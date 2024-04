TORONTO, le 30 avril 2024 /CNW/ - John Pagliacci, vice-président des programmes de placement et des comptes nationaux, Guardian Capital LP, et son équipe se sont joints à Graham Mackenzie, directeur général, Produits négociés en bourse, Bourse de Toronto (TSX) pour ouvrir les marchés et souligner le lancement des parts du Fonds d'obligations de sociétés de première qualité Guardian (TSX : GIGC).

Guardian Capital LP Opens the Market Tuesday, April 30, 2024

Le Fonds est conçu pour procurer aux investisseurs un revenu élevé en investissant principalement dans des obligations de sociétés de qualité à moyen terme. L'équipe de gestion de portefeuille du Fonds applique une méthode de gestion proactive et rigoureuse et utilise des outils d'analyse exclusifs afin de sélectionner des placements qui offrent de la valeur relative, avec comme objectif de maximiser le revenu courant.

Guardian Capital LP agit comme gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des Fonds de Guardian Capital et des FNB de Guardian Capital. Elle gère également des portefeuilles pour une clientèle institutionnelle, notamment des régimes de retraite à prestations déterminées et à cotisations déterminées, des compagnies d'assurance, des fondations, des fonds de dotation et des fonds d'investissement.

Publicité commanditée par CNW. Pour plus d'informations, visitez www.newswire.ca.

SOURCE Toronto Stock Exchange

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS, Angela Shim, 416 947-8009