QINGDAO, Chine, 19 mai 2026 /CNW/ - Kantar, chef de file mondial des services-conseils en matière de données de marque et de stratégie, a récemment publié son classement BrandZ 2026 des 100 marques mondiales les plus valorisées. Dans ce classement, Haier Group est devenu la seule marque de l'écosystème de l'internet des objets au monde pendant huit années consécutives, se hissant à la 53e place.

Haier a été nommée la seule marque de l'écosystème IoT au monde dans le top 100 de Kantar BrandZ pour huit années consécutives (PRNewsfoto/Haier)

Le classement évalue non seulement la performance financière, mais met également l'accent sur la force de la marque et le potentiel de croissance future dans l'esprit des consommateurs. Malgré la volatilité économique, la valeur totale des 100 plus grandes marques du monde a augmenté de 22 % en glissement annuel pour atteindre 13 100 milliards USD en 2026. Treize marques chinoises ont fait leur entrée dans la liste, tandis que les géants technologiques mondiaux Google, Apple, Microsoft et Amazon restent toujours en tête. Cette année, les marques chinoises ont obtenu des résultats particulièrement solides, affichant une augmentation moyenne de la valeur des marques de 32 % en glissement annuel.

Depuis son entrée dans le classement en 2019, Haier est passé de la 89e à la 53e place mondiale, la valorisation de sa marque atteignant 52,949 milliards USD, ce qui témoigne de la résilience et de la valeur à long terme de son modèle de marque écosystémique.

« Haier est passé du statu de fabricant d'appareils électroménagers à celui d'entreprise diversifiée couvrant six écosystèmes industriels, avec des progrès évidents dans sa stratégie de marque écosystémique. En combinant la force de la chaîne d'approvisionnement et l'adaptabilité culturelle, Haier offre une valeur ajoutée tout en reliant les marchés mondiaux par l'intégration culturelle et la connexion émotionnelle, offrant un excellent modèle pour les entreprises industrielles chinoises qui construisent des marques de classe mondiale », note Wang Xing, CEO de Kantar Greater China et président mondial de Kantar BrandZ.

Une dynamique de croissance de la marque alimentée par six écosystèmes

La valeur croissante de la marque Haier repose sur une solide performance opérationnelle. En 2025, Haier Group a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 426,8 milliards RMB (environ 59,8 milliards USD), en hausse de 6,3 % en glissement annuel ; le bénéfice mondial a atteint 32,2 milliards RMB (environ 4,5 milliards USD), en hausse de 6,7 % en glissement annuel, démontrant une trajectoire de croissance de grande qualité face à un environnement complexe.

L'augmentation de la valeur de la marque Haier est motivée par sa stratégie de marque écosystémique, axée sur le renforcement des activités principales, l'expansion et le renforcement du leadership, car la compétitivité future dépend moins des capacités autonomes et davantage du dynamisme de l'écosystème.

Haier a fait évoluer sa collaboration écosystémique, passant d'une « flotte parallèle » à une « entité organique » intégrée, subdivisant trois secteurs en six écosystèmes industriels :

écosystème de maison intelligente : se concentre sur la vie intelligente, les systèmes CVC et les solutions adaptées aux personnes âgées, avec le Smart Home Brain dont l'objectif est de permettre un « entretien ménager sans intervention ».

: se concentre sur la vie intelligente, les systèmes CVC et les solutions adaptées aux personnes âgées, avec le Smart Home Brain dont l'objectif est de permettre un « entretien ménager sans intervention ». écosystème de santé : la marque de santé de Haier, Incaier, a dépassé les 47 milliards RMB (environ 6,91 milliards USD) en valeur, se classant parmi les meilleurs de la Chine dans le secteur pharmaceutique et de la santé.

: la marque de santé de Haier, Incaier, a dépassé les 47 milliards RMB (environ 6,91 milliards USD) en valeur, se classant parmi les meilleurs de la Chine dans le secteur pharmaceutique et de la santé. écosystème automobile : Autohome et CARtech de Haier offrent des solutions haut de gamme de mobilité et de véhicules personnalisés.

: Autohome et CARtech de Haier offrent des solutions haut de gamme de mobilité et de véhicules personnalisés. écosystème de l'économie numérique : la plateforme d'internet industriel COSMOPlat AI+ et Hainayun de Haier accélèrent la transformation numérique dans tous les secteurs.

: la plateforme d'internet industriel COSMOPlat AI+ et Hainayun de Haier accélèrent la transformation numérique dans tous les secteurs. écosystème robotique : Shanghai STEP Electric Co., Ltd. est leader en tant que marque mondiale de l'écosystème de l'IdO des ascenseurs.

: Shanghai STEP Electric Co., Ltd. est leader en tant que marque mondiale de l'écosystème de l'IdO des ascenseurs. nouvel écosystème énergétique : des solutions comme l'énergie verte, le stockage et les robots d'IA favorisent des transitions sans carbone dans l'ensemble des secteurs d'activité.

Le développement coordonné des six écosystèmes industriels de Haier a non seulement donné lieu à un fort élan de croissance pour ses marques écosystémiques, mais a également élargi la valeur de sa marque grâce à l'innovation continue des scénarios. Cela a permis à Haier d'établir un fossé concurrentiel unique et difficile à reproduire dans l'écosystème mondial des marques.

De l'image de marque mondiale à l'autonomisation des écosystèmes

Dans un contexte de changements économiques mondiaux, les marques chinoises accélèrent la transition des « exportations de produits » aux « exportations de marques », la construction indépendante de marques et l'innovation technologique devenant des moteurs clés de la compétitivité mondiale.

Devenir une entreprise mondiale ne consiste pas à devancer les autres, mais à gagner la reconnaissance mondiale et le respect pour la fabrication chinoise. Haier a ouvert cette voie dans les années 1990, rejetant l'approche OEM au profit d'une stratégie de marque indépendante à long terme, et a depuis construit ses propres bases mondiales et ouvert la voie à d'autres marques chinoises.

Aujourd'hui, Haier est présent dans plus de 200 pays et régions, occupant la première place du classement mondial des appareils électroménagers majeurs d'Euromonitor pendant 17 années consécutives. Le groupe se classe au 1er rang dans huit pays (dont les États-Unis et la Thaïlande), au 3e rang dans 12 pays (dont le Japon et l'Italie) et au 5e rang dans huit pays (dont l'Allemagne et l'Arabie saoudite), présentant ainsi une forte influence de marque à l'échelle mondiale.

Les capacités mondiales de Haier vont au-delà des appareils ménagers. Hainayun a appliqué les capacités de villes intelligentes au développement d'infrastructures mondiales dans le cadre de projets comme le pont de Panama, tandis que Haier Biomedical continue d'exécuter des projets clés à l'étranger, y compris la UK Biobank, avec la première part de marché dans sept pays, dont le Royaume-Uni.

L'IA est maintenant une force décisive et le nouvel ADN des organisations, des opérations et de l'innovation. L'année 2025 a marqué la « première année d'application de l'IA » pour Haier, avec l'adoption complète de la main-d'œuvre dans tous les processus. En 2026, Haier vise à bâtir une organisation fondée sur l'IA. Alors que le « Made in China » cède le pas au « Created in China », Haier représente un modèle de développement qui combine les forces chinoises et l'adaptabilité mondiale.

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SOURCE Haier

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