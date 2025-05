SHANGHAI, 17 mai 2025 /CNW/ - Haier Group est fier d'annoncer s'être classé en 54e position parmi les 100 marques ayant le plus de valeur au monde selon Kantar BrandZ 2025, avec une valeur de marque de 47,6 milliards de dollars américains, ce qui représente une augmentation impressionnante de 47,1 % par rapport à l'année précédente. Cette étape importante souligne non seulement l'élan soutenu de la marque Haier, mais renforce également son leadership en tant que seule marque de l'écosystème de l'Internet des objets (IdO) à figurer au classement mondial pendant sept années consécutives.

Haier consolide sa position en tant que l’une des marques ayant le plus de valeur au monde et la seule marque de l’écosystème de l’IdO au monde (PRNewsfoto/Haier Group)

Reconnu comme l'un des classements d'évaluation des marques les plus fiables au monde, Kantar BrandZ combine une analyse financière rigoureuse et des connaissances approfondies sur les consommateurs dans 54 marchés. La valeur totale des 100 meilleures marques au monde cette année a atteint un niveau record de 10,7 billions de dollars, ce qui reflète une croissance annuelle de 29 %. Parmi celles-ci, la croissance continue de Haier reflète sa stratégie axée sur l'écosystème et son innovation axée sur l'utilisateur sur le marché mondial.

Dans le classement de 2025, Apple a conservé la première position pour la quatrième année consécutive avec une valeur de marque de 1,3 billion de dollars américains. Google, Microsoft, Amazon et NVIDIA suivent parmi les cinq premières marques. Reflétant une trajectoire de croissance à long terme, les marques chinoises ont doublé leur valeur au cours des 20 dernières années, représentant désormais 6 % de la valeur totale parmi les 100 principales marques mondiales.

La progression continue de Haier au palmarès des 100 principales marques mondiales de Kantar BrandZ reflète la force croissante et l'adaptabilité de sa stratégie de marque écosystémique, qui repose sur trois piliers : un écosystème de vie intelligent, écosystème complet de l'industrie de la santé et écosystème de l'industrie de l'économie numérique. À l'ère de l'IdO, Haier est allé au-delà de la création de produits traditionnels pour créer des écosystèmes interconnectés façonnés par la création conjointe par les utilisateurs et l'intégration intelligente.

En matière de vie intelligente, Haier Smart est passé des appareils électroménagers traditionnels à des expériences de vie intelligentes et connectées, dans le but de devenir la marque d'écosystème de maisons ayant le plus de valeur au monde. Dans le domaine de la santé globale, Haier a formé un écosystème de santé complet couvrant les sciences de la vie, la médecine clinique et la biotechnologie. Grâce à son expansion rapide au cours des cinq dernières années, ses activités de soins de santé sont devenues un chef de file national de l'industrie. De plus, l'écosystème de l'économie numérique de Haier, alimenté par la plateforme Internet industrielle COSMOPlat, ouvre de nouveaux moteurs de productivité et permet une transformation durable dans l'ensemble des industries.

« Nous avons connu des hauts et des bas des marques au cours des 20 dernières années. Haier est vraiment passée d'une marque de Qingdao à une marque de Chine, puis à une marque mondiale, et aujourd'hui à une marque écosystémique. Aujourd'hui, elle s'est vraiment imposé comme une excellente marque localisée de classe mondiale », a déclaré Doreen Wang, cheffe de la direction de Kantar Greater China et présidente mondiale de Kantar BrandZ.

La présence de Haier au palmarès des 100 principales marques mondiales BrandZ depuis sept ans témoigne non seulement de la force durable de sa marque, mais aussi du rôle croissant de la Chine dans l'avenir de la création de valeur à l'échelle mondiale.

Alors que l'IA continue de remodeler les industries mondiales, Haier a annoncé 2025 comme l'année inaugurale de ses applications d'IA à grande échelle. En intégrant l'IA dans toutes les facettes de ses activités, Haier cultive un puissant moteur de productivité et d'innovation, qui alimente davantage l'avancement de ses écosystèmes à trois piliers.

Fidèle à sa vision centrée sur l'utilisateur, Haier s'efforce de maximiser la valeur humaine à l'ère de l'IA. Comme l'a souligné le président du conseil d'administration et chef de la direction de Haier Group, Zhou Yunjie, les besoins des utilisateurs passent de l'acceptation passive à la création conjointe active, ce qui pousse Haier à réinventer radicalement l'interaction avec les utilisateurs. Pour faire face à cette transformation, Haier redéfinit audacieusement l'interaction avec les utilisateurs grâce à une collaboration intelligente. « Il faut évoluer avec l'IA ou rester à la traîne », a souligné Zhou Yunjie. Guidé par cette conviction, Haier intègre l'IA dans tous les scénarios afin de permettre aux gens de bâtir un avenir où la technologie s'adapte aux humains.

Dans l'écosystème de vie intelligent, Haier a mis au point UhomeGPT, son modèle fondateur exclusif équipé de trois capacités de base : la compréhension, la perception et la vitalité. En créant des solutions de cuisine connectées à l'IA qui intègrent des appareils électroménagers comme des réfrigérateurs et des fours, Haier redéfinit la vie quotidienne. Dans l'écosystème de l'économie numérique, COSMOPlat a mis au point de façon indépendante un grand modèle industriel léger, CosmoGPT, qui prend en charge des fonctionnalités telles que les questions et réponses intelligentes, la génération de codes et la prise de décisions.

La progression continue de Haier au palmarès Kantar BrandZ des 100 principales marques reflète non seulement la force de sa marque, mais aussi l'influence croissante des marques chinoises sur la scène mondiale. Grâce à sa stratégie de marque écosystémique et à la transformation continue par l'IA, Haier établit une nouvelle référence en matière d'innovation à l'ère de la connectivité intelligente.

