Guide lance MobIR 3.0, apportant l'imagerie thermique de niveau professionnel aux smartphones

WUHAN, Chine, le 19 août 2026 /CNW/ -- Guide, un chef de file mondial de la technologie d'imagerie thermique infrarouge, a annoncé le lancement de MobIR 3.0, une caméra thermique à double vision de nouvelle génération compatible avec les téléphones intelligents iOS et Android. Grâce à la technologie d'imagerie ApexVision Ultra-Clarity (NETD ≤ 15 mK) de Guide, MobIR 3.0 capture les faibles différences de température et les détails fins. Sa fonctionnalité de double vision aide les utilisateurs à repérer rapidement les points chauds, tandis qu'un assistant IA intégré fournit des conseils intelligents pour une expérience d'inspection de niveau supérieur. En combinant des capacités d'imagerie thermique professionnelles à la portabilité d'un téléphone intelligent, MobIR 3.0 permet d'effectuer des inspections plus rapides, plus intelligentes et plus efficaces, à tout moment et en tout lieu.

Caméra thermique MobIR 3.0 de Guide pour téléphones intelligents

La série MobIR 3.0 comprend trois modèles, tous équipés de la technologie Real Time Super Resolution pour améliorer la clarté de l'image thermique et révéler plus de détails :

ES2+ à double vision : 256×192 amélioré à 512×384 , avec une caméra à lumière visible de 800×600.

256×192 amélioré à , avec une caméra à lumière visible de 800×600. ES2 à vision unique : 256×192 amélioré à 512×384 .

256×192 amélioré à . ES1 à vision unique : 120×90 amélioré à 480×360.

Principales caractéristiques de MobIR 3.0 :

Imagerie ultra-nette : La technologie ApexVision de Guide offre un NETD ≤ 15 mK et permet de visualiser des variations subtiles de température aussi faibles que 0,015 °C , ainsi que d'identifier d'éventuelles anomalies thermiques.

La technologie ApexVision de Guide offre un et permet de visualiser des variations subtiles de température aussi faibles que , ainsi que d'identifier d'éventuelles anomalies thermiques. Fusion double vision : Le modèle ES2+ combine des images thermiques et en lumière visible synchronisées grâce aux modes d'image IR, VIS, PIP et MIF , ce qui facilite la localisation de l'origine d'un problème.

Le modèle ES2+ combine des images thermiques et en lumière visible synchronisées grâce aux , ce qui facilite la localisation de l'origine d'un problème. Prêt à l'emploi : La compatibilité USB-C sur les téléphones intelligents iOS et Android permet un accès direct à l'imagerie thermique sans limitation liée à l'appareil. Un démarrage en 5 secondes permet aux utilisateurs de rapidement commencer les inspections.

permet un accès direct à l'imagerie thermique sans limitation liée à l'appareil. Un permet aux utilisateurs de rapidement commencer les inspections. Performances professionnelles pour les inspections : Une plage de mesure de température de premier ordre, allant de -20 °C à 550 °C , une précision de ±2 °C (comparable à celles des caméras thermiques portatives professionnelles) et un champ de vision large de 56° × 42° (permettant d'inspecter rapidement des cibles de grande taille) rendent ces appareils adaptés à l'inspection des bâtiments et des systèmes CVC, au dépannage électrique, au diagnostic automobile, à l'inspection des cartes de circuits imprimés (PCBA) et aux applications en extérieur.

Une plage de mesure de température de premier ordre, allant de , une précision de (comparable à celles des caméras thermiques portatives professionnelles) et (permettant d'inspecter rapidement des cibles de grande taille) rendent ces appareils adaptés à l'inspection des bâtiments et des systèmes CVC, au dépannage électrique, au diagnostic automobile, à l'inspection des cartes de circuits imprimés (PCBA) et aux applications en extérieur. Conception robuste : Un boîtier métallique de qualité aérospatiale, une résistance aux chutes de 2 mètres et une protection IP54 contre la poussière et l'eau garantissent une bonne durabilité dans les environnements d'inspection exigeants.

Grâce à l'application FocusIR, MobIR 3.0 transforme un téléphone intelligent en véritable station de travail mobile d'imagerie thermique, offrant des outils professionnels d'imagerie, de mesure de la température, d'analyse et de gestion des interventions. Un assistant IA multilingue intégré fournit des conseils d'inspection étape par étape, permettant aussi bien aux utilisateurs débutants qu'aux professionnels expérimentés de travailler plus efficacement.

MobIR 3.0 reflète l'engagement de Guide à démocratiser l'accès aux technologies d'imagerie thermique professionnelles. En associant une précision de niveau industriel à la mobilité et à la simplicité d'utilisation des téléphones intelligents, cette nouvelle série rend l'inspection thermique haute performance plus portable, plus accessible et plus pratique pour les diagnostics quotidiens sur site, réduisant ainsi l'écart entre les capacités professionnelles de l'infrarouge et leur utilisation à grande échelle.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits, visitez : https://www.guideir.com/products/mobile-accessories

SOURCE Guide

CONTACT : Zhu Limei, [email protected], +86 15872398291