LONDRES, 4 mars 2025 /CNW/ -- H.I.G. Capital (H.I.G.), société d'investissement de premier plan spécialisée dans les actifs non traditionnels qui gère plus de 67 milliards de dollars de capitaux, est heureuse d'annoncer que l'une de ses sociétés affiliées a signé un accord définitif pour réaliser un investissement stratégique dans TIMETOACT GROUP (« TIMETOACT » ou la « Société »). Les fondateurs et les principaux dirigeants de TIMETOACT, notamment Felix Binsack, Hermann Ballé et Frank Fuchs, réinvestiront aux côtés de H.I.G. en prenant une participation significative, ce qui souligne leur engagement à l'égard de la croissance future de la Société.

TIMETOACT, dont le siège social se trouve à Cologne, en Allemagne, est un fournisseur de services informatiques de premier plan spécialisé dans les plateformes infonuagiques et les solutions numériques. L'entreprise compte plus de 1 400 professionnels répartis dans 22 villes en Allemagne, en Autriche et en Suisse, ainsi que des centres de services en Europe centrale et en Asie du Sud-Est, et des filiales en Espagne et aux États-Unis. TIMETOACT conseille des clients du classement Fortune 1000 et du secteur public en matière de stratégie informatique et de solutions informatiques de pointe, notamment la transformation infonuagique, l'IA, les données, les logiciels et les services d'ingénierie des systèmes.

L'équipe de la haute direction de TIMETOACT continuera de diriger l'entreprise, assurant la continuité des relations avec les clients et de l'exécution stratégique. H.I.G. tirera parti de son réseau mondial et sa profonde expertise en matière de services et de technologies informatiques pour soutenir la croissance et l'expansion à long terme de TIMETOACT.

Felix Binsack, chef de la direction de TIMETOACT, a déclaré : « TIMETOACT a connu une croissance et un succès extraordinaires au cours des dernières années, ayant plus que triplé son chiffre d'affaires et ses bénéfices depuis 2022. H.I.G. est totalement en phase avec l'équipe de direction sur la stratégie de croissance future de la Société. « Nous sommes ravis des possibilités que l'expérience et le vaste réseau de H.I.G.nous offrent. »

Nishant Nayyar, directeur général de H.I.G., a ajouté : « Nous avons été très impressionnés par la forte trajectoire de croissance de TIMETOACT, son expertise approfondie dans le domaine des écosystèmes technologiques à forte croissance et par son engagement inébranlable en faveur de l'innovation. « Nous sommes impatients de nous associer à Felix, Hermann et Frank pour accélérer la prochaine phase d'expansion de l'entreprise. »

Markus Noe-Nordberg, directeur général et chef de l'équipe European Middle Market LBO de H.I.G., a déclaré : «Nous sommes ravis d'avoir l'occasion d'investir dans TIMETOACT. L'expérience de H.I.G. en matière de partenariat avec des entreprises dirigées par leurs fondateurs sera déterminante pour aider l'équipe de direction de la Société à accélérer l'expansion de TIMETOACT. »

La transaction devrait être finalisée dans le courant de l'année, sous réserve des exigences légales et réglementaires habituelles.

À propos de TIMETOACT GROUP

TIMETOACT est un fournisseur de services informatiques de premier plan, spécialisé dans les plateformes infonuagiques et les solutions numériques pour les entreprises du classement Fortune 1000 et les clients du secteur public. La Société favorise l'innovation numérique et l'excellence opérationnelle en prodiguant des conseils en matière de stratégie informatique, en accélérant la transformation infonuagique et en tirant parti de l'IA, des données, des logiciels et de l'ingénierie des systèmes pour développer des solutions de pointe. En tant que partenaire stratégique d'AWS, d'Atlassian, de Google, de Microsoft, d'IBM et de SAP, TIMETOACT aide les clients à maximiser la valeur de leurs plateformes infonuagiques. Pour les clients innovants, TIMETOACT conçoit et met en œuvre des modèles commerciaux numériques afin de débloquer de nouvelles opportunités de marché. De plus, elle exploite et optimise continuellement les plateformes infonuagiques et les solutions numériques pour assurer son succès à long terme. TIMETOACT emploie une équipe de plus de 1 400 professionnels répartis dans 22 villes en Allemagne, en Autriche et en Suisse, ainsi que des centres de services en Europe centrale et en Asie du Sud-Est, et des filiales en Espagne et aux États-Unis. La Société a généré un chiffre d'affaires de plus de 360 millions d'euros en 2024. Pour en savoir plus, rendez-vous sur timetoact-group.com .

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est une société d'investissement de premier plan spécialisée dans les actifs non traditionnels qui gère plus de 67 milliards de dollars de capitaux.* Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong Kong, H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations et la valeur ajoutée :

les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.

les fonds de créances de H.I.G. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (émission directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements dans la stratégie Core Plus dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa fondation en 1993, H.I.G. a financé et géré plus de 400 entreprises dans le monde entier. À l'heure actuelle, le portefeuille de l'entreprise comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires combiné dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com .

* Basée sur le total des capitaux gérés par H.I.G. Capital et sociétés affiliées.

