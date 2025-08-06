Une campagne de financement pour des opérations dirigées par des commandités sur les marchés secondaires est prévue au T1 2026

MIAMI, 7 août 2025 /CNW/ - H.I.G. Capital (« H.I.G. »), un chef de file mondial de l'investissement non traditionnel qui gère 70 milliards de dollars de capitaux, a le plaisir d'annoncer le lancement de sa plateforme GP Solutions. Le lancement marque une expansion stratégique des capacités de la société et renforce son engagement envers le marché intermédiaire intéressant et mal desservi. Conçue pour fournir des liquidités et des capitaux stratégiques personnalisés, la plateforme tirera parti des 32 années d'expérience de H.I.G. en matière de solutions flexibles et diversifiées sur le marché intermédiaire.

H.I.G. a fait appel à une équipe chevronnée de Morgan Stanley Private Equity. L'équipe se joindra à H.I.G. plus tard cette année pour diriger les fonds de placement secondaires de H.I.G. Dirigée par Dan Wieder, directeur général, accompagné de Yash Gupta, directeur général, et d'Austin Gerber et Joe Holleran, associés principaux, l'équipe possède des décennies d'expérience collective et une feuille de route constante en matière de création de valeur et de rendements attrayants. Leur vaste expertise sera essentielle à la création d'une plateforme distincte axée sur les transactions dirigées par des commandités, un domaine de croissance rapide stimulé par une demande accrue pour des solutions de liquidité des placements privés.

« Nous sommes ravis d'accueillir Dan et cette équipe chevronnée au sein de H.I.G. », a déclaré Rick Rosen, coprésident de H.I.G. Capital. « Leur expertise collective, leur sens aigu des placements et leur esprit d'entreprise complètent parfaitement notre plateforme. Nous croyons que nos activités liées aux fonds de placement secondaires seront très intéressantes et évolutives au cours des prochaines années, ce qui cadre parfaitement avec notre stratégie de placement à valeur ajoutée pour le marché intermédiaire. »

Le fonds se concentrera sur l'exécution de transactions secondaires, offrant aux investisseurs un accès à des ressources de grande qualité et chevronnées et à des durées plus courtes par rapport aux fonds du marché primaire traditionnels. Il ciblera principalement les occasions dirigées par des commandités dans l'ensemble des régions géographiques, des secteurs et des stratégies, en tirant parti des vastes ressources d'investissement de H.I.G., y compris de son réseau d'origination sur le marché intermédiaire et de ses capacités de souscription hypothécaire rigoureuses. H.I.G. vise à offrir des rendements intéressants et ajustés au risque en tirant parti de sa plateforme mondiale, de son savoir-faire opérationnel éprouvé et de sa vaste connaissance du secteur.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est une société mondiale d'investissement de premier plan spécialisée dans les actifs non traditionnels qui gère plus de 70 milliards de dollars de capitaux.* Établie à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong Kong, H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations et la valeur ajoutée :

Les fonds d'action de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de créances de H.I.G. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (émission directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements dans la stratégie Core Plus dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa fondation en 1993, H.I.G. a financé et géré plus de 400 entreprises dans le monde entier. À l'heure actuelle, le portefeuille de l'entreprise comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires combiné dépasse les 53 milliards de dollars. Pour en savoir plus, visitez le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com .

* Basée sur le total des capitaux gérés par H.I.G. Capital et ses sociétés affiliées.

