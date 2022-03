Dans le discours-programme qu'il a prononcé en ligne, intitulé « Just Look Up, Let's Light Up the Future », M. Ping a mis l'accent sur deux grandes sources de défis et d'occasions dans le monde, soit la numérisation et la carboneutralité .

Les théories et architectures existantes sont incapables de soutenir une croissance explosive de la demande numérique.

Selon les prévisions, plus de 50 % du PIB mondial sera numérisé en 2022. À mesure que l'économie numérique mondiale se développe rapidement, la demande de produits et de services numériques a dépassé les attentes. M. Ping a expliqué qu'étant donné que le théorème de Shannon et l'architecture de von Neumann continuent d'atteindre de graves goulots d'étranglement, l'industrie doit explorer de nouvelles théories et architectures pour remodeler le paradigme technologique afin d'atteindre la durabilité numérique.

La réduction du carbone a une incidence sur la vitalité à long terme de l'économie numérique.

En ce qui concerne la carboneutralité, M. Ping a déclaré : « La densité de connectivité et la puissance informatique déterminent la force de l'économie numérique, mais elle devrait également maintenir sa vitalité à long terme. Nous devons donc envisager une nouvelle dimension, la réduction du carbone. »

Huawei adhère actuellement à une stratégie « Plus de bits, moins de watts » dans ce domaine. En plus d'améliorer ses capacités numériques fondamentales, Huawei s'est engagée à rendre ses produits 2,7 fois plus écoénergétiques en réalisant des percées dans des domaines tels que les théories, les matériaux et les algorithmes. Grâce à de tels progrès, l'industrie des TIC peut aider d'autres industries à réduire leur propre empreinte carbone. En fait, cette réduction sera 10 fois plus importante que l'empreinte carbone de l'industrie des TIC elle-même.

Huawei augmente son investissement stratégique dans les technologies de base pour remodeler le paradigme technologique.

M. Ping a également déclaré que Huawei augmentait considérablement son investissement stratégique dans les technologies de base et travaillait avec ses partenaires pour remodeler le paradigme technologique dans trois domaines, soit les théories fondamentales, l'architecture et les logiciels. Cet investissement se reflétera progressivement dans la compétitivité des produits de l'entreprise, qui, espère-t-elle, soutiendra le développement durable et à long terme de l'entreprise et de l'industrie des TIC dans leur ensemble.

Cet investissement vise notamment à aider l'entreprise à se rapprocher de la limite de Shannon, voire à la dépasser. En explorant de nouvelles théories et technologies, comme MIMO de prochaine génération et l'IA sans fil, Huawei est capable de pousser ses technologies toujours plus près de la limite de Shannon. Dans le même temps, la recherche de Huawei sur de nouvelles théories comme les communications sémantiques fournira à l'industrie des conseils sur les nouvelles théories fondamentales.

Huawei développe également de nouvelles architectures passionnantes. Huawei intègre actuellement les technologies photoniques et électroniques et conçoit des architectures pair à pair pour résoudre les problèmes technologiques ou les goulots d'étranglement techniques.

Pour ce qui est des logiciels, Huawei est en train de construire des logiciels par pile complète et centrés sur l'IA et un nouvel écosystème de logiciels pour répondre à la demande de plus en plus forte de capacité informatique causée par la croissance exponentielle de l'IA.

Les synergies logiciels et matériel seront la voie de l'avenir.

M. Ping explique enfin que les synergies logiciels et matériel permettent d'offrir une excellente expérience aux utilisateurs. Il a utilisé deux exemples pour montrer comment Huawei applique ce concept au développement de produits TIC et à l'innovation technologique pour l'évolution du réseau. Premièrement, les algorithmes optimisés pour les turbos AHR aident les MetaAAU à consommer moins d'énergie et à améliorer leur rendement. Deuxièmement, les avancées des algorithmes dans l'optique holographique ont permis aux répartiteurs optiques d'obtenir des liaisons à un seul bond.

Huawei est l'entreprise qui possède la gamme la plus complète de capacités en matière de TIC dans l'industrie numérique.

Au cours des 10 dernières années, l'évolution du réseau a été un processus d'introduction des dernières pratiques informatiques en matière de TC, allant de l'IP au nuage, puis à l'IA aujourd'hui. En tant qu'entreprise possédant la gamme la plus complète de capacités de TIC dans l'industrie numérique, M. Ping a déclaré que Huawei est persuadée qu'elle pourra prendre une longueur d'avance dans l'évolution vers les futurs réseaux natifs de l'IA.

En terminant son discours, M. Ping a dit : « Huawei poursuivra sa stratégie de mondialisation, en matière de normes, de talent, de chaîne d'approvisionnement, et plus encore. Huawei s'engage à aider les clients qui la choisissent pour atteindre le plus grand succès commercial. »

Le MWC22 de Barcelone se tient du 28 février au 3 mars à Barcelone, en Espagne. Huawei présente ses produits et ses solutions au stand 1H50 dans le hall 1 de Fira Gran Via. En collaboration avec des opérateurs mondiaux, des professionnels de l'industrie et des leaders d'opinion, nous nous penchons sur des sujets comme les tendances de l'industrie, le GUIDE de l'avenir et le développement écologique pour envisager l'avenir des réseaux numériques. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022

