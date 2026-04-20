HANOVRE, Allemagne, 20 avril 2026 /CNW/ - Le 20 avril, la Foire d'Hanovre 2026 a officiellement ouvert ses portes au Parc des expositions de Hanovre en Allemagne. Au Hall 27, le stand H11, Guide a présenté son portefeuille complet d'outils de thermographie et de solutions intégrées d'IdO. Le kiosque a attiré un grand nombre de visiteurs professionnels et d'experts de l'industrie du monde entier pour discuter en détail et découvrir la technologie d'imagerie thermique de nouvelle génération, ApexVision. Ses solides performances d'imagerie infrarouge ont reçu des commentaires très positifs.

Découvrez l'ère de l'ultra-clarté : les applications industrielles soutenant ApexVision

Alimenté par le nouveau détecteur ApexCore S1 (NETD<15 mK), ApexVision saisit avec précision les différences de température subtiles et les plus petits détails, ce qui améliore considérablement la qualité de l'image. La plateforme haute performance Nexus 1.0 (puissance de traitement 3X) permet une saisie dynamique à haute fréquence d'images et une mesure fiable de la température en temps réel, assurant ainsi une mesure précise des cibles mobiles sans latence. L'algorithme All-Scenario 1.0 intègre l'amélioration des détails, le débruitage préservant la périphérie et l'adaptation environnementale, assurant ainsi une imagerie haute définition stable dans des environnements complexes.

La démonstration d'ApexVision a laissé une forte impression sur les visiteurs, dont beaucoup ont indiqué qu'elle relève efficacement les principaux défis de la mesure de la température industrielle et établit un nouveau point de référence pour l'industrie. La technologie est maintenant intégrée à l'ensemble du portefeuille de produits thermiques de Guide, offrant une imagerie ultra-claire et de haute précision pour l'énergie, la fabrication, la métallurgie, la pétrochimie, la lutte contre les incendies, l'inspection des bâtiments et la recherche médicale et scientifique.

ApexVision porte les caméras thermiques vers de nouveaux sommets

Lors de l'exposition, des caméras thermiques phares, y compris les séries E4S, H6S, PT870S, FA611S, PR610S et PF210S, ont été présentées. Dotée des puissantes capacités d'optimisation d'image d'ApexVision, la gamme complète offre une imagerie thermique plus claire et une mesure de température plus précise dans des environnements complexes et des conditions de température extrêmes, tout en maintenant des performances fiables dans tous les scénarios. Ces produits sont rapidement devenus des faits saillants du salon.

Solutions IdO intégrées intelligentes

Dans le domaine des solutions IdO intégrées, des caméras dômes bispectres, des caméras balles bispectres et des caméras thermiques fixes NC200 ont été présentées, intégrant l'imagerie thermique, la lumière visible et l'analyse intelligente. Elles ont permis la surveillance continue de la température, la détection des points chauds et l'alerte précoce, ce qui les rend idéales pour les services publics d'électricité, les installations industrielles, la sécurité, les centres de données, l'énergie renouvelable et les entrepôts logistiques.

L'exposition a été marquée par la présentation complète des produits de thermographie de nouvelle génération de Guide, qui ont été reconnus par les professionnels de l'industrie. En tant que fournisseur mondial de produits d'imagerie thermique infrarouge, Guide demeure déterminé à fournir des solutions d'imagerie thermique et d'alerte précoce plus claires et plus fiables aux industries du monde entier.

Pour en savoir plus, visitez le site https://www.guideir.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2960246/Guide_Hannover_Messe_2026.jpg

SOURCE Guide

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