MIAMI, 7 avril 2026 /CNW/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société mondiale d'investissement alternatif de premier plan gérant 74 milliards de dollars de capitaux, est heureux d'annoncer que Brian Schwartz, un membre de longue date de l'équipe de direction de H.I.G. et coprésident de la société, a été nommé chef de la direction. M. Schwartz succède au cofondateur Sami Mnaymneh, qui deviendra président exécutif du conseil aux côtés de son cofondateur Tony Tamer. À titre de président exécutif, M. Mnaymneh demeurera activement impliqué au sein du cabinet et continuera de siéger aux comités d'investissement et d'appuyer l'orientation stratégique.

De plus, Doug Berman, responsable du capital-investissement aux États-Unis, a été promu au poste de coprésident, aux côtés de l'actuel coprésident, Rick Rosen. Ces promotions reflètent l'évolution continue de H.I.G. en tant que plateforme mondiale d'actifs alternatifs à grande échelle et mettent l'entreprise sur la voie de sa prochaine phase de croissance.

Depuis la création de H.I.G. en 1993, M. Mnaymneh et M. Tamer ont guidé l'expansion de l'entreprise vers une plateforme mondiale couvrant le capital-investissement, le crédit et les actifs réels, y compris l'immobilier et les infrastructures. Sous leur direction, H.I.G. s'est développé pour atteindre plus de 1 000 membres d'équipe dans 18 bureaux centraux à travers neuf pays et a exécuté plus de 3 500 opérations.

« Depuis plus de trois décennies, H.I.G. s'est taillé une place de choix sur le marché intermédiaire, combinant une portée mondiale à une approche opérationnelle de création de valeur qui a permis à nos investisseurs d'obtenir des résultats exceptionnels », déclare M. Mnaymneh. « L'entreprise a atteint une taille et une profondeur de leadership telles que cette transition est à la fois naturelle et importante d'un point de vue stratégique. Brian a joué un rôle déterminant dans notre succès et dans la croissance et l'évolution de l'entreprise. Je suis convaincu que, sous sa direction, H.I.G. a toutes les cartes en main pour renforcer sa position de chef de file du marché intermédiaire. Je me réjouis à l'idée de travailler avec lui alors que le cabinet consolide ses bases. »

M. Schwartz a rejoint H.I.G. en 1994 et a occupé divers postes de haute direction. Il a été l'un des principaux architectes de l'évolution du cabinet, aidant à faire de H.I.G. une plateforme mondiale multistratégie. En tant que coprésident au cours des six dernières années, M. Schwartz a supervisé les activités quotidiennes et a siégé aux comités d'investissement pour tous les fonds H.I.G., travaillant en étroite collaboration avec les cofondateurs du cabinet et M. Rosen pour stimuler la croissance et les initiatives stratégiques à l'échelle de l'entreprise.

« C'est un honneur d'assumer le rôle de chef de la direction et de diriger H.I.G. à ce stade important de son évolution », déclare M. Schwartz. « Je suis profondément reconnaissant envers Sami et Tony d'avoir bâti une entreprise définie par des investissements disciplinés, une orientation opérationnelle et une solide culture. Grâce à notre plateforme différenciée et à notre équipe expérimentée, nous sommes bien placés pour saisir les opportunités et continuer de générer de solides résultats pour nos investisseurs. »

M. Berman, qui est promu coprésident, s'est joint à H.I.G. en 1996. Il siège actuellement au comité exécutif et a dirigé les activités de H.I.G. Private Equity aux États-Unis pendant une période de croissance importante, élargissant ainsi la plateforme de capital-investissement du marché intermédiaire et les offres de placement. À titre de coprésident, il contribuera à la mise en œuvre de la stratégie d'investissement et de l'exécution opérationnelle, aux côtés de M. Rosen.

« Ayant dirigé nos activités de capital-investissement aux États-Unis, j'ai consacré mon temps à investir, à bâtir des entreprises et à travailler en étroite collaboration avec les équipes de direction », déclare M. Berman. « Dans le cadre de mes fonctions, ma priorité est de veiller à ce que nous demeurions disciplinés dans notre façon d'investir, à ce que nous restions proches de nos sociétés de portefeuille et à ce que nous continuions d'exercer nos activités à un niveau élevé dans l'ensemble de l'entreprise. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec Brian et Rick pour continuer à saisir les occasions qui se présenteront sur nos marchés. »

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est l'une des principales sociétés d'investissement alternatif au niveau mondial, avec 74 milliards de dollars de capitaux sous gestion*. Basée à Miami, elle possède des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que des bureaux affiliés internationaux à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong-Kong. H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres à des entreprises de taille moyenne, en utilisant une approche flexible et axée sur l'opérationnel et la création de valeur :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement de dette de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et assuré la gestion de plus de 400 entreprises à travers le monde. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales.

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SOURCE H.I.G. Capital