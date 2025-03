MONTRÉAL, le 20 mars 2025 /CNW/ - L'indice de confiance à long terme des PME du Baromètre des affairesMD de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) a chuté à un creux historique en mars, enregistrant sa baisse la plus marquée, passant de 49,8 à 25,0, soit une chute de 24,8 points. Le niveau actuel d'optimisme est plus faible que pendant la pandémie de 2020, la crise financière de 2008 ou la période suivant le 11 septembre 2001.

« Les propriétaires de PME sont pessimistes face à l'avenir de leur entreprise, au moins pour les prochains mois. Dans une situation si instable où tout peut changer d'un moment à l'autre, il devient difficile de prendre des décisions importantes à long terme, ou même à moyen ou à court terme. Personne ne sait quand se terminera la guerre commerciale avec les États-Unis et les entrepreneurs craignent que le pire soit à venir », souligne Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI.

De plus, la confiance des PME a chuté dans tous les secteurs, ceux de l'hébergement et la restauration (17,0), de la fabrication (18,6), des transports (21,0) et de l'agriculture (21,3) se trouvant en bas du classement. En plus des tarifs américains, les entreprises agricoles font face à des tarifs douaniers chinois de 100 % sur l'huile de canola, notamment, et de 25 % sur le porc et les produits de la mer comme le homard.

« Les tarifs douaniers chinois frappent les PME au pire moment possible étant donné l'incertitude qui plane sur notre relation commerciale avec les États-Unis », ajoute M. Gaudreault.

Afin de compenser les pertes causées par les tarifs douaniers, les propriétaires de PME prévoient d'augmenter leurs prix de 3,7 % en moyenne, comparativement à 3,0 % en février. Il s'agit de la hausse anticipée des prix la plus importante enregistrée d'un mois à l'autre depuis la pandémie. Parallèlement, les plans moyens de hausse des salaires ont chuté, passant de 2,2 % en février à 1,9 % en mars.

Le pessimisme des entrepreneurs se traduit aussi par des plans d'embauche plus faibles : 19 % des PME prévoient de réduire leurs effectifs au cours des prochains mois (comparativement à 13 % en février) et seulement 11 % envisagent de recruter du personnel.

La demande insuffisante est à la hausse depuis novembre 2024. Elle a atteint un nouveau sommet en mars, touchant 59 % des PME. Ce résultat est bien supérieur au sommet de 53 % atteint pendant la pandémie.

L'indice de confiance a chuté dans toutes les provinces. Les résultats les plus faibles ont été enregistrés par les trois plus grandes provinces, soit l'Ontario (23,4), l'Alberta (24,1) et le Québec (24,9).

« La confiance des propriétaires de PME est au plus bas et les décideurs politiques doivent agir rapidement pour renverser la tendance. Nos gouvernements doivent s'assurer de créer un environnement d'affaires beaucoup plus favorable au pays, en prenant rapidement des mesures pour redonner confiance aux propriétaires de PME. Dans un premier temps il faut adopter un accord de reconnaissance mutuelle pour faire tomber les barrières au commerce interprovincial. Il faut également améliorer notre fiscalité, notamment en augmentant le plafond de l'exonération cumulative des gains en capital et en évitant d'imposer la remise sur le carbone destinée aux PME. Ces mesures, et bien d'autres, sont nécessaires afin de soutenir adéquatement nos entrepreneurs et nos PME », conclut Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Méthodologie

Baromètre des affairesMD de mars : Les résultats de mars s'appuient sur 1 065 réponses recueillies auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de membres FCEI dans le cadre d'un sondage par Internet à accès contrôlé. Les données se fondent sur les réponses reçues entre le 5 et le 7 mars. Les résultats sont exacts à +/- 3,0 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Chaque mois, l'ensemble des indicateurs est recalculé pour le mois précédent afin d'inclure tous les résultats du sondage de ce mois. L'indice de confiance étant mesuré sur une échelle de 0 à 100, un niveau inférieur à 50 signifie que les entrepreneurs qui s'attendent à de plus faibles résultats pour les trois ou douze prochains mois sont plus nombreux que ceux qui envisagent une performance plus forte.

