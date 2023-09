TORONTO, le 20 sept. 2023 /CNW/ - La bière pression sans alcool Guinness 0 de la stout la plus populaire au monde a officiellement fait son entrée au Canada. Elle présente le même bon goût magnifiquement lisse, un arôme parfaitement équilibré et une couleur foncée unique qui est indéniablement Guinness.

Cliché de produits de la bière à la pression Guinness 0 sans alcool (Groupe CNW/Diageo)

Pour célébrer cette occasion mémorable, Guinness invite les Canadiens à déguster une canette de Guinness 0 sans alcool par un moyen peu commun - une machine distributrice - pour apporter la magie de Guinness aux Canadiens d'un océan à l'autre. Pour célébrer ce lancement révolutionnaire, Guinness 0 s'associe au mentaliste Kevin Hamdan pour l'animation d'une heure magique au centre-ville de Toronto, qui rassemble les gens pour une expérience commune soulignant les 200 ans d'histoire de la marque.

L'engagement de Guinness pour l'avenir de la fabrication brassicole a commencé en 1759. Le parcours qui a mené au lancement de la Guinness 0 découle de l'engagement à conserver son caractère et son goût distincts - au cœur du processus de quatre ans mené par les équipes techniques et innovatrices à St. James's Gate, où est établie Guinness.

Pour fabriquer la Guinness 0, les brasseurs utilisent les mêmes ingrédients naturels qu'ils ont toujours utilisés - eau, orge, houblon et levure - avant de retirer doucement l'alcool par filtration à froid. Ce processus permet de retirer l'alcool sans stress thermique pour la bière et de protéger l'intégrité de son goût et de son caractère. Ensuite, les brasseurs mélangent et équilibrent soigneusement les saveurs jusqu'à ce qu'ils obtiennent le profil de saveur distinctive et les caractéristiques gustatives de la Guinness pour produire les mêmes saveurs de bière pression que les amateurs connaissent et adorent.

« Nous sommes très heureux d'amener la Guinness 0 au Canada. Le parcours a été long, et Guinness 0 témoigne de l'engagement d'innovation, d'expérimentation et de bravoure, qui est au cœur de notre marque. Nos brasseurs ont fait l'impossible et ont créé une bière sans alcool qui est 100 % Guinness, a expliqué Nadia Niccoli, chef du marketing, Canada, Guinness. Les Canadiens cherchent des façons de savourer le goût de la Guinness lorsqu'ils choisissent de ne pas boire d'alcool, et c'est ce qu'ils obtiennent avec la Guinness 0, qui compte seulement 70 calories par canette de 440 ml.! »

Pour célébrer la magie du lancement de la Guinness, les Canadiens sont invités aujourd'hui à l'animation d'une heure magique Guinness 0 au carré Yonge-Dundas de 18 h à 19 h HE. Le spectacle interactif avec le mentaliste respecté, Kevin Hamdan, comprendra des cadeaux et présentera la machine distributrice Guinness 0 qui fera son apparition dans les villes et les endroits suivants cet automne :

Gare Union ( Toronto, Ont. ) : les 21 et 22 septembre

( ) : les 21 et 22 septembre Centre Eaton (Montréal, Qc) : du 28 septembre au 1 er octobre

(Montréal, Qc) : du 28 septembre au 1 octobre Centre Chinook ( Calgary , Alb.) : du 5 au 8 octobre

, Alb.) : du 5 au 8 octobre Station Waterfront ( Vancouver , C.-B.) : du 12 au 15 octobre

Les Canadiens sont invités à suivre @GuinnessCa et le mot-clic #Guinness0 pour en savoir plus. Offerte maintenant partout au pays là où de la bière sans alcool est vendue.

