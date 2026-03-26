Entrevues d'experts de grande qualité, maintenant à grande échelle, accessibles par l'entremise de MCP et intégrées aux flux de travail des clients.

NEW YORK, le 26 mars 2026 /CNW/ - Guidepoint a annoncé aujourd'hui que sa bibliothèque de transcriptions a dépassé les 100 000 entrevues d'experts, élargissant ainsi la profondeur et la portée de ses connaissances exclusives. La base de données complète est immédiatement accessible par l'entremise de AskGP dans la plateforme Guidepoint360 ou par l'intégration de MCP aux plateformes d'IA d'entreprise, ce qui permet aux équipes de tirer parti des connaissances spécialisées et des données internes en temps réel.

Cette étape importante témoigne d'une approche mûrement réfléchie, alliant une qualité de niveau institutionnel au volume nécessaire pour les tâches décisives. Guidepoint ajoute plus de 5 000 transcriptions par mois, créant ainsi une base de connaissances en constante évolution qui soutient à la fois une analyse approfondie d'une seule entreprise et une recherche thématique opportune dans l'ensemble des entreprises publiques et privées à l'échelle mondiale.

Conçu pour la profondeur, la qualité et la vitesse

L'équipe dédiée de Guidepoint, composée de plus de 300 collaborateurs, fournit des informations exploitables pour la prise de décision dans les domaines de l'investissement, du conseil et de la stratégie d'entreprise :

Profondeur d'une seule entreprise -- Perspectives multiples d'experts par entreprise, mise en place d'un contexte multidimensionnel au fil du temps





-- Perspectives multiples d'experts par entreprise, mise en place d'un contexte multidimensionnel au fil du temps Perspective mondiale -- Expansion aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique, couvrant les marchés développés et émergents





-- Expansion aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique, couvrant les marchés développés et émergents Marchés publics et privés -- Renseignements intégrés sur les actions et le crédit, y compris les entreprises privées difficiles d'accès





-- Renseignements intégrés sur les actions et le crédit, y compris les entreprises privées difficiles d'accès Événements en direct -- plus de 1 400 téléconférences organisées chaque mois, ainsi que des tables rondes et des conférences, permettant de recueillir rapidement les points de vue d'experts sur les dernières actualités, les perturbations du marché et les tournants décisifs





-- plus de 1 400 téléconférences organisées chaque mois, ainsi que des tables rondes et des conférences, permettant de recueillir rapidement les points de vue d'experts sur les dernières actualités, les perturbations du marché et les tournants décisifs Meilleure conformité de sa catégorie -- Entrevues de confiance avec des experts approuvés, conformité vérifiée à 100 % et citations directement citées à la source.

La bibliothèque Guidepoint s'intègre directement à la façon dont les équipes fonctionnent déjà, permettant aux clients de rechercher et de synthétiser des idées d'experts en temps réel, chaque réponse étant liée aux transcriptions originales. Il en résulte une analyse rapide et solide, qui transforme les discussions en informations exploitables pour la prise de décision en quelques heures, et non en plusieurs jours.

Disponibilité

La bibliothèque Guidepoint est maintenant disponible grâce à Guidepoint360, à l'accès direct à l'API client et à l'intégration de MCP aux plateformes d'IA d'entreprise.

Pour en savoir plus ou demander l'accès, contactez-nous à [email protected] ou communiquez avec votre représentant Guidepoint.

À propos de Guidepoint

Guidepoint offre un accès en temps réel à des connaissances spécialisées, combinant l'expertise humaine à des outils de recherche fondés sur l'IA pour fournir des renseignements à grande échelle. Soutenu par un réseau mondial de plus de 1,75 million d'experts en la matière, Guidepoint fournit aux investisseurs institutionnels, aux sociétés de conseil et aux entreprises le contexte dont ils ont besoin dans n'importe quelle entreprise, marché ou tendance. Grâce à des processus en temps réel, asynchrones et axés sur l'action, Guidepoint intègre directement l'expertise dans la prise de décision, transformant ainsi les réponses en actions concrètes lorsque chaque seconde compte.

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SOURCE Guidepoint