Il s'agit de la quatrième victoire du Canada en tant que pays à la quinzième édition du concours pour le titre convoité, alors que Toronto accueillera le concours l'année prochaine

TORONTO, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Keegan McGregor, d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, a reçu le titre tant convoité de barman de l'année au concours World Class Global Bartender of the Year 2024, la plus grande compétition de création de cocktails au monde, qui a eu lieu à Shanghai cette année. En compétition avec des finalistes de 45 régions du monde, Keegan McGregor a été proclamé grand gagnant par un groupe international de légendes de l'industrie lors de cette célébration annuelle de la culture mondiale des cocktails.

LÉGENDE DE LA PHOTO : Keegan McGregor, d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, a remporté le titre de barman de l’année au concours World Class Global Bartender of the Year 2024 (Groupe CNW/Diageo)

Il s'agit non seulement d'une réalisation monumentale pour Keegan, mais aussi d'une étape importante pour le Canada. Sa victoire marque une quatrième victoire historique pour le Canada dans les 15 ans d'histoire de Diageo World Class, renforçant la position du Canada comme le pays le plus primé, aucun autre pays n'ayant revendiqué le titre plus de deux fois. Sa victoire s'inscrit dans la lignée des anciens champions Jacob Martin, James Grant et Kaitlyn Stewart, champions de l'année du Canadian World Class Global Bartender, et vient renforcer le statut du Canada en tant que chef de file mondial de la création de cocktails. Pour ajouter à l'enthousiasme, il a également été annoncé que Toronto accueillera l'événement World Class Global Final à l'été 2025, attirant les meilleurs barmans et barmaids du monde au Canada.

Keegan McGregor de Highwayman, à Halifax, en Nouvelle-Écosse, s'est démarqué parmi les concurrents en présentant une série de services distinctifs qui célébraient la communauté, le développement durable et l'innovation pour obtenir une place à la finale mondiale.

Dans le cadre de son parcours, il a été mis au défi de créer un duo de boissons réinventant sa ville d'origine et Shanghai, mettant en vedette des ingrédients autochtones et Don Julio. Pour sa ville natale, Halifax, en Nouvelle-Écosse, il a présenté son point de vue sur un plat appelé Hodge Podge, un ragoût avec des légumes récoltés localement, en prenant des éléments pour donner du piquant à l'œuf classique.

« Mon parcours World Class a commencé il y a six ans, alors c'est une expérience vraiment spéciale d'être reconnu comme barman de l'année au concours World Class Global Bartender of the Year 2024, a déclaré Keegan McGregor, gagnant du concours World Class Global Bartender of the Year. La camaraderie entre les concurrents cette semaine a été inspirante et m'a motivé à continuer. Le meilleur conseil que j'ai reçu est de rester moi-même, et c'est exactement ce que j'ai fait. »

« La mission de Diageo au Canada est d'encourager et de célébrer la communauté des barmaids et barmans partout au pays. Chaque année, nous réunissons les barmans et barmaids les plus talentueux dans le cadre du concours World Class Global Bartender of the Year, et c'est un immense honneur pour Keegan et le Canada d'obtenir le quatrième titre mondial du Canada, a déclaré Michael Armistead, directeur des commandites et de la réserve nationale de Diageo Canada. Nous ne pourrions pas être plus fiers de Keegan, et je suis ravi de le voir entreprendre ce nouveau chapitre palpitant en tant que gagnant du concours World Class Global Bartender of the Year! »

Le jury était composé tout au long de la semaine de certains des talents les plus respectés et primés de l'industrie, dont Agostino Perrone, directeur de la création de cocktails au Connaught Bar de Londres; Ryan Chetiyawardana, créateur de l'empire M. Lyan et Julie Reiner, des points chauds de New York Milady's et Clover Club, aux côtés d'une équipe d'élite de barmans et barmaids et de propriétaires de bars parmi les plus célèbres au monde.

Les experts internationaux de l'industrie de World Class ont fait bien plus que juger des défis, ils ont également participé au tout premier programme de mentorat de calibre mondial et ont contribué au Industry Forum. Il s'agit notamment de séminaires, d'ateliers et de discussions de groupe portant sur les sujets les plus chauds de l'industrie auxquels étaient confrontés les entreprises et les professionnels du secteur de l'hôtellerie dans toutes les régions du monde.

À PROPOS DE WORLD CLASS

World Class a pour mission d'inspirer les gens à mieux boire tout en créant des expériences inoubliables. Que ce soit à la maison ou dans un bar, World Class encourage les consommateurs à réfléchir à ce qu'ils boivent, où ils boivent et comment ils le font, et, ce faisant, à découvrir ce qui se fait de mieux dans la culture des cocktails.

Au cours des quinze dernières années, World Class a soutenu, formé et inspiré plus de 400 000barmans partout dans le monde, tout en établissant des partenariats avec les meilleurs spiritueux du monde. World Class est la référence de l'industrie mondiale des boissons pour tout savoir sur les dernières boissons, les tendances, les recettes de cocktails et les perspectives de l'industrie.

À PROPOS DU WORLD CLASS INDUSTRY FORUM

World Class est un rassemblement mondial des talents les plus respectés et les plus célèbres au monde, et l'initiative du World Class Industry Forum permet de nourrir les conversations qui stimulent la créativité. Le Industry Forum offre une plateforme qui unifie la communauté et invite les chefs de file à partager leurs idées, à discuter de l'impact et à bâtir un héritage durable pour les membres de l'industrie. De l'introduction de la technologie de création de cocktails infusés à l'architecture de l'ambiance, à l'art de créer une connexion émotionnelle pour les invités, la communauté demeure déterminée à transformer la culture des cocktails et à offrir des expériences exceptionnelles à chaque amateur de cocktails. Cette année, le World Class Industry Forum a également présenté un tout nouveau programme de mentorat individuel, offrant aux finalistes la possibilité de passer du temps avec certains des meilleurs talents de l'industrie, dont des membres du World Class Hall of Fame, et d'obtenir des conseils de ceux-ci.

À PROPOS DE DIAGEO

Diageo est un leader mondial des boissons alcoolisées regroupant des marques exceptionnelles dans les secteurs des spiritueux et de la bière. Ces marques comprennent Mortlach, Johnnie Walker, Crown Royal, J&B et les whiskies de Buchanan, Smirnoff, Cîroc et Ketel One vodkas, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray et Guinness. Diageo est une entreprise internationale et nos produits sont vendus dans plus de 180 pays. L'entreprise est inscrite tant à la Bourse de Londres (DGE) qu'à celle de New York (DEO). Pour en savoir plus sur Diageo, notre équipe, nos marques et notre rendement, visitez notre site Web : www.diageo.com . Consultez la ressource internationale de Diageo sur la consommation responsable, www.DRINKiQ.com pour des renseignements, des projets et des façons de faire connaître les meilleures pratiques en la matière. Célébrer la vie, chaque jour, en tout lieu.

