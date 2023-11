TORONTO, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Mark Noble, premier vice-président, Stratégie de détail et analyse des ventes, Guardian Capital Group Limited (Guardian) et son équipe se sont joints à Graham Mackenzie, chef, Produits négociés en bourse, Bourse de Toronto (TSX) pour ouvrir les marchés et souligner le lancement des parts de FNB du Fonds concentré d'actions canadiennes Guardian (TSX : GCFE) et du Fonds sélect d'actions internationales Guardian (TSX : GIES). Le fonds GCFE est conçu afin de procurer aux investisseurs une croissance à long terme du capital, principalement par le placement dans un portefeuille concentré de valeurs mobilières canadiennes, tandis que le fonds GIES vise un niveau élevé de revenu stable, assorti d'un rendement total attrayant, principalement par le placement dans des titres de capitaux propres internationaux donnant droit à des dividendes.

Guardian Capital Group Limited ouvre les marchés Mardi 14 novembre 2023

Guardian est une société mondiale qui propose des services financiers à une clientèle institutionnelle, individuelle et privée par l'intermédiaire de ses filiales. Au 30 septembre 2023, Guardian gérait des actifs de clients totalisant 56,2 G$ CA et administrait son propre portefeuille de placements, dont la juste valeur marchande s'élevait à 1,28 G$ CA. Pour en savoir plus sur Guardian, visitez le www.guardiancapital.com.

