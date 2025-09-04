Guy Rocher aura droit à des funérailles nationales

QUÉBEC, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, annonce que des funérailles nationales seront offertes en hommage à M. Guy Rocher, en accord avec sa famille et ses proches.

Celles-ci se dérouleront sous forme de cérémonie d'hommage national. Cette cérémonie solennelle permettra à la nation québécoise de rendre hommage à l'un de ses plus grands intellectuels et artisans de la Révolution tranquille.

D'autres détails et informations en lien avec la cérémonie suivront dans les prochains jours, à l'intention de la population et des représentantes et représentants des médias.

Né à Berthierville en 1924, Guy Rocher a profondément marqué l'histoire du Québec. Sociologue de renom, il est à l'origine de plusieurs changements majeurs qui ont façonné notre société moderne. Commissaire de la commission Parent, il a contribué à la démocratisation et à la modernisation du système d'éducation québécois. Il a aussi participé à l'élaboration de la Charte de la langue française aux côtés de Camille Laurin et a joué un rôle central dans la création des cégeps. Intellectuel engagé et ardent défenseur de la laïcité, il a influencé le débat public jusqu'à la fin de sa vie.

Il laisse dans le deuil sa famille, ses amis, ainsi que toute la nation québécoise, qu'il a contribué à faire grandir et à affermir dans sa langue, sa culture et sa modernité.

Mise en ligne d'un registre de condoléances

Le premier ministre annonce également la mise en ligne d'un registre de condoléances à compter de demain. Celles et ceux qui désirent offrir un témoignage à la famille de M. Guy Rocher pourront le faire en se rendant à l'adresse suivante : www.Québec.ca/condoléances.

Citation

« Je tiens à offrir mes sincères condoléances à toute la famille et aux proches de ce grand Québécois. Guy Rocher a contribué à façonner le Québec d'aujourd'hui et nous laisse un héritage inestimable en matière d'éducation, de protection de la langue française et de laïcité de l'État. Ses écrits, sa pensée et son engagement ont durablement modernisé notre société. Nous lui devons énormément. »

François Legault, premier ministre du Québec

SOURCE Cabinet du premier ministre

Source : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]