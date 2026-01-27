MELBOURNE, Australie, le 27 janv. 2026 /CNW/ - Haier, marque numéro 1 mondiale des appareils ménagers, poursuit son partenariat stratégique avec l'Australian Open (AO) en 2026 et brille sur l'un des théâtres sportifs les plus prestigieux au monde. De retour à Melbourne Park, Haier électrise l'atmosphère du tournoi, établissant un lien entre les performances des athlètes de haut niveau et la précision de la vie domestique intelligente pour proposer une expérience Zero Distance aux fans du monde entier.

Haier brille à l'Open d'Australie 2026 (PRNewsfoto/Haier) Haier Shines à l’Australian Open 2026 : Le partenaire officiel élève le jeu avec l’innovation intelligente et l’objectif (PRNewsfoto/Haier) L’engagement de Haier envers le tennis s’étend bien au-delà de l’été australien (PRNewsfoto/Haier)

Cette année, la présence de Haier va bien au-delà de la valorisation de marque traditionnelle et transforme le court de tennis en plateforme dynamique d'innovation et d'impact social.

Dans une extraordinaire démonstration de précision, les joueurs de haut niveau ont visé de leurs frappes les appareils de Haier placés directement sur le court. Des machines à laver et des sèche-linges Haier ont servi de cibles de grande valeur, tous les profits générés dans le cadre de ce défi ayant été reversés à l'Australian Tennis Foundation. En intégrant ses produits au cœur de l'action, Haier a démontré dans quelle mesure la marque œuvre pour une « vie meilleure » en veillant à ce que la fièvre du jeu profite également à la communauté locale.

A l'instar de l'arbitre, ce garant silencieux du fair-play, les appareils Haier sont le pilier indéfectible de milliers de foyers. Offrant une performance « présente, mais discrète », la marque accompagne les acteurs de la vie quotidienne tout en se positionnant dans le secteur comme le champion incontesté de l'innovation.

« Alors qu'un nouveau chapitre passionnant s'ouvre avec l'Open d'Australie, notre motivation est de répandre l'esprit de cet événement de calibre mondial auprès des fans du monde entier » a déclaré Wang Meiyan, vice-président et Directeur de la marque chez Haier Group. « En 2026, nous lançons une feuille de route mondiale qui fait durer le plaisir bien au-delà de Melbourne. Cette initiative célèbre tout au long de l'année l'engagement des fans, l'innovation sportive et la technologie, créant des occasions pour les communautés du monde entier de se connecter grâce à leur passion commune pour le sport. »

Pour marquer le lancement, Haier a invité des fans du monde entier à Melbourne pour leurs faire sentir l'effervescence d'un tournoi du Grand Chelem. Cette exclusivité met en vedette les légendes du tennis Casey Dellacqua, Alicia Molik et Tommy Haas, qui animeront des stages d'entraînement interactifs et interagiront directement avec les fans sur place.

L'engagement de Haier envers le tennis s'étend bien au-delà de l'été australien. En tant que partenaire Or de l'ATP Tour, Haier continuera de promouvoir l'excellence tout au long de la saison 2026, grâce à une visibilité de la marque sur le court, à des expériences hôtelières haut de gamme et à l'intégration de produits sur place dans les principaux tournois, offrant ainsi une plateforme mondiale pour présenter ses plus récentes innovations en matière de mode de vie intelligent. La marque bénéficiera également d'une visibilité sur les canaux numériques de l'ATP, atteignant plus d'un milliards de personnes en ligne.

Après l'Open d'Australie, Haier déploiera un ambitieux programme « Future Champions » (Champions de l'avenir), qui organisera des tournois de football pour les jeunes en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, au Moyen-Orient, en Afrique et au Japon. Des matchs de football amicaux seront organisés en marge de ces initiatives au Royaume-Uni, auxquels viendront participer des personnalités, et avec des légendes de clubs locaux, des ateliers de motivation et des festivals de fans locaux. Haier perpétuera sa tradition d'accueillir la Haier Cup Badminton en Asie du Sud-Est, tout en lançant le premier tournoi de la Haier Cup Basketball cette année, afin de mobiliser un plus large éventail de jeunes athlètes.

Tout au long de l'année, la Haier Fans Club Ultimate Cup aura lieu à Qingdao, en Chine. Cette grande fête réunira les champions de football, de basketball et de badminton du monde entier pour une finale inoubliable.

Avec l'Open d'Australie comme point de départ, Haier prévoit d'attirer plus de 100 000 nouveaux fans du monde entier grâce à cette stratégie d'engagement répartie sur toute l'année. Le Haier Fans Club 2026 amplifie l'empreinte de la marque en l'alignant sur les événements sportifs les plus prestigieux du monde tout en promouvant la vision du mieux-vivre auprès d'un public international.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2869047/Haier_Shines_Australian_Open_2026.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2869048/Haier_Shines_Australian_Open_2026_Official_Partner_Elevates_Game_Smart.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2869049/Haier_s_commitment_tennis_extends_Australian_summer.jpg

