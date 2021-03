Habitation : Le gouvernement du Québec investit plus de 1,4 M$

Entrée des premiers locataires dans un nouvel immeuble de 16 logements pour personnes en situation d'itinérance à Salaberry-de-Valleyfield

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 4 mars 2021 /CNW Telbec/ - Les premiers locataires du projet d'habitation Réinvente-Toit, à Salaberry-de-Valleyfield, ont emménagé dans leur nouveau milieu de vie. Cet immeuble de 16 logements destinés à des personnes en situation d'itinérance en processus de désintoxication est une initiative du Centre sur l'Autre-Rive, soutenue financièrement par la Société d'habitation du Québec (SHQ). Il a été bâti grâce à un investissement totalisant près de 4 M$.

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le député de Beauharnois, M. Claude Reid, ont tenu à souligner cet heureux événement.

Rappelons que la SHQ, par l'entremise de son programme AccèsLogis Québec, a versé une subvention de plus de 1,4 M$ pour la construction de cet édifice de trois étages qui est situé sur la rue Notre-Dame. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire de plus de 1,8 M$ contracté par le Centre sur l'Autre-Rive. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a pour sa part alloué au projet un montant de près de 573 000 $.

L'immeuble Réinvente-Toit comprend une cuisine et une salle communautaires ainsi qu'un espace multifonctionnel, et est situé à proximité de tous les services.

Citations :

« Aujourd'hui, nous soulignons l'entrée des premiers locataires dans un nouvel immeuble de 16 logements abordables destinés à des personnes en situation d'itinérance, à Salaberry-de-Valleyfield, dont la construction a été rendue possible grâce à un investissement de 1,4 M$ de notre gouvernement. C'est toujours une fierté lorsque nous parvenons à donner vie à de tels projets, car nous sommes bien au fait que les besoins sont grands en habitation et j'en fais une priorité en tant que ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Le projet du Centre sur l'Autre Rive est un bel exemple de toute cette mobilisation et de tous ces efforts. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je félicite le Centre sur l'Autre Rive pour cette belle initiative qui permettra à des personnes qui ont des besoins particuliers de bénéficier d'un environnement sécuritaire et adapté à leur condition. Cet investissement démontre bien notre intention d'améliorer la qualité de vie de toute la communauté de la circonscription de Beauharnois. »

Claude Reid, député de Beauharnois

« L'attente des derniers mois aura demandé de la résilience et de la patience, mais nous pouvons enfin crier victoire. C'est un honneur pour la Ville d'avoir contribué à la réalisation de ce projet. Réinvente-Toit sera d'une aide inestimable pour ses futurs occupants et aussi pour leurs proches. »

Miguel Lemieux, maire de Salaberry-de-Valleyfield

« Cela nous a pris sept ans de travail, entourés d'une équipe et de partenaires investis, pour concrétiser ce projet formidable. Nous sommes sincèrement convaincus que Réinvente-Toit nous permettra d'aider les personnes ayant un problème de dépendance et d'itinérance à se réinsérer socialement dans notre communauté et à devenir des citoyens épanouis. »

Linda Vincent, présidente du Centre sur l'Autre-Rive

Faits saillants :

Le Centre sur l'Autre Rive a été fondé en 1992 à Salaberry-de-Valleyfield . C'est un centre d'aide qui s'adresse exclusivement aux hommes et dès le début, il s'est donné comme objectif de soutenir les plus démunis.





. C'est un centre d'aide qui s'adresse exclusivement aux hommes et dès le début, il s'est donné comme objectif de soutenir les plus démunis. Tous les locataires de l'immeuble Réinvente-Toit bénéficient du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permet de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 275 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Salaberry-de-Valleyfield .





. Le Centre sur l'Autre-Rive a également reçu 30 000 $ de la Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield .





. Depuis 2018, la SHQ est associée, avec son programme AccèsLogis Québec, à deux autres projets d'habitation dans la MRC de Beauharnois-Salaberry, qui devraient à terme ajouter 32 logements pour les ménages de cette région. La somme globale investie par les différents partenaires pour permettre ces réalisations est estimée à plus de 7,1 M$.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Facebook : SocietehabitationQuebec

Twitter : HabitationSHQ

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, 514 686-7100, [email protected] ; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, 418 643-4035, poste 2032, [email protected]

Liens connexes

http://www.habitation.gouv.qc.ca