Guichet unique de services en francisation : une excellente nouvelle pour les PME

MONTRÉAL, le 29 mai 2023 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) se réjouit de l'annonce faite aujourd'hui par la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, accompagnée du ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge. Elle avait accueilli positivement et appuyé la création d'un guichet unique pour la francisation lors des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi 96. La FCEI constate que le gouvernement du Québec met en place de sérieuses mesures pour accompagner les PME et opte pour des actions fortes au niveau de la formation.

Plus précisément, pour aider les PME et les travailleurs, le gouvernement lancera avec Francisation Québec une expérimentation entre le 1er juin et le 1er novembre, de différents scénarios pour son offre de services en milieu de travail. Celles-ci comprendront des activités d'initiation au français pour les petites entreprises dans le but d'encourager l'usage du français en milieu de travail, des formations courtes pendant les heures rémunérées (de 60 à 80 heures environ) qui permettront notamment aux employés d'acquérir les notions de français pour comprendre les consignes reliées à leurs tâches et à la sécurité dans leur environnement de travail, ainsi que des formations qualifiantes de 300 heures ou plus qui assureront une progression mesurable.

« Je salue l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement du Québec. Les mesures dévoilées aideront à améliorer la francisation tout en prenant en compte le contexte de pénurie de main-d'œuvre dans lequel bon nombre de PME se trouvent. Pour une francisation réussie, la clé est d'outiller et d'accompagner nos entrepreneurs. Ici, le gouvernement prend des mesures fortes et agit en ce sens-là, ce qui démontre son leadership », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

La FCEI le rappelle, l'accompagnement est crucial pour assurer la protection du français tout en prenant en compte la réalité des petites et moyennes entreprises. D'ailleurs, parmi les mesures les plus porteuses pour les PME afin de soutenir l'usage du français, 35 % d'entre elles ciblent l'accès à des cours de français pour que leurs employés puissent l'apprendre ou s'améliorer.

Un guichet unique pour simplifier la vie des PME

La création du guichet unique tel que Francisation Québec, dont la mission sera d'être l'unique point d'accès gouvernemental pour les personnes souhaitant recevoir des services d'apprentissage du français, est une très bonne nouvelle pour les PME, car cette approche demeure volontaire et respecte leurs réalités et leurs contraintes.

« La complexité des processus de francisation pour les employés laissera la place à un guichet unique pour les utilisateurs qui fera sans aucun doute gagner du temps à tous, dont les propriétaires de PME du Québec. Un des meilleurs moyens d'atteindre les objectifs visant la promotion du français en entreprise demeure l'accompagnement et l'accès à des services qui respectent les réalités entrepreneuriales. J'encourage les dirigeants d'entreprise à s'informer et à utiliser ce guichet unique pour la francisation », conclut François Vincent.

