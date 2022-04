Guy Lafleur, célèbre numéro 10 des Canadiens de Montréal nous a quitté mais l'héritage qu'il laisse aux patients du CHUM atteints de cancer est toujours bien vivant

MONTRÉAL, le 22 avril 2022 /CNW Telbec/ - En septembre 2020, la Fondation du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) était honorée d'accueillir Guy Lafleur à titre d'ambassadeur. Il se joignait alors à Claude Meunier, porte-parole bénévole de la Fondation, et aux ambassadeurs, Jonathan Drouin, Véronic DiCaire, Béatrice Martin alias Coeur de pirate et L. Philippe Angers, afin de faire rayonner le CHUM et sa Fondation aux quatre coins du Québec.

Lui-même patient au CHUM, M. Lafleur était conscient de la qualité exceptionnelle des soins qu'il y avait reçus et voulait aider la Fondation à soutenir son centre hospitalier et à accélérer le développement de ce grand projet de santé et de société qu'est le CHUM. « Je n'ai que du bien à dire de tous ceux qui ont pris soin de moi au CHUM, que ce soit les docteurs, qui sont des sommités dans leur domaine, ou les membres du personnel qui visent tous notre bien-être. Nous sommes privilégiés d'avoir ce centre hospitalier de calibre mondial chez nous », précisait alors Guy Lafleur.

Fidèle à lui-même, M. Lafleur a donné de son temps sans compter à la Fondation afin de pouvoir faire la différence dans la vie des patients qui, comme lui, comptait sur le CHUM. Son engagement a été exemplaire et a permis notamment la création du Fonds Guy Lafleur, dans le cadre de la campagne En équipe avec Guy Lafleur contre le cancer, lancée en mars 2021. La création de ce fonds émanait du désir profond et sincère de M. Lafleur de faire équipe avec la population, afin de donner espoir à tous ceux qui font ou feront face à cette redoutable maladie.

« Nous sommes très reconnaissants d'avoir pu compter sur l'implication et la générosité d'un grand homme comme M. Lafleur afin de soutenir les initiatives de la Fondation du CHUM au cours des dernières années. La solidarité dont ont fait preuve les donateurs du Fonds Guy Lafleur est une force motrice qui a permis de soutenir des travaux importants sur le cancer au Centre de recherche du CHUM, une référence mondiale en la matière » tenait à souligner Pascale Bouchard, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM.

Guy Lafleur aura laissé une marque indélébile lors de son passage dans le monde du hockey, mais aussi dans les vies de tous ceux et celles qu'il a côtoyé. Son départ laissera un grand vide mais le Fonds qu'il nous a légué permettra de poursuivre la bataille qu'il a tenu à livrer pour tous les Québécois. Nous sommes de tout cœur avec les membres de sa famille et de ses proches.

Pour faire un don au Fonds Guy Lafleur : https://www.jedonneenligne.org/fondationduchum/CGL2021DON/

À propos de la Fondation du CHUM

La Fondation du CHUM, tout comme son centre hospitalier universitaire, est audacieuse et agile dans ses façons d'être et de faire. Elle permet au CHUM d'offrir des soins de santé spécialisés et surspécialisés exceptionnels à toute la population québécoise en finançant, grâce à l'appui de ses généreux donateurs, des projets structurants et innovants. Pour en savoir davantage sur la Fondation du CHUM : fondationduchum.com

SOURCE Fondation du CHUM

Renseignements: Lise Plante, MBA, Directrice, communications, Fondation du CHUM, [email protected], 514 632-6030