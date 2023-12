Guide pour un Noël écoresponsable selon RECYC-QUÉBEC : après les fêtes, le sapin et les décorations

Communiqué 3 de 3

QUÉBEC, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Au lendemain des festivités de Noël, alors que la magie a opéré et les cadeaux ont été échangés, la question cruciale de la gestion des résidus, communément appelés « déchets », se profile. Comment pouvons-nous prolonger l'esprit écoresponsable au-delà des réjouissances? RECYC-QUÉBEC, dans sa quête pour une gestion responsable collective des matières résiduelles, vous présente son troisième communiqué tiré du Guide pour un Noël écoresponsable et axé sur la réduction des déchets postfêtes.

Après les fêtes;

Le sapin

Une fois que les lumières clignotantes et les décorations ont été retirées, que faire de votre sapin de Noël?

Pour les gens habiles de leurs mains, voici quelques suggestions :

Coupez le sapin en plusieurs billots qui pourront vous servir, été comme hiver, de sièges extérieurs.

Créez une décoration pour l'année prochaine à partir de celui-ci (reine de Noël, etc.).

Coupez le sapin et utilisez le bois comme bois de chauffage ou paillis extérieur.

Pour les gens amateurs de cuisine, voici quelques suggestions :

Prenez quelques branches pour enjoliver vos cocktails du 31 décembre au soir en écoutant le Bye-Bye.

Utilisez les aiguilles de sapin pour une recette de hamburger rappelant notre territoire nordique (idée de recette de hamburger de bœuf au sapin).

Faites un pot-pourri à l'odeur de sapin pour le restant de la saison froide.

Pour les gens qui souhaiteraient s'en départir, voici quelques suggestions :

Demandez d'abord aux gens autour de vous s'ils souhaitent le récupérer pour réaliser l'une ou plusieurs des suggestions ci-haut.

Sinon;

Vérifiez si votre municipalité offre une collecte spéciale qui permettra d'éviter que les sapins de Noël terminent leurs festivités au site d'enfouissement s'ils sont déposés dans la collecte régulière des ordures (pauvres sapins!).





Vérifiez si l'écocentre le plus près de la maison accepte celui-ci. Dans plusieurs municipalités, les sapins récupérés pourront être transformés notamment en compost, en paillis ou pour la fabrication d'huile essentielle. Dans certains cas, les sapins seront mis en copeaux qui seront utilisés pour produire de l'énergie.

Les décorations

Bien ranger pour préserver :

Un aspect souvent négligé des festivités de Noël est le rangement soigneux des décorations, une pratique essentielle pour prolonger la durée de vie de celles-ci et minimiser le gaspillage. Après avoir illuminé nos maisons de la magie des fêtes, il est important de prendre le temps de démonter et de ranger chaque ornement avec précaution.

Lumières : Réutiliser les mêmes lumières de Noël chaque année, c'est une idée économique et écologique. Toujours fonctionnelles? Offrez-les à des proches, à une ressourcerie ou à un organisme à but non lucratif.



Hors d'usage? Laissez vos lumières à l'écocentre le plus près de chez vous. Ne les placez surtout pas dans le bac de récupération, car elles pourraient endommager les installations de tri.





les mêmes lumières de Noël chaque année, c'est une idée économique et écologique. Toujours fonctionnelles? Offrez-les à des proches, à une ressourcerie ou à un organisme à but non lucratif. Hors d'usage? Laissez vos lumières à l'écocentre le plus près de chez vous. Ne les placez surtout pas dans le bac de récupération, car elles pourraient endommager les installations de tri. Guirlandes : Vous voulez jeter vos vieilles guirlandes? Organisez plutôt un échange de décorations de Noël ou offrez-les .



Comme la plupart des guirlandes sont faites de matières non recyclables, elles risquent de se retrouver au site d'enfouissement si elles ne sont pas récupérées.





Vous voulez jeter vos vieilles guirlandes? Organisez plutôt un échange de décorations de Noël ou . Comme la plupart des guirlandes sont faites de matières non recyclables, elles risquent de se retrouver au site d'enfouissement si elles ne sont pas récupérées. Boules de Noël et verres à vin cassés : Les boules décoratives et les verres à vin ne sont pas fabriqués à partir du même type de verre que les contenants que vous déposez dans votre bac. Ces objets abîmés ou brisés ont leur place dans le sac à poubelle.

Et dans le bac?

Pots en verre, enveloppes, papier de soie, papier d'emballage non métallisé… plusieurs produits ont leur place dans le bac de récupération. Les boîtes de jouets sont souvent composées de plastique et de carton. Vous n'avez qu'à séparer les différentes matières pour les recycler. Visitez le lien suivant pour davantage de conseils : RECYC-QUÉBEC - Bien récupérer durant la période des fêtes (gouv.qc.ca).

En résumé, après la féerie de Noël, le cycle écoresponsable continue. En adoptant des pratiques durables pour gérer les emballages, les sapins et les décorations, nous pouvons contribuer à un environnement plus sain et à la préservation de nos ressources et de notre belle planète.

Pour plus de conseils, consultez notre application mobile Ça va où? et continuons à célébrer tout en respectant notre cher Québec sans gaspillage.

À propos de RECYC-QUÉBEC

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

SOURCE Société québécoise de récupération et de recyclage

Renseignements: RECYC-QUÉBEC, Véronique Boulanger - conseillère en communication - rayonnement organisationnel, [email protected], [email protected], Tél. : 514-352-5002, poste 2469