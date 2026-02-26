NUREMBERG, Allemagne, le 26 février 2026 /CNW/ - Guide, pionnier de l'imagerie thermique, est heureux de présenter ses nouveaux produits d'extérieur alimentés par l'ApexVision lors de l'IWA OutdoorClassics. Cette nouvelle technologie constitue une révolution ultra-claire en matière de qualité visuelle infrarouge, mais nous sommes heureux d'aller bien au-delà des mots dans notre démonstration sur place de ses caractéristiques et capacités, avec des séances d'expérience en direct disponibles. Passez nous voir au kiosque 4A-511 pour une démonstration pratique avec notre nouvelle série légère d'accessoires d'imagerie thermique à pince Orion C.

Guide présente Apexvision à l’IWA 2026 (PRNewsfoto/Guide)

La prochaine génération d'infrarouges : ApexVision

ApexVision est l'aboutissement de plus de deux décennies d'efforts d'ingénierie dans les logiciels et le matériel, qui ont été largement intégrés dans notre gamme de chasse, notamment dans le produit phare TU1260MS, pour offrir une expérience de visionnement ultra-claire. Construit à l'aide de notre nouveau détecteur ApexCore S1, ApexVision offre une sensibilité thermique ultra-élevée <15mK, ce qui permet de distinguer facilement les petits changements de température. Avec ce nouveau capteur haute sensibilité se trouvent plusieurs technologies logicielles clés qui améliorent encore davantage les performances, y compris notre plateforme de traitement d'images Nexus 1.0 et notre nouvel algorithme optimisé par scénario Hyper-Light 2.0 optimisé par IA, adapté pour des situations d'obscurité et de faible luminosité afin d'améliorer les détails, d'améliorer les bords et de supprimer le bruit.

Ces améliorations matérielles et logicielles se combinent pour offrir des performances de zoom améliorées, la préservation des détails, la réduction du décalage et du flou dans les situations dynamiques, l'observation des cibles en temps réel, avec un contraste élevé et un faible bruit, dans toutes les conditions météorologiques. Mais nous ne voulons pas seulement vous parler des capacités de notre ApexVision, nous voulons vous les montrer.

Séances d'expérience de l'IWA

Les invités de l'IWA OutdoorClassics sont invités à visiter notre kiosque au 4A-511 pour découvrir ApexVision par eux-mêmes grâce à notre nouvelle série d'accessoires d'imagerie thermique compacts Orion C - des accessoires pour lunettes de visée de jour pesant seulement 285 g avec une capacité robuste, une autonomie de batterie faisant durer la batterie toute la nuit, un démarrage instantané et une qualité d'image exceptionnelle.

Grâce à sa construction légère et à son imagerie ApexVision de nouvelle génération, la série Orion C offre des images thermiques claires et stables pour une identification sûre de la cible. C'est l'un des clips thermiques les plus légers disponibles sur le marché, réduisant le temps d'installation et offrant une expérience de chasse plus équilibrée, stable et confortable. Son design épuré et sa qualité de construction robuste assurent également performance et fiabilité en toute saison. Avec un démarrage rapide de 3 secondes, il est prêt presque instantanément lors de rencontres soudaines sur le terrain, et une latence super-basse de seulement 26 ms assure des visuels en temps réel, sans décalage et sans retard perceptible lors du suivi et de l'orientation.

L'Orion C est conçue pour une performance toute la nuit, en tout temps et dans toutes les situations, et elle est prête pour votre expérience pratique à l'IWA.

Les participants, journalistes, chasseurs, concessionnaires et distributeurs pourront assister à des démonstrations pratiques en direct de la série Orion C alimentée par ApexVision, ainsi que de plusieurs autres produits Guide, afin d'expérimenter eux-mêmes ce nouveau saut générationnel dans les performances de l'imagerie infrarouge.

Pour en savoir plus, visitez www.guideoutdoor.com ou écrivez à [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2921133/Apex_____________1600_1000.jpg

SOURCE Guide