LONDRES, 13 mai 2026 /CNW/ - H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société mondiale d'investissements alternatifs gérant 74 milliards de dollars de capital, est heureux d'annoncer que sa société de portefeuille Avanta Salud Integral (« Avanta ») a conclu un accord définitif visant l'acquisitionde Vitaly Group (« Vitaly »), l'un des principaux fournisseurs de services de santé et de sécurité au travail (« SST ») à Iberia. Les cofondateurs et coPDG de Vitaly, Jesús Nieto et Andrés López, réinvestiront aux côtés de H.I.G., du fondateur d'Avanta, Josep Pla, et de l'investisseur minoritaire MCH Private Equity, démontrant la forte conviction de tous les actionnaires de la plateforme combinée.

L'acquisition rassemble deux entreprises hautement complémentaires. Avanta et Vitaly fournissent chacun des services de prévention technique, de médecine du travail, de formation et des services de santé facultatifs à une clientèle majoritairement composée de PME en Espagne. Le groupe combiné servira plus de 240 000 clients couvrant environ 4 millions de travailleurs protégés, opérant à partir de 505 centres comptant environ 5 500 employés.

Au-delà de l'Espagne, le groupe combiné est en bonne voie pour accélérer son expansion internationale. Les capacités avancées d'IA de Vitaly, intégrées aux flux de travail d'arrière-guichet, à la surveillance de la santé au travail et aux services numériques facultatifs, serviront de facteur de différenciation et de facilitateur d'intégration à l'échelle de la plateforme élargie.

Rohin Jain, directeur général de H.I.G. Middle Market Europe, déclare : « L'acquisition de Vitaly est une opération historique pour Avanta et pour H.I.G. en Europe. Nous combinons les deux entreprises de SST les plus dynamiques et les plus sophistiquées sur le plan opérationnel d'Iberia pour créer une plateforme avec une véritable échelle continentale. La justification stratégique est convaincante : des modèles de services complémentaires, des synergies importantes et une équipe de direction combinée possédant des décennies d'expérience en croissance et en intégration. Nous bâtissons un chef de file dans un secteur résilient et hautement réglementé, avec une croissance organique importante et une trajectoire d'expansion internationale. C'est exactement le genre d'occasion de création de valeur transformatrice que nous recherchons. »

Josep Pla, fondateur d'Avanta, ajoute : « Lorsque j'ai fondé Avanta, notre ambition a toujours été de construire la principale plateforme de santé professionnelle en Europe. La combinaison avec Vitaly est l'une des mesures les plus importantes que nous ayons prises pour atteindre cet objectif. Jesús et Andrés ont bâti quelque chose d'exceptionnel chez Vitaly, une entreprise qui partage nos valeurs, notre engagement envers la qualité et notre volonté d'excellence opérationnelle. Je suis fier de savoir que nous réinvestirons tous les trois massivement dans l'entreprise combinée parce que nous sommes intimement convaincus que les meilleures années restent à venir. »

Jesús Nieto et Andrés López, cofondateurs et coPDG de Vitaly, déclarent : « Nous avons passé 25 ans à faire de Vitaly l'un des noms les plus respectés en matière de santé au travail en Espagne, et nous avons été délibérés et patients dans le choix du bon partenaire pour notre prochain chapitre. Dès que nous avons rencontré Josep et l'équipe H.I.G., il était clair que ce regroupement revêtait un caractère spécial : deux entreprises fondées sur les mêmes principes, avec le même souci constant de la qualité et de la technologie. »

À propos d'Avanta Salud

Basé en Espagne, Avanta est l'un des principaux fournisseurs de services de SST. L'activité principale d'Avanta est centrée sur les services de santé au travail obligatoires et légaux, y compris la surveillance de la santé, la prévention technique, l'ingénierie des risques, la formation et le conseil en matière de conformité. Ces services sont essentiels pour les employeurs de tous les secteurs, car ils leur permettent de respecter les obligations strictes en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail prévues par la législation espagnole et européenne. En plus de son offre principale, Avanta propose des services de santé aux employés facultatifs et axés sur le retour sur investissement, notamment un soutien en matière de santé mentale, une gestion de l'absentéisme, des services médicaux en entreprise et d'autres interventions en matière de soins préventifs. Ces offres sont de plus en plus adoptées par les employeurs qui cherchent à réduire la perte de productivité, à améliorer le bien-être des employés et à se différencier sur un marché du travail concurrentiel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur avantagrupo.com.

À propos de Vitaly Group

Basé à Badajoz, en Espagne, Vitaly est un chef de file des services de SST dans la région ibérique. Vitaly a été créé en 2022 grâce à la fusion de Grupo Preving et de Cualtis et compte aujourd'hui environ 140 000 clients, couvrant 2,5 millions de travailleurs protégés par un réseau national de 387 centres et 147 unités mobiles. Vitaly emploie environ 3 700 collaborateurs. Pour en savoir plus, visitez vitaly.es.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est une société mondiale d'investissements alternatifs gérant 74 milliards de dollars de capitaux*. Basé à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que des bureaux internationaux affiliés à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, Dubaï et Hong Kong, H.I.G. se spécialise dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres à des sociétés du marché intermédiaire, en utilisant une approche souple et axée sur les opérations et la création de valeur :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement de dette de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure est axé sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et assuré la gestion de plus de 400 entreprises à travers le monde. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales.

Contact :

Rohin Jain

Directeur général

[email protected]

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

Londres W1K 4QB

Royaume-Uni

Tél. : +44 (0) 207 318 5700

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SOURCE H.I.G. Capital