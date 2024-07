SION, Suisse, le 24 juill. 2024 /CNW/ -- H55, pionnier dans les technologies de l'aviation électrique, est heureux d'annoncer la clôture de sa série C, et d'accueillir le gouvernement du Québec comme nouvel investisseur. Cette étape de financement permet à H55 de finaliser les tests requis par l'EASA pour la certification de son bloc de batteries propulsives d'ici la fin de l'année, une première mondiale.

Ayant son siège en Suisse, H55 est spécialisé dans la propulsion électrique, les blocs de batteries et les solutions de gestion de l'énergie, le tout certifié aux normes aéronautiques. Grâce à ses technologies de pointe résolument engagées pour la sécurité, la performance et la durabilité, H55 propulse l'industrie de l'aviation vers un avenir plus durable et neutre en carbone.

Le cycle de financement série C s'est clôturé à CHF 65 millions, incluant la première phase annoncée l'année dernière. Ce financement permet à H55 de finaliser ses tests de conformités et de faire certifier ses packs de batteries par l'EASA d'ici la fin de l'année. Dès début 2025, les blocs de batteries seront prêts à l'intégration dans des aéronefs de catégorie CS-23. En mars 2024, l'EASA a approuvé la liste de contrôle de conformité pour le système de stockage d'énergie (ESS) de H55, confirmant ainsi qu'il respecte les normes opérationnelles et environnementales en vigueur. Des tests rigoureux ont depuis validé les niveaux de sécurité et de performance du pack de batteries de H55, positionnant l'entreprise en tant que fer de lance de l'innovation dans l'aviation électrique.

Le cycle de financement série C inclus le soutien du gouvernement du Québec, par l'intermédiaire d'Investissement Québec. Ces fonds seront alloués à l'expansion de H55 en Amérique du Nord et en particulier à la construction d'un nouveau site de production à Montréal, au développement de produits et à l'adaptations techniques pour nos clients clés tels que Pratt & Whitney Canada, CAE et Harbour Air.

André Borschberg, cofondateur et président exécutif de H55, a déclaré : « Il va sans dire que nous sommes ravis d'avoir réussi à clôturer notre levée de fonds de série C. H55 sera la première entreprise à obtenir la conformité de ses packs de batteries auprès des autorités de certification. Être à seulement quelques mois de répondre à toutes les exigences de certification de nos batteries nous permettra d'être les premiers sur le marché, un grand succès pour H55. »

Martin Larose, PDG de H55, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d'avoir sécurisé le financement de notre série C, avec le gouvernement du Québec prenant une participation au capital de H55. Cet investissement stratégique est crucial pour l'expansion de nos opérations en Amérique du Nord et souligne une confiance dans notre vision de l'aviation électrique. Le soutien du gouvernement du Québec nous fournit les ressources nécessaires pour finaliser notre certification tout en développant nos opérations en Amérique du Nord. »

Avec cet avancée significative, H55 joue un rôle de premier plan dans la révolution de l'industrie de l'aviation électrique. Le futur du voyage aérien, plus propres, durable et efficient est plus proche que jamais. Toute l'équipe de H55 exprime sa profonde gratitude pour le soutien constant et la collaboration de ses investisseurs et de ses partenaires.

Pour plus d'informations sur H55 et sa technologie révolutionnaire de propulsion électrique, veuillez visiter www.h55.ch.

A propos de H55

H55 est une société basée en Suisse fondée et dirigée par l'ancienne équipe de direction de Solar Impulse, André Borschberg, Sébastien Demont et Gregory Blatt. La mission de H55 est de révolutionner l'industrie aéronautique en fournissant des systèmes certifiés de propulsion électrique et de gestion de batterie adaptés à une gamme diversifiée d'avions afin de parvenir à un transport aérien durable. Grâce à son engagement à fournir des solutions certifiées et à son héritage pionnier, l'équipe H55 d'ingénieurs visionnaires et d'experts en aérospatiale est à l'avant-garde de la conduite de l'industrie aéronautique vers un avenir plus respectueux de l'environnement, en établissant de nouvelles normes et en repoussant les limites de ce qui est possible dans l'aviation électrique.

