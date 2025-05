Le pionnier suisse de l'aviation électrique, reconnu comme l'un des meilleurs au monde en matière d'innovation durable, entame une tournée américaine pour présenter sa technologie propre pour le vol.

SION, Suisse, le 1er mai 2025 /CNW/ -- H55, leader de l'aviation électrique et spin-off technologique du projet Solar Impulse, a obtenu une place dans la liste des 250 meilleures entreprises GreenTech du monde en 2025 selon le TIME. Sélectionnée parmi plus de 8 000 entreprises mondiales, H55 est l'une des quatre seules sociétés suisses reconnues, ce qui souligne les forces et les réalisations de l'entreprise dans le domaine de la mobilité aérienne propre.

Bristell B23 Energic Powered by H55 Electric Propulsion System - Flying Above Space Coast, Florida, USA

H55 a obtenu cet honneur en repoussant les limites de la propulsion électrique et des systèmes intelligents de gestion des batteries certifiés - des technologies clés qui favorisent le passage à des vols silencieux et sans émissions. Le classement du TIME évalue les entreprises en fonction de leur impact sur l'environnement, de leur santé financière et de leur innovation. L'inclusion de H55 dans cette liste mondiale démontre le succès de l'entreprise à rendre l'aviation plus propre et efficace.

« Être reconnu par le TIME est un honneur et reflète notre mission de rendre l'aviation propre, silencieuse, efficace et évolutive », a déclaré André Borschberg, cofondateur et président exécutif de H55. "Il réaffirme notre engagement et nos réalisations dans l'avancement du vol électrique et l'accélération de son adoption. Avec notre avion d'entraînement de vol et de plaisance, le B23 Energic, l'une de nos premières applications clients, nous ouvrons un nouveau chapitre de l'aviation propre qui redéfinit la façon dont nous nous entraînons et volons dorénavant".

« Figurer sur la liste des 250 entreprises GreenTech du TIME confirme la thèse d'investissement que nous avons défendue lors du premier financement de H55 ; la propriété intellectuelle et la technologie issues de Solar Impulse déboucheront sur des solutions certifiées qui transformeront l'aviation générale et commerciale », a déclaré Aymeric Sallin, directeur général et fondateur de ND Capital. "Le système de propulsion électrique H55 repousse les limites de la technologie pour offrir des solutions révolutionnaires au monde dans lequel nous vivons. Nous sommes fiers de soutenir de tels innovateurs".

H55 Across USA Tour : L'aviation électrique d'un océan à l'autre - D'avril à août 2025, H55 sillonnera les États-Unis dans le cadre de sa tournée Across USA, avec au programme des démonstrations de vol entièrement électrique aux acteurs et aux passionnés de l'aviation dans tout le pays. Cette tournée passe par des visites et rencontres avec les écoles de pilotage, les universités aéronautiques, les constructeurs d'avions, les académies militaires et la participation aux salons aéronautiques majeurs, donnant aux visiteurs un aperçu de l'avenir du vol durable.

À chaque étape, H55 présentera le Bristell B23 Energic, un avion d'entraînement biplace à zéro émission propulsé par le système de propulsion électrique reconnu de H55. Cet avion entièrement électrique offre un fonctionnement quasiment inaudible et réduit considérablement les coûts d'exploitation, démontrant ainsi qu'il est prêt à être utilisé dès aujourd'hui pour la formation des pilotes et l'aviation générale.

Les étapes de la tournée H55 Across USA sont les suivantes:

Floride 12-28 avril

Montgomery, Alabama 7-9 mai

Phoenix /Scottsdale, Arizona 20-25 mai

/Scottsdale, Arizona 20-25 mai Las Vegas, Nevada 3-6 juin

Palo Alto, Californie 15-22 juin

Colorado Springs et Pueblo 2-7 juillet

Oshkosh, Wisconsin 21-27 juillet (EAA AirVenture)

The Hamptons, New York 6-10 août août

A propos de H55

H55 est une société basée en Suisse fondée et dirigée par l'ancienne équipe de direction de Solar Impulse, André Borschberg, Sébastien Demont et Gregory Blatt. La mission de H55 est de révolutionner l'industrie aéronautique en fournissant des systèmes certifiés de propulsion électrique et de gestion de batterie adaptés à une gamme diversifiée d'avions afin de parvenir à un transport aérien durable. Grâce à son engagement à fournir des solutions certifiées et à son héritage pionnier, l'équipe H55 d'ingénieurs visionnaires et d'experts en aérospatiale est à l'avant-garde de la conduite de l'industrie aéronautique vers un avenir plus respectueux de l'environnement, en établissant de nouvelles normes et en repoussant les limites de ce qui est possible dans l'aviation électrique.

