Guide pour un Noël écoresponsable selon RECYC-QUÉBEC : la nourriture et les surplus

Communiqué 2 de 3

QUÉBEC, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Soirées multipliées, parties de cartes en famille, petits feux de camp entre amis, l'atmosphère et le contexte du temps des fêtes sont des occasions parfaites pour célébrer. Toutefois, ces festivités de Noël empreintes de générosité et de convivialité sont parfois accompagnées de quelques dépenses onéreuses et parfois superflues lors de l'achat de nourriture en prévision du réveillon. À l'approche de cette période festive, RECYC-QUÉBEC vous présente son deuxième communiqué tiré de son Guide pour un Noël écoresponsable afin de vous outiller à l'aide de trucs et astuces pour éviter le gaspillage alimentaire avec vos surplus des fêtes.

La campagne « J'aime manger pas gaspiller Canada » propose un guide pour aider à bien classer les aliments dans le réfrigérateur. (Groupe CNW/Société québécoise de récupération et de recyclage)

Saviez-vous qu'au Québec, on évalue à 1,2 million de tonnes la quantité d'aliments comestibles perdus ou gaspillés annuellement, soit d'aliments qui auraient pu être mangés?



Cela représente 3,6 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre (GES), soit l'équivalent de 4 % des émissions totales de la province, ce qui correspond à plus que les émissions combinées des secteurs du transport maritime, aérien et ferroviaire au Québec.

Les préparatifs : la nourriture

La première étape de la hiérarchie des 3RV (réduire, réutiliser, recycler) consiste à réfléchir en amont afin de prévoir la quantité dont nous avons besoin.

Avant de vous rendre à l'épicerie, posez-vous les questions suivantes :

Combien serons-nous?

Combien d'ingrédients dois-je acheter?

Que ferais-je avec les surplus si j'ai trop de nourriture?

Comment bien conserver les aliments?

Ai-je assez d'espace dans le congélateur pour garder les restants?

Se poser ces questions, c'est un premier pas gagnant pour réveillonner sans gaspiller!

Par la suite :

Regardez ce que vous avez déjà au réfrigérateur, au congélateur et au garde-manger.



Vous seriez surpris de voir les menus antigaspillage qui peuvent être faits avec quelques cannes qui trainent depuis des mois dans le garde-manger; escargots à l'ail en entrée, poutine avec une sauce barbecue pour la fin de la soirée, sauce hollandaise sur les œufs pour un brunch de Noël, etc.



Établissez votre plan des repas en faisant une ébauche des menus désirés pendant la période des fêtes.



Pas besoin de grandes compétences en gestion de projet, une feuille de papier ligné et un crayon de plomb seront parfaits pour cette tâche.



Usez de votre imagination et visitez des sites Internet de cuisine d'ici pour vous inspirer, tels que Trois fois par jour, Ricardo, Mordu, Zeste, K pour Katrine, Cuisinez de Télé-Québec, Chic frigo sans fric, Québec bio et Recettes du Québec pour n'en nommer que quelques-uns.



Faites le ménage dans votre congélateur afin d'avoir de l'espace pour y mettre les surplus.



Un potage est si facilement préparé avec des légumes qui prennent trop de place.



Dressez votre liste d'épicerie en fonction du nombre d'invités.



Essayez également de prévoir les ajouts et les désistements de vos convives et demandez-leur d'amener des plats réutilisables lors des festivités pour repartir avec des restants.



Préparez-vous à aller faire les courses, mais ce, après avoir mangé.



Un estomac vide coute souvent plus cher à l'épicerie, car les tentations sont nombreuses. Afin d'éviter le gaspillage alimentaire, on s'assure donc de sortir de chez soi bien sustenté. Pourquoi ne pas en profiter d'ailleurs pour manger le délicieux potage que vous venez de faire avec les légumes du congélateur avant de vous rendre au marché?



En revenant, prévoyez les portions et congelez le surplus en fonction des repas à venir.



