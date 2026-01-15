MIAMI, 15 janvier 2026 /CNW/ - H.I.G. Capital (« H.I.G. » ou la « Société »), une société mondiale de premier plan spécialisée dans la gestion d'actifs alternatifs avec un capital sous gestion de 74 milliards de dollars, a annoncé aujourd'hui la clôture définitive de H.I.G. Europe Capital Partners IV (« Fonds IV ») avec des engagements en capital globaux de 1,6 milliard d'euros. Dans les six mois suivant le lancement, le Fonds IV a réalisé une clôture unique, finale et sursouscrite, reflétant la forte demande des commanditaires actuels comme nouveaux.

Le Fonds IV poursuivra la stratégie fructueuse des fonds précédents, ciblant des investissements dans des sociétés européennes mal gérées du marché intermédiaire inférieur où H.I.G. peut appliquer sa feuille de route opérationnelle pour la création de valeur, en mettant l'accent sur des situations complexes et des dynamiques transactionnelles complexes. H.I.G. a un bilan de 19 ans dans la région et une équipe composée de plus de 150 professionnels de l'investissement répartis dans cinq bureaux clés en Europe : Londres, Milan, Hambourg, Paris et Madrid. Depuis son premier investissement en Europe en 2007, H.I.G. a réalisé 92 investissements de plateforme en capital-investissement dans la région, dans le cadre de ses stratégies axées sur le segment inférieur du marché intermédiaire et le marché intermédiaire.

Sami Mnaymneh et Tony Tamer, cofondateurs et coprésidents exécutifs de H.I.G., ont commenté : « La plateforme mondiale de H.I.G. nous offre l'envergure, les ressources et les capacités opérationnelles qui nous distinguent sur le marché intermédiaire. Notre présence de longue date en Europe et notre capacité éprouvée à générer de la valeur dans des situations complexes ont positionné H.I.G. comme un partenaire de choix pour les associés commanditaires qui recherchent une exposition différenciée au marché intermédiaire européen. »

« Nous lançons le Fonds IV à un moment particulièrement attrayant, avec de nombreuses occasions de mettre en œuvre notre approche d'investissement différenciée sur le marché intermédiaire inférieur européen », a déclaré Wolfgang Biedermann, directeur général exécutif et responsable de H.I.G. Private Equity, Europe. « Nous nous concentrons sur des investissements de contrôle dans des entreprises sous-gérées et complexes sur le plan opérationnel, en particulier dans les situations où l'origine locale, l'exécution pratique et la profondeur opérationnelle créent un net avantage concurrentiel. La solide performance et l'élan des millésimes précédents constituent une base solide pour assurer le succès futur. »

« Nous sommes reconnaissants du solide soutien de nos associés commanditaires du monde entier », a déclaré Jordan Peer Griffin, directeur général exécutif et responsable mondial de Capital Formation. « Dans un environnement de collecte de fonds hautement concurrentiel, leur engagement soutenu a permis de clôturer le financement, sursouscrit, dans un délai très court, ce qui témoigne de la confiance dans notre stratégie, de nos capacités d'exécution et de l'occasion exceptionnelle qui se présente dans le marché intermédiaire inférieur de l'Europe. »

Le Fonds IV a été soutenu par un groupe mondial d'associés commanditaires comprenant des gestionnaires d'actifs, des régimes de retraite publics et d'entreprise, des bureaux familiaux, des fonds de dotation et des fondations, des fonds souverains et des consultants en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. Capital est l'une des principales sociétés d'investissement alternatif au niveau mondial, avec 74 milliards de dollars de capitaux sous gestion*. Basée à Miami, elle possède des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que des bureaux affiliés internationaux à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong-Kong. H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres à des sociétés du marché intermédiaire, utilisant une approche flexible, axée sur l'opérationnel et la création de valeur :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou peu performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement de dette de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans, et géré, plus de 400 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales.

Contact :

Wolfgang Biedermann

Directeur de H.I.G. Private Equity, Europe

[email protected]

Jordan Peer Griffin

Directeur général exécutif

[email protected]

H.I.G. Capital

1450 Brickell Avenue

31st Floor

Miami, FL 33131

Tél. : 305.379.2322

hig.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2524016/HIG_Europe_Logo.jpg

SOURCE H.I.G. Capital