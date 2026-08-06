Haier s'associe à AO 1 Point Slam pour amener le tennis amateur sur la scène du Grand Chelem

Le partenariat crée une nouvelle voie permettant aux acteurs communautaires de découvrir l'Open d'Australie

QINGDAO, Chine, le 6 août 2026 /CNW/ -- Haier, la marque numéro 1 mondiale d'appareils électroménagers, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec AO 1 Point Slam, une initiative de tennis novatrice lancée par l'Open d'Australie qui offre aux joueurs amateurs l'occasion de vivre l'excitation de la compétition du Grand Chelem.

Le partenariat relie les communautés locales de tennis à la plus grande scène du tennis mondial, offrant aux joueurs de tous âges et de tous niveaux la possibilité de participer à des épreuves locales de qualification et de décrocher une chance de jouer sur la Rod Laver Arena pendant la Semaine d'ouverture de l'Open d'Australie.

Pour encourager une plus grande participation communautaire, Tennis Australia et Haier invitent les clubs de tennis, les associations, les écoles et les entraîneurs de tout le pays à organiser des épreuves de qualification. Chaque joueur participant au tirage principal à la Semaine d'ouverture de l'Open d'Australie représentera une communauté locale, et le club associé au futur champion recevra une subvention de développement du tennis afin de soutenir la croissance du sport au niveau local.

« Notre partenariat de longue date avec l'Open d'Australie a permis à Haier d'entrer en contact avec les passionnés de tennis et les communautés partout dans le monde. En élargissant notre collaboration pour inclure AO 1 Point Slam, nous créons de nouvelles occasions d'interagir avec une communauté plus large de joueurs et de passionnés, rapprochant ainsi l'excitation de l'Open d'Australie des communautés de tennis du monde entier », a déclaré Wang Meiyan, vice-président et chef de la marque du groupe Haier.

« Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Haier au AO 1 Point Slam », a déclaré Cedric Cornelis, directeur commercial de Tennis Australia. « L'engagement de Haier envers l'innovation et la qualité correspond parfaitement aux valeurs de notre sport. Cette collaboration permettra non seulement d'élever l'un des plus récents événements de tennis, mais aussi de soutenir les communautés de tennis locales partout au pays. »

S'appuyant sur plus de deux décennies d'expérience en marketing sportif depuis sa première collaboration avec les Tigers de Melbourne en 2004, Haier a élargi sa présence dans des propriétés sportives de classe mondiale, en s'associant à des clubs de football de premier plan comme le Paris Saint-Germain et le Liverpool FC, ainsi qu'à d'importants événements mondiaux comme l'Open d'Australie et Roland-Garros.

Grâce à ces partenariats, Haier interagit avec divers publics partout dans le monde tout en approfondissant ses connaissances sur les cultures locales et les modes de vie des consommateurs. Ces expériences continuent d'éclairer l'approche de Haier en matière de développement de produits et de solutions qui répondent aux besoins changeants des ménages dans différents marchés.

Avec un réseau mondial de R&D et des capacités d'innovation localisées, Haier développe des solutions de maison intelligente conçues autour de différents environnements domestiques et modes de vie. Qu'il s'agisse de machines à laver écoénergétiques adaptées aux ménages européens ou d'appareils de grande capacité développés pour les consommateurs nord-américains, Haier continue d'adapter ses innovations pour répondre aux divers besoins des consommateurs.

Reconnue comme la marque numéro 1 mondiale d'appareils électroménagers par volume de vente au détail pendant 17 années consécutives et comme l'une des principales entreprises mondiales dans le domaine des maisons intelligentes, Haier renforce son leadership sur le marché grâce à l'innovation, à des solutions axées sur le consommateur et à un engagement local. En réunissant le sport, les communautés et la technologie, l'entreprise cherche à créer une valeur durable pour les consommateurs du monde entier.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'organisation d'événements communautaires, l'inscription et la participation, visitez tennis.com.au/one-point-slam.

À propos du groupe Haier

Fondé en 1984, le groupe Haier est un important fournisseur mondial de solutions améliorant la vie et favorisant la transformation numérique, avec pour devise « Plus de création, plus de possibilités ». L'entreprise a établi 10 centres de R&D, 35 parcs industriels et 173 centres de fabrication dans le monde, générant un chiffre d'affaires mondial de 59,8 milliards de dollars en 2025. Haier est la seule marque de l'écosystème IdO au monde a avoir été classée parmi les 100 marques mondiales les plus valorisées de Kantar BrandZ pendant 8 années consécutives. De plus, Haier s'est classée au premier rang des ventes mondiales d'électroménagers majeurs par Euromonitor International pendant 17 années consécutives.

SOURCE Haier

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