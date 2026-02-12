La nouvelle plateforme mobile fournit des informations de qualité institutionnelle en quelques heures au lieu de quelques jours, là où les décisions sont prises.

NEW YORK, 12 février 2026 /CNW/ - Guidepoint, une plateforme d'intelligence experte en temps réel, annonce aujourd'hui le lancement de l'application mobile Guidepoint360 pour étendre sa recherche alimentée par l'IA aux appareils mobiles. Conçue pour les équipes qui prennent des décisions à fort enjeu dans des délais serrés, l'application permet aux investisseurs institutionnels, aux sociétés de conseil et aux entreprises internationales d'accéder à la demande à des informations d'experts, quel que soit le lieu où se déroule le travail.

Guidepoint360 intègre l'IA de qualité production et l'avis d'experts dans un flux de travail unique. Les utilisateurs peuvent lancer des recherches, suivre des projets actifs et synthétiser les points de vue d'experts en temps réel, qu'il s'agisse de préparer un comité d'investissement, une réunion avec un client ou une décision exécutive.

« Les capitaux se déplacent rapidement. La recherche doit aller plus vite », déclare Albert Sebag, CEO de Guidepoint. « Guidepoint360 Mobile répond aux besoins de nos clients là où ils travaillent réellement, en déplacement, entre deux réunions et sous pression. L'application offre la même rigueur, la même rapidité et les mêmes normes de conformité qu'ils attendent de notre plateforme, désormais optimisée pour l'exécution mobile ».

Conçu pour la vitesse, la couverture et le contrôle

L'application mobile Guidepoint360 est conçue pour soutenir la recherche à grande vitesse tout en respectant les normes de conformité de l'entreprise :

une vision plus rapide - AskGP, l'assistant IA de Guidepoint, fait apparaître les réponses citées à partir des transcriptions des experts en quelques minutes au lieu de quelques jours.

- AskGP, l'assistant IA de Guidepoint, fait apparaître les réponses citées à partir des transcriptions des experts en quelques minutes au lieu de quelques jours. visibilité immédiate - Alertes en temps réel et mises à jour de l'état de la recherche active et des engagements d'experts.

- Alertes en temps réel et mises à jour de l'état de la recherche active et des engagements d'experts. flux de travail exécutable - Messagerie, planification et gestion de projet rationalisées à partir d'une interface unique.

- Messagerie, planification et gestion de projet rationalisées à partir d'une interface unique. conformité à l'échelle de l'entreprise - Contrôles de conformité personnalisables compatibles avec la plateforme principale de Guidepoint.

L'application permet déjà à la clientèle mondiale diversifiée de l'entreprise de gérer de manière transparente des flux de recherche parallèles, de diriger des diligences à haut volume et de mener des travaux thématiques sensibles au temps depuis n'importe où, en étendant sur le terrain les flux de travail pilotés par l'IA sur lesquels ils s'appuient depuis leur bureau.

Une plateforme. Des experts en direct et une IA de pointe.

En combinant les consultations d'experts en direct, la modération par l'IA et la synthèse AskGP dans un pipeline de recherche continu, chaque appel, transcription et interaction alimente une couche d'intelligence croissante, conçue pour enrichir les connaissances au fil du temps, et non pour les réinitialiser à chaque projet.

Disponibilité

L'application mobile Guidepoint360 est disponible dès maintenant sur Apple App Store et Google Play.

Pour en savoir plus ou demander un accès, visitez www.guidepoint.com.

À propos de Guidepoint

Guidepoint est le leader de l'intelligence experte en temps réel, combinant l'expertise humaine avec la précision de l'IA pour fournir rapidement des informations à grande échelle. S'appuyant sur un réseau mondial de plus de 1,75 million d'experts dans tous les secteurs d'activité et dans toutes les régions du monde, Guidepoint fournit le contexte essentiel dont les investisseurs, les consultants et les entreprises ont besoin pour mener à bien leurs recherches et transformer les réponses en actions.

