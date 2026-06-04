PARIS, le 4 juin 2026 /CNW/ -- Haier, le n°1 mondial de l'électroménager pendant 17 années consécutives, a organisé l'événement Haier Fans Club le 2 juin à La Faisanderie, au Stade Français, à Paris. Partenaire officiel de Roland-Garros pour la quatrième année consécutive, la marque a également organisé le Haier Clay Court Open, un tournoi de tennis pour les jeunes de 12 à 15 ans de la région parisienne.

Haier invite la jeunesse et assure l'engagement des fans à Roland-Garros 2026 avec le tournoi Clay Court Open et l'événement Fans Club Haier invite la jeunesse et assure l'engagement des fans à Roland-Garros 2026 avec le tournoi Clay Court Open et l'événement Fans Club

Des juniors talentueux de la région se sont affrontés sur terre battue dans un format qui reflète le jeu professionnel. Dans une compétition palpitante en simple, Victor de Bure et Victoria Andrieu sont sortis victorieux et ont remporté les titres.

« Le Haier Clay Court Open donne aux meilleurs joueurs juniors de la région parisienne une journée compétitive sur terre battue et des billets pour une finale à Roland-Garros. Il s'agit d'un prix simple et significatif, qui établit la norme que nous défendons dans tous nos partenariats sportifs », déclare Wang Meiyan, vice-président et chef de la marque chez Haier Group. « Quatre ans après le début de notre partenariat avec Roland-Garros, le Haier Fans Club est un élément clé de notre engagement envers le tournoi. À la Place de la Concorde, nous apportons ce même esprit aux fans dans toute la ville. »

Le Haier Clay Court Open fait partie d'un programme du Fans Club qui reflète l'approche de Haier à l'égard de son partenariat avec Roland-Garros, créant des expériences qui vont au-delà de la visibilité de la marque et créent une valeur directe et tangible pour les communautés locales.

Tout au long de Roland-Garros 2026, Haier présente une gamme phare d'appareils ménagers intelligents sur le site du tournoi, y compris des réfrigérateurs, des refroidisseurs de vin, des lave-vaisselle, des centres de blanchisserie et des appareils de cuisine intelligents. Les produits présentés constituent la dernière gamme de produits haut de gamme de Haier, offrant aux visiteurs un aperçu du portefeuille complet. La vitrine s'inscrit dans le cadre d'un programme plus large d'expériences de marque à travers le stade et la ville de Paris pour toute la durée du tournoi.

À partir du 3 juin, Haier organisera une installation éphémère à la Place de la Concorde, avec une exposition photo mondiale mettant en vedette les communautés de fans de Haier du monde entier. En tant que partenaire officiel du Paris Saint-Germain et du Liverpool FC, Haier organise également sur place des expériences de fans interactives sur le thème du football, reliant ses partenariats de tennis et de football dans un seul et même site à Paris.

Les sports représentent une plateforme stratégique puissante qui permet aux marques d'interagir avec authenticité avec les consommateurs et de donner vie à leurs philosophies fondamentales. En tirant parti des valeurs universelles d'excellence, de persévérance et de potentiel humain, le sport crée des liens émotionnels pertinents qui rehaussent les expériences de marque bien au-delà du marketing traditionnel.

Cette philosophie est au cœur de la stratégie de marketing sportif à long terme de Haier. Depuis plus de deux décennies, Haier a systématiquement bâti un écosystème diversifié d'engagement multisports couvrant le basketball, le tennis, le football, le badminton, le cricket, les sports motorisés, le hockey, le volleyball et plus encore. Grâce à des partenariats stratégiques avec des événements d'envergure, à des activations de marques à fort impact et à des initiatives communautaires durables, Haier entretient des relations profondes et authentiques avec les consommateurs des marchés mondiaux et locaux.

En alignant la marque avec l'esprit de compétition et de réussite, Haier renforce son positionnement en tant que marque avant-gardiste, axée sur la performance, qui trouve écho auprès des consommateurs qui recherchent l'excellence dans tous les aspects de la vie.

Pour découvrir les autres rendez-vous sportifs passionnants de Haier, visitez https://www.haier.com/global/.

À propos du groupe Haier

Fondé en 1984, le groupe Haier est un fournisseur mondial de premier plan de solutions pour une vie meilleure et la transformation numérique, avec pour objectif « Plus de création, plus de possibilités ». L'entreprise a établi dix centres de R&D, 35 parcs industriels et 173 centres de fabrication, atteignant un chiffre d'affaires mondial de 59,8 milliards USD en 2025. Haier a été classé dans le Kantar BrandZ Top 100 des marques mondiales les plus valorisées pendant huit années consécutives. De plus, Haier a occupé la place de numéro 1 dans le palmarès Euromonitor Global Major Appliances Brand pendant 17 années consécutives. Haier regroupe huit sociétés cotées en bourse. Sa filiale Haier Smart Home est présente dans le classement Fortune Global 500 et dans le palmarès Fortune des sociétés les plus admirées.

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SOURCE Haier

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