement à créer un lieu de travail prêt pour l'avenir.

Des foyers aux communautés, des technologies durables à la gouvernance centrée sur l'humain, Haier établit une nouvelle norme pour les marques mondiales.

