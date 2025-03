La gagnante canadienne représentera le Canada lors du concours WORLD CLASS Global de Diageo qui aura lieu à Toronto, en septembre prochain.

TORONTO, le 28 mars 2025 /CNW/ - Au fil des ans, le concours WORLD CLASS CANADA a soutenu, encadré et célébré l'art des barmans et barmaids partout au pays, stimulant l'innovation et l'excellence dans l'industrie. Hier, à Collingwood, en Ontario, Kate Chernoff a été couronnée barmaid de l'année 2025 dans le cadre du concours WORLD CLASS Canada. Démontrant son savoir-faire lors de sept défis uniques dans le cadre d'une compétition de trois jours, Kate Chernoff, de Keefer Bar à Vancouver, a mis en valeur son style créatif derrière le bar qui lui a permis de se distinguer lors des dernières étapes de la compétition. Keegan McGregor, de The Highwayman, à Halifax, en Nouvelle-Écosse, la championne canadienne et mondiale de l'an dernier, était sur place pour transmettre fièrement le titre à Kate Chernoff, qui représentera le Canada au concours mondial WORLD CLASS à Toronto, au Canada, en septembre.

Kate Chernoff remporte le titre de barmaid de l'année 2025 dans le cadre du concours World Class Canada de Diageo. (Groupe CNW/Diageo)

« Remporter le titre de barman de l'année de WORLD CLASS Canada est un honneur incroyable, et je suis extrêmement reconnaissante de voir mon nom aux côtés de barmaids et barmans aussi talentueux et inspirants de partout au pays », a déclaré Kate Chernoff, barmaid de l'année 2025 de WORLD CLASS CANADA. Cette expérience m'a mise au défi d'améliorer ma créativité, ma technique et mon accueil, et je suis ravie de représenter le Canada sur la scène mondiale en septembre au Canada. »

Les défis du concours WORLD CLASS de Diageo sont conçus pour mettre en valeur les cinq caractéristiques clés qu'il faut pour être un barman ou une barmaid WORLD CLASS : l'accueil, la préparation, l'analyse des saveurs, les connaissances et la promotion des valeurs de WORLD CLASS. Pour chaque défi, les juges ne recherchent pas seulement un magnifique cocktail, mais aussi un exemple de narration qui incarne ces cinq piliers.

« WORLD CLASS célèbre l'innovation, le savoir-faire et le talent extraordinaire qui façonne la communauté mondiale des barmans et barmaids. Chaque année, nous sommes ravis de contribuer à l'évolution de la culture des cocktails et de l'accueil au Canada, en créant des expériences mémorables pour les invités », a déclaré Michael Armistead, directeur des commandites et de la réserve nationale de Diageo Canada. « Félicitations à Kate Chernoff, notre gagnante de 2025! Sa passion, sa créativité et son expertise technique ont vraiment impressionné nos juges, et nous sommes impatients de l'appuyer alors qu'elle représentera le Canada à la finale mondiale à Toronto, en septembre. »

Inspiré par les dernières tendances de l'industrie, chaque défi exige l'utilisation de spiritueux particuliers dans le portefeuille de Diageo et est conçu pour mettre en valeur différentes compétences dans la trousse d'outils d'une barmaid ou d'un barman. Les défis comprenaient des spiritueux du portefeuille Diageo Reserve, dont Don Julio Tequila, Ketel One Vodka, Tanqueray No. Ten et Johnnie Walker Scotch Whisky. Parmi les activités de cette année, mentionnons « Winter is Here », un défi conçu pour mettre en valeur la polyvalence, au cours duquel les barmans et barmaids devaient créer deux cocktails, un chaud et un froid, qui offrent des saveurs équilibrées, une technique et une histoire à des températures extrêmes. « A Sense of Place » a mis les barmaids et barmans au défi de créer un cocktail unique inspiré du milieu hôtelier dynamique du Canada. Ce défi invitait les participants à mettre en valeur leur créativité en alliant la fierté nationale à la narration et aux saveurs distinctives, reflétant l'essence du Canada dans chaque gorgée.

Lorsque vous laissez libre cours à votre imagination pour créer des cocktails ou que vous savourez un cocktail primé de votre barman local préféré, WORLD CLASS CANADA vous rappelle de boire de façon responsable.

À propos de Diageo

Diageo est un chef de file mondial dans le secteur des boissons alcoolisées qui offre une sélection remarquable de marques, y compris les whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit et Buchanan's, les vodkas Smirnoff, Cîroc et Ketel One, ainsi que Captain Morgan, Baileys, Don Julio Tequila, Tanqueray et Guinness. Diageo est cotée à la Bourse de New York (DEO) et à la Bourse de Londres (DGE), et nos produits sont vendus dans plus de 180 pays. Pour en savoir plus sur Diageo, notre équipe, nos marques et notre rendement, visitez notre site Web : www.diageo.com.

Consultez la ressource internationale de Diageo sur la consommation responsable, www.DRINKiQ.com pour des renseignements, des projets et des façons de faire connaître les meilleures pratiques en la matière.

À propos du concours WORLD CLASS de Diageo

Le concours WORLD CLASS de Diageo transforme l'expérience de consommation d'alcool raffinée et la culture du cocktail partout dans le monde, ainsi qu'à la maison. À titre d'investissement crédible le plus important de l'industrie en matière de commerce de luxe, le concours permet de découvrir la prochaine génération de barmans et barmaids de talent qui tracent la voie en matière de cocktails en vue de les populariser dans les meilleurs bars du monde. Au cœur de cette compétition, on retrouve un programme mondial de formation hors pair et une plateforme internationalement reconnue qui rehaussent l'art de la préparation de cocktails et bâtissent des carrières dans l'industrie, donnant lieu tous les ans à une semaine emblématique sous le signe du prestige menant au couronnement du barman ou de la barmaid de l'année dans le cadre du concours WORLD CLASS de Diageo. Depuis le lancement du concours en 2009, plus de 400 000 barmaids et barmans ont été inspirés et formés dans l'art de la préparation de cocktails en utilisant les spiritueux les plus fins de la collection Diageo Reserve. Résultat d'un partenariat et d'une collaboration avec des gourous, les médias, des partenaires et des propriétaires, le concours WORLD CLASS de Diageo est reconnu à vaste échelle à titre de marque de raffinement et de distinction de la culture de la consommation d'alcool internationale raffinée, non seulement par les barmans et barmaids, mais également par les clients.

SOURCE Diageo

Madeline Seale, [email protected]