Pour les adeptes de Marie Kondo de la belle province, profitez-en pour placer les aliments dans votre congélateur dans l'ordre des repas à venir pour les fêtes. Pour les autres, quelques petites parties de Tetris devraient pouvoir vous pratiquer avant de vous lancer dans le projet.

Après avoir suivi nos conseils sur les préparatifs, vous devriez être fins prêts pour des festivités sans gaspiller.

Maintenant, attaquons les surplus!

À la fin de la soirée et après les fêtes : les surplus

Si vous avez bien suivi la première partie de ce guide, vous ne devriez pas avoir trop de surplus de nourriture. Si c'est le cas, ne désespérez pas et suivez ces quelques trucs pour donner une deuxième vie à vos restants.

Questions en vrac : (car le vrac, c'est beaucoup plus écolo!)

Quoi faire avec le restant de dinde que j'ai reçu en partant du réveillon?

Si vous avez la carcasse, profitez-en pour faire un bouillon. Il n'y a rien de meilleur qu'un bouillon fait maison surtout pendant la période des rhumes.



Si vous êtes parti avec plusieurs portions de dinde à la suite du réveillon de Noël, transformez les restants en petits sandwichs pas de croute ou en poutine de Noël (dinde, sauce brune et canneberges) pour recevoir par la suite vos amis près du feu ou pour une soirée jeux de société. Ils seront conquis par votre gentille attention et votre sens de la réinvention.



Demandez à vos invités d'amener des contenants pour repartir avec des restes !





Si vous avez la carcasse, profitez-en pour faire un bouillon. Il n'y a rien de meilleur qu'un bouillon fait maison surtout pendant la période des rhumes. Si vous êtes parti avec plusieurs portions de dinde à la suite du réveillon de Noël, transformez les restants en petits sandwichs pas de croute ou en poutine de Noël (dinde, sauce brune et canneberges) pour recevoir par la suite vos amis près du feu ou pour une soirée jeux de société. Ils seront conquis par votre gentille attention et votre sens de la réinvention. Demandez à vos invités d'amener des contenants pour repartir avec des restes ! Les invités ont oublié un restant de viande chez moi alors que je n'en mange pas, quoi faire?



Si les aliments sont toujours comestibles, pensez au don avant de penser au compost. Plusieurs initiatives de frigo-partage existent et vous ferez certainement plusieurs heureux.



Sinon, ne les jetez surtout pas, mettez-les au compost si vous avez un service de collecte dans votre municipalité.





Si les aliments sont toujours comestibles, pensez au don avant de penser au compost. Plusieurs initiatives de frigo-partage existent et vous ferez certainement plusieurs heureux. Sinon, ne les jetez surtout pas, mettez-les au compost si vous avez un service de collecte dans votre municipalité. Les fruits et légumes du buffet n'ont pas tous trouvé preneurs et il m'en reste quelques-uns, comment ne pas les perdre?



Rien de plus simple : smoothie pour les fruits, omelette-déjeuner pour les légumes, accompagnement santé pour le ragoût ou soupe aux légumes, plusieurs recettes peuvent servir de vide-frigo avec les aliments que vous avez sous la main.

Ce n'est pas tout! Si vous désirez prolonger la vie de vos aliments, veuillez consulter le graphique ci-dessous vous présentant comment optimiser le rangement dans votre réfrigérateur afin d'éviter le gaspillage alimentaire.

La campagne « J'aime manger pas gaspiller Canada » propose un guide pour aider à bien classer les aliments dans le réfrigérateur.

En cas de doute sur la conservation ou le tri des aliments, consultez notre application Ça va où? : cavaouwebapp.recyc-quebec.gouv.qc.ca/information

À propos de RECYC-QUÉBEC

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

SOURCE Société québécoise de récupération et de recyclage

Renseignements: RECYC-QUÉBEC, Véronique Boulanger, conseillère en communication, rayonnement organisationnel, [email protected], [email protected], Tél. : 514-352-5002, poste 2469