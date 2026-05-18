NEW YORK, 18 mai 2026 /CNW/ - Guidepoint annonce aujourd'hui le repositionnement stratégique de ses activités mondiales, ce qui marque sa transition d'un réseau d'experts vers l'accès optimisé par l'IA, puis vers des informations d'experts en temps réel. En s'appuyant sur des années d'investissements dans la technologie, le contenu et les nouvelles capacités de recherche, ce changement réoriente l'entreprise autour du fonctionnement actuel des meilleures équipes de recherche : avec une rapidité accrue, en étant plus connectées et avec une IA de plus en plus présente.

« Guidepoint a toujours été à l'avant-garde de la façon dont les clients accèdent aux conseils d'experts », déclare Albert Sebag, fondateur et chef de la direction de Guidepoint. « Aujourd'hui, ces capacités vont au-delà des simples conversations directes avec des experts. Les équipes de recherche doivent formuler des hypothèses, recueillir des renseignements de base, valider les postulats, résumer les conclusions et renforcer la confiance dans leurs décisions. Guidepoint a évolué pour soutenir ce processus de recherche complet, offrant aux clients plus de façons d'accéder aux connaissances spécialisées et de passer de la question à la réponse. »

Les flux de travail connectés de Guidepoint sont conçus pour répondre aux équipes de recherche là où elles se trouvent. Ils regroupent des consultations en direct avec des experts, du contenu spécialisé sur demande par l'entremise de la bibliothèque Guidepoint, de la synthèse fondée sur l'IA et d'une suite d'outils d'intégration comprenant plusieurs API et un MCP.

Cette évolution comprend :

de nouvelles façons d'interagir avec des experts - Les clients bénéficient d'entrevues individuelles avec des experts, lancent des sondages, participent à des téléconférences en direct ou déploient la recherche d'experts au moyen des modérateurs experts et de la solution AI Moderation de Guidepoint. AI Moderation aide les équipes à recueillir des commentaires d'experts structurés selon de multiples perspectives, et l'achèvement est prévu dans un délai d'environ 48 heures.

une couverture élargie - Guidepoint donne accès à plus de 2 000 000 d'experts dans plus de 300 secteurs d'activité et 150 pays. La bibliothèque Guidepoint comprend plus de 100 000 transcriptions et entrevues d'experts exclusives entièrement vérifiées, avec plus de 1 400 entrevues en direct et plus de 5 000 nouvelles transcriptions ajoutées chaque mois.

des réponses accélérées à partir d'un contenu éprouvé - AskGp aide les clients à rechercher, à résumer et à synthétiser des contenus spécialisés avec des réponses citées à la source en quelques secondes. Avec Guidepoint360, les équipes peuvent passer d'une question à une réponse tout en retraçant chaque recherche jusqu'à la source.

un espace de travail connecté pour les équipes de recherche - Guidepoint360 centralise les consultations, les transcriptions, les outils d'IA et l'organisation du projet dans une plateforme unique.

une intégration souple dans les systèmes d'entreprise - Guidepoint prend en charge les flux de travail des clients au moyen d'API, de MCP et d'autres capacités d'intégration qui aident à intégrer des connaissances spécialisées aux environnements de recherche et d'IA d'entreprise existants, sans sacrifier la rapidité, la rigueur ni la transparence.

Cette évolution s'accompagne d'une actualisation mondiale de la marque, y compris un nouveau logo et un nouveau site web. Plus important encore, elle reflète la réalité de ce que Guidepoint est devenu : une entreprise mondiale qui sert ses clients avec un nombre sans précédent de formats, de types de contenu et de flux de travail de recherche.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.guidepoint.com.

À propos de Guidepoint

Guidepoint offre un accès en temps réel aux conseils d'experts, combinant l'expertise humaine à des outils de recherche fondés sur l'IA pour fournir des connaissances à grande échelle. S'appuyant sur un réseau mondial de plus de deux millions experts, Guidepoint fournit aux investisseurs institutionnels, aux sociétés de conseil et aux entreprises le contexte dont ils ont besoin pour les entreprises, les marchés et les tendances. Grâce à des flux de travail en direct, asynchrones et agentiques, Guidepoint intègre les connaissances d'experts directement dans la prise de décision, transformant les réponses en actions lorsque le timing compte le plus.

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SOURCE Guidepoint

CONTACT : Michael Gold, chef du marketing, [email protected], 212-375-2984