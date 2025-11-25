MILAN, 25 novembre 2025 /CNW/ - H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société d'investissement de premier plan spécialisée dans les actifs non traditionnels qui gère plus de 70 milliards de dollars de capitaux, est heureuse d'annoncer que l'une de ses sociétés affiliées a conclu un accord définitif visant à vendre sa société de portefeuille, Project Informatica (« Project Informatica », « WeAreProject » ou le « Groupe »), un exploitant de premier plan sur le marché italien des technologies de l'information, à EMK Capital (« EMK »), un investisseur privé axé sur la croissance. L'équipe de direction de Project Informatica et de H.I.G. réinvestira dans le Groupe aux côtés d'EMK pour le soutenir dans sa prochaine phase de croissance. La clôture de la transaction est assujettie à l'approbation des organismes de réglementation.

Depuis sa création en 1990, Project Informatica a connu une croissance importante en soutenant ses clients tout au long de leur parcours de transformation numérique. Au cours de la période d'investissement de H.I.G., WeAreProject a réalisé sept acquisitions, formant le Groupe, quadruplé son chiffre d'affaires et renforcé sa position en tant que principal fournisseur italien de solutions et de services pour l'infrastructure informatique. Parmi les services offerts par le Groupe, mentionnons les services de cybersécurité, les services gérés (y compris le centre des opérations de sécurité, ou « SOC » et le centre d'opérations des réseaux, ou « COR »), l'infonuagique hybride et le réseautage, et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le Groupe emploie plus de 700 personnes et génère des revenus de plus de 450 millions d'euros.

Voici la déclaration commune de Raffaele Legnani, directeur général et chef du bureau de H.I.G. en Italie, et Giovanni Guglielmi, directeur général de H.I.G. : « Nous sommes fiers d'avoir joué un rôle actif dans la croissance de Project Informatica et dans la création du Groupe, qui est maintenant devenu une référence dans le secteur des TIC en Italie. En consolidant sa position dans le secteur, le Groupe est aujourd'hui un exploitant de premier plan au sein de son marché de référence. Nous sommes heureux du rendement financier exceptionnel que nous avons obtenu pour nos investisseurs, comme nous sommes ravis de continuer à soutenir l'équipe de direction dans la prochaine étape du développement. »

Alberto Ghisleni, fondateur et chef de la direction de Project Informatica, a ajouté : « Le partenariat avec H.I.G. a joué un rôle déterminant dans l'accélération du développement de Project Informatica dans un marché en pleine consolidation qui évolue constamment. Je tiens à remercier l'ensemble du personnel du Groupe dont l'expertise et le dévouement ont été essentiels à la réalisation du plan de croissance très ambitieux conçu en collaboration avec H.I.G. Je suis heureux d'accueillir EMK en tant qu'investisseur majoritaire et d'entrer dans une nouvelle phase de l'évolution du Groupe. »

Fabio Cadeddu, associé, basé au bureau d'EMK à Milan, a déclaré : « Nous sommes ravis d'investir dans Project Informatica, un groupe qui a démontré de solides capacités de croissance et d'innovation. Conformément à l'approche d'investissement d'EMK, il s'agit d'une transaction, conclue en partenariat, pour faire progresser notre thèse du sous-secteur concernant la consolidation au sein des marchés italiens des services informatiques. De concert avec l'équipe de direction et H.I.G., nous avons l'intention de soutenir la prochaine étape du développement de l'entreprise, de renforcer davantage son leadership et d'élargir sa gamme de services et de solutions technologiques pour mieux servir sa clientèle. »

À propos de Project Informatica

Project Informatica est active dans le secteur des TIC depuis plus de 35 ans. Avec le soutien de H.I.G. Capital, le Groupe a entrepris un plan de croissance ambitieux axé sur les acquisitions et le renforcement des capacités, devenant aujourd'hui un centre d'innovation technologique de premier plan employant plus de 700 personnes et dont le chiffre d'affaires dépasse les 450 millions d'euros. WeAreProject guide ses clients tout au long de leur parcours de numérisation, dans le but d'améliorer sa compétitivité en apportant les changements technologiques, organisationnels et stratégiques nécessaires. WeAreProject exerce ses activités dans l'ensemble de l'infrastructure informatique, combinant la revente à valeur ajoutée et les services gérés. Le Groupe peut ainsi agir à titre de partenaire technologique unique et digne de confiance pour les PME et la clientèle du secteur public. Parmi les services offerts par le Groupe, mentionnons la cybersécurité (y compris le centre des opérations de sécurité, ou « SOC » et le centre d'opérations des réseaux, ou « COR »), le nuage hybride et le réseautage, et l'intelligence artificielle. Ses nombreuses accréditations de fournisseurs, sa portée à l'échelle nationale et sa vaste expertise technique lui permettent d'offrir des solutions complexes à fournisseurs multiples avec une rapidité, une fiabilité et des capacités d'intégration inégalées par les concurrents locaux. Pour en savoir plus, veuillez consulter le weareproject.com.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est une société d'investissement de premier plan spécialisée dans les actifs non traditionnels qui gère plus de 70 milliards de dollars de capitaux.* Établie à Miami, l'entreprise exploite aussi des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que des bureaux affiliés internationaux à Hambourg, à Londres, au Luxembourg et à Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong Kong. H.I.G. se spécialise dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur l'exploitation et la valeur ajoutée.

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de créances de H.I.G. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (émission directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements dans la stratégie Core Plus dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa fondation en 1993, H.I.G. a financé et géré plus de 400 entreprises dans le monde entier. À l'heure actuelle, le portefeuille de l'entreprise comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires combiné dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

* Basé sur le total des capitaux gérés par H.I.G. Capital et ses sociétés affiliées.

À propos d'EMK

EMK Capital est un investisseur privé axé sur la croissance qui a un bilan exceptionnel en matière d'investissement dans des entreprises européennes et internationales du marché intermédiaire. EMK investit dans des occasions où il y a une valeur non reconnue ou difficile à réaliser, qui sont identifiées grâce à un travail approfondi sur les thèses du sous-secteur, et où EMK peut s'associer à des équipes de gestion exceptionnelles pour mettre en œuvre des changements transformateurs. EMK exerce ses activités à Amsterdam, Francfort, Londres, Madrid, Milan, Mumbai, Munich, New York, Oslo, Paris et Singapour. Pour plus de renseignements, visitez le site Web de H.I.G. à l'adresse emkcapital.com.

