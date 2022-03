Guerre en Ukraine - « Nos communautés sont bien outillées pour accompagner les réfugiées et réfugiés », souligne le président de l'UMQ, Daniel Côté

MONTRÉAL, le 7 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) tient à exprimer son entière solidarité envers la population ukrainienne éprouvée par la guerre. L'Union répond du même souffle à l'appel lancé hier par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, monsieur Jean Boulet, concernant l'accueil prochain des réfugiées et réfugiés ukrainiens au Québec.

Pour l'UMQ, les municipalités sont mobilisées et prêtes à accueillir les familles ukrainiennes, qui fuient le conflit armé qui sévit présentement dans leur pays. « Ce qui se passe actuellement en Europe nous bouleverse toutes et tous. Fuir la guerre et laisser tout derrière soi, même des membres de sa propre famille, c'est l'épreuve d'une vie. Le Québec est une société accueillante et ouverte sur le monde. Nos communautés sont fortes et bien outillées pour accompagner rapidement les réfugiées et réfugiés, notamment pour qu'ils aient accès à un soutien psychologique, qu'ils se trouvent un toit et qu'ils intègrent le marché de l'emploi. Ce sont nos priorités », a souligné le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Lors d'un échange téléphonique, le président de l'UMQ a invité le ministre à participer à une rencontre avec les municipalités qui souhaitent accueillir des réfugiées et réfugiés et particulièrement les 14 villes identifiées comme lieux de première installation, soit Montréal, Québec, Trois-Rivières, Laval, Longueuil, Sherbrooke, Gatineau, Granby, Victoriaville, Joliette, Saint-Hyacinthe, Drummondville, Saint-Jérôme et Rimouski.

« Ensemble, on veut faire en sorte que chaque personne qui arrive au Québec soit bien accueillie et surtout, bien accompagnée pour une intégration réussie et durable. C'est un défi encore plus important dans un contexte de guerre. Je profite de l'occasion pour saluer le leadership du ministre Jean Boulet dans ce dossier, et je lui assure la pleine collaboration du milieu municipal dans ce dossier », a conclu Monsieur Côté.

La voix des gouvernements de proximité

