BARCELONE, Espagne, le 2 mars 2023 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), un chef de file mondial des solutions de technologies de l'information et de la communication, en partenariat avec Guangzhou Metro Group et la succursale de China Mobile à Guangzhou, a reçu le prix de la « Meilleure innovation mobile pour une économie connectée » pour le projet conjoint de métro intelligent propulsé par la 5G à Guangzhou lors de la cérémonie des Global Mobile (GLOMO) Awards tenue au salon Mobile World Congress (MWC) 2023 à Barcelone, en Espagne. L'hommage est rendu en reconnaissance des efforts impressionnants que les gagnants ont consacrés à l'amélioration de la productivité et, dans une toute autre mesure, à la transformation de l'industrie de la 5G et de la société.

Un service de métro est de la plus haute importance pour le réseau de transport d'une ville, surtout à Guangzhou, une ville de 20 millions d'habitants. Depuis l'année 2020, avec l'avènement de la 5G, Guangzhou Metro Group, la succursale de China Mobile à Guangzhou, et ZTE ont lancé conjointement le projet de métro intelligent propulsé par la 5G et transformé le système de métro traditionnel en système de métro intelligent alimenté par la 5G.

En fonction des exigences actuelles du scénario de service, la garantie de ressources de découpage du réseau 5G, l'amélioration du taux de liaison montante de 750 Mb/s, la garantie de performance mobile à haute vitesse de 160 km/h et d'autres nouvelles optimisations de performance du réseau privé 5G sont utilisées. Une architecture de système de collaboration multicouche en nuage est déployée pour mettre en œuvre une interaction approfondie et le partage de données en ligne entre les personnes, les véhicules, les environnements d'exploitation et les appareils, ainsi que pour la répartition, mettant en œuvre de multiples applications fondées sur des scénarios comme les stations intelligentes 5G, la communication train-sol 5G et les tunnels numériques 5G.

Grâce à ces déploiements et à ces innovations, les gestionnaires du service de métro de Guangzhou ont constaté au cours des deux dernières années une amélioration des opérations automatisées et de l'entretien, une répartition et une gestion plus efficaces et une plus grande satisfaction des passagers. Les vingt millions d'habitants de Guangzhou ont aussi grandement bénéficié de ce projet, profitant d'expériences de voyage plus confortables, sécuritaires et colorées, grâce notamment à un taux de données moyen de 600 Mb/s dans les voitures de métro, à une sécurité accrue et une inspection plus rapide des bagages, à une réduction du temps d'attente moyen aux tourniquets pendant les heures de pointe, à des directives plus détaillées, etc.

« Nous sommes honorés de remporter ce prix avec nos partenaires. Les métros intelligents 5G améliorent l'intelligence et la flexibilité des stations, la sécurité des trains et l'efficacité de l'exploitation du métro, a déclaré M. Cai Changjun, directeur général adjoint de Guangzhou Metro Group. « À l'avenir, nous examinerons davantage de services de métro intelligents 5G+, nous établirons l'architecture du système de métro intelligent 5G+ et les normes de l'industrie, et nous favoriserons la croissance rapide de la 5G+ dans l'industrie du métro. »

M. Luo Weimin, directeur général de la succursale de China Mobile à Guangzhou, a déclaré : Nous sommes honorés de recevoir ce prix, que nous dédions à nos partenaires, qui nous ont apporté un soutien précieux. Nous sommes déterminés à mettre sur pied des réseaux 5G de pointe sur le plan de la qualité, de la technologie, du service et de l'exploitation. Nous poursuivrons nos efforts pour bâtir un nouvel écosystème de l'industrie de la 5G en collaboration avec nos partenaires au moyen des réseaux de pointe de la 5G. »

« Ce prix vient appuyer nos efforts visant à innover dans le domaine de la numérisation du milieu de travail, a déclaré Bai Gang, vice-président de ZTE. Nous travaillerons plus étroitement avec nos partenaires pour promouvoir la 5G encore plus intensément dans le domaine de la production et apporter davantage de valeur et de bienfaits à plus de gens. »

Les prix GLOMO (Global Mobile) sont décernés chaque année par les experts les plus éminents du secteur, en hommage aux personnes et aux entreprises qui stimulent l'innovation et mettent en valeur l'excellence dans l'industrie mobile en pleine croissance.

À PROPOS DE ZTE

ZTE contribue à relier le monde à l'innovation continue pour un avenir meilleur. L'entreprise offre des technologies novatrices et des solutions intégrées. Son portefeuille couvre toutes les gammes de services, comme le sans-fil, les services filaires, les appareils et les télécommunications professionnelles. Desservant plus d'un quart de la population mondiale, ZTE se consacre à la création d'un écosystème numérique intelligent, ainsi qu'à la connectivité et à la confiance partout dans le monde. ZTE est cotée à la Bourse de Hong Kong et à la Bourse de Shenzhen. www.zte.com.cn/global

SUIVEZ-NOUS SUR :

Facebook www.facebook.com/ZTECorp

Twitter www.twitter.com/ZTEPress

LinkedIn www.linkedin.com/company/zte

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS :

ZTE Corporation

Communications

Courriel : [email protected]

SOURCE ZTE Corporation