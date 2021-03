C'est avec beaucoup d'émotions que la Fondation du CHUM lance aujourd'hui, avec M. Guy Lafleur, une nouvelle campagne de financement dans le but de soutenir la recherche sur le cancer. Cette campagne nommée En équipe avec Guy Lafleur contre le cancer émane du désir profond et sincère de M. Lafleur de faire équipe avec la population afin de faire la différence et donner espoir à tous ceux, qui comme lui, font ou feront face à ce problème de santé important.

« Nous sommes très reconnaissants de pouvoir compter sur l'implication et la générosité de M. Guy Lafleur afin de soutenir les initiatives innovantes de la Fondation du CHUM. Il est incontestable qu'ensemble nous sommes plus forts et que l'appui des donateurs est une force motrice qui permet de soutenir la recherche sur le cancer avec les experts du Centre de Recherche du CHUM, une référence mondiale en la matière. » déclare Julie Chaurette, la présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM.

« Grâce au Fonds Guy Lafleur et à la Fondation du CHUM, nous allons appuyer la recherche sur le cancer. C'est près de 22 000 personnes par année qui en meurent. Au CHUM près de 9000 personnes sont traitées chaque année pour le cancer. Pour changer ces chiffres, 125 médecins et chercheurs travaillent à la recherche sur le cancer au CHUM. Mais une révolution est en cours avec l'arrivée de l'intelligence artificielle pour détecter plus tôt, mieux prédire et personnaliser les traitements. » partage Dr Simon Turcotte, chirurgien oncologue, chercheur en immunothérapie du cancer au CHUM.

Basée sur l'importance de l'équipe, cette campagne vise à créer une communauté exclusive de passionnés de hockey, Le Club des 10, qui souhaitent se joindre à Guy Lafleur afin de soutenir sa cause: la recherche sur le cancer. Pendant 10 semaines, des rendez-vous hebdomadaires auront lieu en direct, au cours desquels des personnalités du hockey se succèderont, telles que Raymond Bourque et Martin Brodeur, et feront part d'anecdotes sur leur parcours face à l'adversité. Le Club des 10 donnera accès à des histoires inspirantes qui démontrent que, dans la vie comme sur la glace, il faut savoir faire preuve de résilience. Un groupe Facebook privé diffusera ces Live d'une durée de 20 minutes chaque dimanche, à 16h00, jusqu'au 16 mai 2021.

« Être patient au CHUM me permet de constater à quel point la qualité des soins et les traitements de pointe délivrés par les équipes de professionnels du CHUM font toute la différence. Nous sommes entre de bonnes mains. C'est pourquoi, je me mobilise aujourd'hui pour soutenir la recherche sur le cancer, pour faire équipe avec le CHUM, tout comme je l'ai fait au hockey tout le long de ma carrière. » affirme Guy Lafleur.

Pour adhérer au Club des 10 et connaître tous les détails de cette campagne de financement, rendez-vous sur le site de la Fondation du CHUM pour s'inscrire, et choisir un montant de dons pré-autorisé pour les 10 semaines suivantes. Vous recevrez par la suite le lien vers le groupe Facebook privé par courriel.

La Fondation du CHUM est fière d'annoncer qu'elle a mis sur pied un cabinet de financement dirigé par Serge Savard et Allan Walsh à titre de coprésident. Ce cabinet sera un levier essentiel au rayonnement de cette campagne de financement auprès des communautés du Québec et d'ailleurs.

À propos de la Fondation du CHUM

La Fondation ( www.fondationduchum.com ) a pour mission d'assurer au CHUM une source de financement complémentaire. Elle contribue ainsi à en faire une référence internationale en soins, en enseignement, en recherche et en promotion de la santé.

La Fondation du CHUM agit comme catalyseur et véritable force motrice dans la réalisation de la mission du CHUM grâce à une multitude d'initiatives, d'activités de collecte de fonds (publipostages, sollicitations auprès de donateurs particuliers, de fondations privées et d'entreprises) et à sa campagne majeure de financement. Elle organise également des activités-bénéfices dont la renommée est maintenant établie et s'autofinance grâce à des revenus tirés de ses diverses initiatives complémentaires parmi lesquelles nous pouvons compter sa Clinique Santé-voyage.

