NUREMBERG, Allemagne, le 2 mars 2026 /CNW/ -- Guide, un chef de file en imagerie thermique infrarouge, a conclu avec grand succès sa participation au salon IWA OutdoorClassics 2026, laissant une impression durable sur l'industrie mondiale de la chasse et du plein air. L'événement a marqué le lancement officiel de la technologie ApexVision et du produit à clip phare TU1260MS, attirant des milliers de visiteurs au kiosque 4A-511 pour découvrir de près l'avenir de la performance thermique.

Réussite pratique : Immersion approfondie dans ApexVision

Immersion approfondie dans ApexVision de Guide à l'IWA 2026 (PRNewsfoto/Guide)

Le point culminant de l'événement a été l'immersion approfondie exclusive menée par Andreas Trenzinger, un chasseur allemand chevronné possédant une vaste expérience sur le terrain. Andreas a partagé les images authentiques du TU1260MS filmées en direct sur place pendant l'IWA, ainsi que les images de tests avant commercialisation de nouveaux produits, démontrant ainsi l'avantage indéniable d'ApexVision. Les visiteurs ont été témoins de la capacité de l'innovation à maintenir des détails optimaux, à mettre clairement en évidence les objectifs à partir de l'arrière-plan, et de la plage dynamique étendue dans des situations en pleine obscurité. Les séquences en conditions réelles d'Andreas ont mis en valeur la sensibilité ultra-élevée du détecteur ApexCore S1, avec une valeur NETD < 15 mK, démontrant comment la technologie préserve le contraste et la netteté des contours.

Les professionnels comme les passionnés ont été particulièrement frappés par la clarté de la technologie ApexVision sur notre modèle phare TU1260MS. Avec un flux constant de visiteurs allant des distributeurs à fort volume aux passionnés de chasse venant remplir le kiosque de Guide, le consensus sur le salon était clair : Guide a réussi à combler l'écart entre les logiciels avancés basés sur l'IA et le matériel robuste et léger dont les chasseurs ont réellement besoin.

Quand l'ingénierie de précision rencontre la portabilité

Les discussions techniques au kiosque revenaient fréquemment sur les clips thermiques Orion C. Avec un ensemble de fonctionnalités pratiques -- autonomie d'une nuit complète, résistance à toutes les conditions et latence ultra-faible de 26 ms -- réunies dans un boîtier de seulement 285 g, cette série a été reconnue comme un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie minimaliste.

Comme l'ont observé les experts de All4hunters lors des séances pratiques, « chaque gramme économisé peut contribuer à maintenir une cohérence reproductible à zéro et au point d'impact dans l'ensemble du dispositif » ; Guide s'est assuré que le modèle Orion C offre une plateforme de tir plus équilibrée et plus stable qui maintient la précision lors d'une utilisation répétée, ce qui est donc cité par les concessionnaires comme la nouvelle référence pour les accessoires de qualité professionnelle.

Guide se réjouit à l'idée d'offrir ces dispositifs haute performance sur le marché mondial, afin que les chasseurs n'aient plus à choisir entre une portabilité légère et une clarté thermique de niveau élite. Pour en savoir plus, visitez www.guideoutdoor.com ou écrivez à [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2922927/1_Guide_s_ApexVision_Deep_Dive_at_IWA_2026.jpg

