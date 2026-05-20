Haier étend sa stratégie sportive « Play with the Number Ones » à l'Afrique pour favoriser un développement de haute qualité en Égypte et à travers le continent grâce à l'innovation et à un engagement local profond

LE CAIRE, 20 mai 2026 /CNW/ - Haier, le numéro 1 mondial des appareils électroménagers majeurs pendant 17 années consécutives selon Euromonitor International, a signé un accord de parrainage de quatre ans avec l'Al Ahly FC, le club le plus emblématique d'Égypte et le plus titré de l'histoire du football africain avec un record de 12 titres de la Ligue des champions de la CAF. En vertu de l'accord, Haier deviendra le deuxième sponsor principal du club, avec des droits de marque importants, y compris le placement du logo Haier sur le maillot officiel de la première équipe d'Al Ahly. Le partenariat étend pour la première fois la stratégie sportive mondiale « Play with the Number Ones » de Haier en Afrique.

Haier signe un parrainage de quatre ans avec l'Al Ahly FC et devient le deuxième sponsor principal du club (PRNewsfoto/Haier) Haier étend sa stratégie sportive « Play with the Number Ones » à l’Afrique, favorisant un développement de haute qualité en Égypte et à travers le continent grâce à l’innovation et à un engagement local profond (PRNewsfoto/Haier)

« Notre partenariat avec l'Al Ahly FC va bien au-delà d'un accord de parrainage. Il s'agit d'une collaboration entre deux institutions de premier plan qui partagent un héritage de réussite, d'ambition, d'innovation et d'excellence », déclare Li Dapeng, directeur général, région MEA, Haier. « Al Ahly représente la passion et l'inspiration pour des millions de fans en Egypte, en Afrique et au Moyen-Orient, et nous sommes fiers de participer à ce voyage remarquable. Grâce à ce partenariat, nous visons à renforcer nos liens avec les consommateurs égyptiens tout en réunissant la technologie, le sport et la vie connectée dans une vision commune. »

Mahmoud El Khatib, président de l'Al Ahly FC, déclare : « Nous sommes heureux d'accueillir Haier comme l'un des sponsors principaux d'Al Ahly dans le cadre d'un partenariat qui reflète la capacité continue du club à attirer des marques mondiales de premier plan. Haier est l'une des entreprises de technologie et d'appareils électroménagers les plus respectées au monde, et nous croyons que cette collaboration créera une valeur significative pour les deux parties tout en soutenant les projets ambitieux du club et en améliorant l'expérience globale des supporters d'Al Ahly ».

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de l'expansion continue des activités manufacturières et commerciales d'Haier en Égypte. Le complexe de Haier Egypt, situé dans la zone 10th of Ramadan City, est le premier complexe industriel de l'entreprise en Afrique. Il s'étend sur plus de 200 000 mètres carrés et comporte un investissement total de 185 millions USD. La première phase, qui couvre les climatiseurs, les téléviseurs et les machines à laver, a atteint une capacité de production dépassant les 900 000 unités. Une deuxième phase axée sur la réfrigération a été lancée en septembre 2024 et devrait être opérationnelle d'ici la fin de 2026. Haier a également marqué l'histoire en tant que première entreprise chinoise en Égypte à recevoir la Licence d'or, positionnant la société comme une référence pour les investisseurs internationaux dans le pays.

Haier a réalisé d'importants progrès dans le segment des produits de qualité supérieure grâce à des produits adaptés aux besoins locaux. Pour faire face à la chaleur intense de l'Égypte, Haier a développé des compresseurs à condition T3 pour un fonctionnement stable jusqu'à 53°C, des systèmes d'onduleur conçus pour le réseau électrique local et des modèles AI ECO qui réduisent la consommation d'énergie jusqu'à 60%. Porté par Haier, le marché égyptien des climatiseurs accélère son virage vers la technologie des onduleurs, Haier détenant une part de marché de 35 % dans le segment des climatiseurs d'onduleurs en Égypte. En 2024, Haier a ouvert un centre de service de marque à Nasr City, au Caire, offrant une expérience produit complète et un soutien après-vente professionnel. En 2026, Haier est entré dans Massmart, la plus grande chaîne de vente au détail d'Afrique du Sud, élargissant ainsi sa présence à travers l'Afrique.

La stratégie sportive « Play with the Number Ones » de Haier associe la marque à des clubs, fédérations et événements sportifs internationaux de premier plan dans le monde entier. En football, Haier a récemment annoncé des partenariats avec le Liverpool FC et le Paris Saint-Germain, et collabore avec LALIGA, Liga Portugal et la Fédération royale marocaine de football. Le portefeuille s'étend au-delà du football pour inclure le tennis à travers Roland-Garros en France et le cricket à travers l'Asie du Sud. Chaque partenariat vise à rapprocher l'innovation intelligente des consommateurs grâce au langage commun du sport.

En marge de la cérémonie de signature, Haier a dévoilé sa gamme 2026 pour le marché égyptien, présentant ses dernières innovations en matière de machines à laver, de solutions de refroidissement, de téléviseurs et de systèmes de climatisation commerciaux.

Pour en savoir plus sur Haier, visitez le site https://www.haier.com/eg/.

À propos du groupe Haier

Fondé en 1984, le groupe Haier est un fournisseur mondial de solutions d'amélioration de la vie et de transformation numérique, avec pour objectif « Plus de création pour plus d'opportunités ». L'entreprise a établi dix centres de R&D, 35 parcs industriels et 173 centres de fabrication, atteignant un chiffre d'affaires mondial de 59,8 milliards USD en 2025. Haier a été classé dans le Kantar BrandZ Top 100 des marques mondiales les plus valorisées pendant huit années consécutives. De plus, Haier a occupé la place de numéro 1 dans le palmarès Euromonitor Global Major Appliances Brand pendant 17 années consécutives. Haier regroupe huit sociétés cotées en bourse. Sa filiale Haier Smart Home est présente dans le classement Fortune Global 500 et dans le palmarès Fortune des sociétés les plus admirées.

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SOURCE Haier

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