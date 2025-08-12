MIAMI, 12 août 2025 /CNW/ - H.I.G. WhiteHorse, la société affiliée spécialisée dans les prêts directs de H.I.G. Capital (H.I.G.ou la société), une société mondiale de premier plan de gestion d'actifs alternatifs qui détient 70 milliards de dollars de capital sous gestion, a annoncé aujourd'hui la clôture définitive du fonds H.I.G. WhiteHorse Middle Market Lending Fund IV (le « Fond IV »). Le Fonds IV a clôturé avec 5,9 milliards de dollars* d'actifs et s'inscrit dans continuité de la stratégie fructueuse de la société qui consiste à octroyer des prêts garantis de premier rang sur le marché intermédiaire américain.

H.I.G. WhiteHorse a investi environ 18 milliards de dollars dans des transactions de prêts directs aux États-Unis. L'équipe WhiteHorse a investi dans plus de 285 entreprises du marché intermédiaire, principalement au moyen de prêts garantis de premier rang à taux variable, souvent assortis de modalités personnalisées et de ratios prêt-valeur prudents. Le Fonds IV se concentre sur l'octroi de prêts garantis de premier rang à des emprunteurs commanditaires et non commanditaires dont le BAIIA se situe généralement entre 30 et 100 millions de dollars.

Sami Mnaymneh et Tony Tamer, cofondateurs et coprésidents directeurs de H.I.G. ont déclaré : « H.I.G.compte parmi les investisseurs en titres de créance les plus importants et les plus actifs sur le marché intermédiaire où H.I.G. WhiteHorse est un chef de file reconnu. Nous avons fait preuve de discipline en maintenant notre orientation vers le marché intermédiaire et sommes convaincus que notre plateforme unique, qui cible à la fois les emprunteurs non commanditaires et commanditaires continuera de nous distinguer dans ce domaine. »

Stuart Aronson, directeur général et chef de la direction de H.I.G. WhiteHorse, a déclaré : « Nous croyons que les prochaines années offriront une occasion intéressante de devenir un partenaire de financement à valeur ajoutée pour les sociétés commanditaires et non commanditaires du marché intermédiaire à la recherche de solutions de financement par emprunt privé. Avec 24 initiateurs dans 13 marchés régionaux, H.I.G. WhiteHorse est bien placée pour trouver des flux de transactions solides et différenciés pour nos investisseurs. »

« Le Fonds IV a attiré un groupe diversifié d'associés commanditaires à la recherche d'un flux de transactions différencié, associé à un style rigoureux de souscription de crédit de type « PE », qui offre une protection contre les baisses et un rendement attrayant », a déclaré Jordan Peer Griffin, directeur général et chef mondial de la formation de capital chez H.I.G. « Nous apprécions la confiance que nos partenaires accordent à notre capacité à poursuivre notre longue tradition d'offrir des rendements ajustés au risque supérieurs dans des environnements de marché en constante évolution. »

Le Fonds IV a été soutenu par un groupe mondial d'associés commanditaires comprenant des régimes de retraite des secteurs public et privé, des fonds souverains, des fonds de dotation, des fondations, des consultants, des institutions financières et des bureaux familiaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.

À propos de H.I.G. WhiteHorse

H.I.G. WhiteHorse fournit des financements par emprunt à des entreprises du marché intermédiaire, qu'elles soient ou non commanditaires, dans un large éventail de secteurs, y compris les services aux entreprises, l'industrie, la consommation et le commerce de détail, les services financiers, les soins de santé et les télécommunications, les médias et la technologie. H.I.G. WhiteHorse a un vaste mandat de placement et fournit principalement des titres de créance garantis de premier rang pour des refinancements, du capital de croissance, des acquisitions, des rachats et des recapitalisations de bilan. L'équipe de 85 professionnels du crédit de H.I.G. WhiteHorse répartis entre les États-Unis et l'Europe, possède une vaste expérience et a fait ses preuves en matière de structures de financement créatives et d'utilisation d'une philosophie de gestion de portefeuille axée sur les relations à long terme. Pour en savoir plus, consultez le site whitehorse.com .

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. Capital est une société d'investissement de premier plan spécialisée dans les actifs non traditionnels qui gère plus de 70 milliards de dollars de capitaux. Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong Kong, H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations et la valeur ajoutée :

les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.

les fonds de créances de H.I.G. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (émission directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements dans la stratégie Core Plus dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa fondation en 1993, H.I.G. a financé et géré plus de 400 entreprises dans le monde entier. À l'heure actuelle, le portefeuille de l'entreprise comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires combiné dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com .

*Reflète le total des actifs investissables, y compris les engagements de capitaux propres dans des véhicules connexes et l'effet de levier prévu.

**Basée sur le total des capitaux gérés par H.I.G. Capital et ses sociétés affiliées.

