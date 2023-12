Guide pour un Noël écoresponsable selon RECYC-QUÉBEC : l'emballage et le cadeau

Communiqué 1 de 3

QUÉBEC, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Les festivités de fin d'année approchent, offrant une occasion idéale de célébrer tout en adoptant des gestes écoresponsables. Cette nouvelle saison des fêtes pourrait également nous donner une opportunité unique, celle de redéfinir nos habitudes de consommation, notamment en modernisant responsablement les traditions des fêtes. Cette année, embrassons une approche novatrice axée sur l'économie circulaire, où le cycle de vie des produits est prolongé, réduisant ainsi notre empreinte écologique. La réinvention des cadeaux de Noël ne se limite pas à l'esthétique, mais s'étend à l'impact global sur la planète.

En cohérence avec notre mission première, soit promouvoir une gestion responsable des matières résiduelles au Québec, nous vous proposons ce petit Guide pour un Noël écoresponsable. Ces pratiques simples et facilement applicables contribuent à atteindre l'objectif de devenir un Québec sans gaspillage.

L'emballage

La première étape des 3RV (réduire, réutiliser, recycler) consiste à réfléchir en amont pour réduire l'emballage à la source.

Avant de vous lancer dans les préparatifs, questionnez-vous sur la valeur ajoutée de l'emballage! Est-il vraiment nécessaire?

Après tout, le déchet qui pollue le moins est celui qu'on ne produit pas!

Si l'emballage est vraiment requis, quelques objets du quotidien peuvent être réutilisés comme emballage cadeau, offrant une alternative écoresponsable, durable et/ou économique.

Optez pour des matériaux réutilisables que vous avez déjà à la maison, tels que des boîtes décoratives, des tissus, des sacs cadeaux, du papier de soie, des magazines ou du papier journal. Ce qu'on doit éviter? Les matériaux non recyclables tels que le papier d'emballage métallisé (habituellement reconnaissable par sa transparence), les choux et les rubans décoratifs. Si vous en avez déjà à la maison, tentez de les réutiliser autant que possible pour prolonger leur durée de vie.

Le cadeau

Le retour du mois de décembre nous donne une opportunité de repenser collectivement la façon dont nous donnons afin de créer des souvenirs inoubliables tout en préservant nos ressources.

Voici donc quelques exemples fictifs et ludiques pouvant marquer l'imaginaire pour donner de façon écoresponsable et durable.

En plus de repenser l'emballage, considérez le don d'un item que vous avez déjà chez vous comme cadeau.

Exemple fictif et ludique :

Votre tante est une nouvelle adepte des disques en vinyle et vous en avez plusieurs que vous n'écoutez plus. Faites-lui une belle sélection et emballez le tout dans un bout de tissu à la manière furoshiki 1. C'est donc le temps de réutiliser votre superbe nappe du temps des fêtes, que vous ne voulez plus utiliser car elle a une immense tache de vin rouge depuis le réveillon passé. En un coup de ciseaux, elle devient maintenant plusieurs emballages de Noël à utiliser et réutiliser.

Encouragez les dons d'expérience plutôt que des biens matériels.

Exemple fictif et ludique:

Votre oncle, celui qui a taché votre nappe, est un passionné de vin. Offrez-lui un chèque-cadeau pour un atelier de sommellerie afin de raffiner ses goûts. Cette expérience le marquera et vous pourrez peut-être profiter d'une meilleure bouteille l'année prochaine, qui sait!

Privilégiez les achats locaux pour minimiser l'impact du transport tout en faisant fleurir l'économie locale.

Exemple fictif et ludique:

Votre tante sait que vous avez à cœur votre communauté et les commerces de proximité... et que vous êtes excellent en cuisine ! Cette année, celle-ci a décidé de vous offrir pendant quelques mois un panier de légumes d'un agriculteur de votre région. Ce panier vous permettra de manger des légumes de saison tout en vous assurant de la fraîcheur, de la proximité et de la qualité du produit. Elle s'attendra sans doute à un repas cinq étoiles pour le jour de l'An. Eh oui, il vous faudra encore recevoir cette année !

Toutes ces stratégies réduisent non seulement la quantité de nouveaux biens produits, mais favorisent également les économies locales.

En résumé, c'est possible de réveillonner sans gaspiller!

Pour plus de trucs et astuces, veuillez consulter notre application mobile « Ça va où? ».

1 Pour en savoir davantage sur la méthode furoshiki, consultez cet article québécois publié en 2020 provenant de La Presse, Furoshiki | Des tissus récupérés emballants | La Presse





À propos de RECYC-QUÉBEC :

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

