WestJet fournira une connectivité nationale et transfrontalière aux invités de Condor Airlines à destination du Canada

CALGARY, AB, le 24 juin 2024 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui, les invités de WestJet auront un accès direct à l'aéroport international de Francfort (FRA) à partir de cinq aéroports canadiens grâce à l'expansion du partenariat de longue date de WestJet avec Condor Airlines. En s'appuyant sur l'entente intercompagnies antérieure de la compagnie aérienne, WestJet et Condor partageront des codes pour la première fois dans le cadre de leur partenariat de 10 ans.

Guttentag, Allemagne! WestJet relie directement cinq villes canadiennes à Francfort grâce à une entente de partage de codes avec Condor& Airlines (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

En vertu de cette entente, WestJet vendra des itinéraires sur des vols exploités par Condor Airlines de Vancouver, Edmonton, Calgary, Toronto et Halifax à l'aéroport le plus achalandé d'Allemagne, avec la facilité d'un seul billet et des bagages enregistrés, ce qui lui permettra d'obtenir des dollars WestJet dans l'ensemble. De plus, les invités de Condor qui cherchent à explorer le Canada pourront profiter du vaste réseau intérieur de WestJet avec les mêmes avantages. WestJet offrira également une connectivité avec les États-Unis aux invités de Condor qui passeront par Vancouver, Edmonton, Calgary, Toronto et Halifax plus tard cet été.

« Grâce à l'expansion de notre partenariat avec Condor Airlines, nous offrons à nos invités en Europe et au Canada des possibilités incroyables d'accéder à une longue liste de destinations touristiques des deux côtés de l'Atlantique, a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et chef des services commerciaux du Groupe WestJet. Notre passion commune pour les voyages d'agrément abordables a permis à notre partenariat d'évoluer pour répondre à la demande croissante de voyages transatlantiques, et nous sommes impatients d'accueillir le monde au Canada cet été. »

« Avec le retour de Condor à Calgary, il était grand temps pour nous de renforcer nos liens avec WestJet et d'améliorer les déplacements de nos passagers et de nos partenaires de vente, a déclaré Jens Boyd, directeur commercial de Condor. Tout le monde pourra accéder à notre réseau conjoint de partage de codes à Francfort et au-delà par l'entremise de WestJet.com, et des services peuvent être ajoutés, peu importe où le billet a été réservé. Parallèlement, nous simplifions les correspondances dans tous les aéroports canadiens en permettant à nos passagers de se rendre à leur porte de correspondance immédiatement après le service d'immigration sans avoir à d'abord ramasser leurs bagages. »

Les invités de l'ensemble du réseau de WestJet profiteront de la commodité de réserver tout leur voyage sur un seul billet par l'entremise de WestJet.com et de l'application WestJet dès aujourd'hui et bénéficieront d'une connexion unique transparente à FRA avec transfert de bagages et d'un gain de dollars WestJet tout au long de leur voyage. Réservez dès aujourd'hui à WestJet.com.

