Après avoir été une entreprise autofinancée pendant 17 ans, GSoft devient Workleap dans la foulée d'un investissement de 125 millions de dollars de la CDPQ

MONTRÉAL, le 26 juin 2023 /CNW/ - GSoft, une entreprise qui offre des logiciels qui rendent l'expérience employé plus productive et engageante dans plus de 20 000 entreprises partout dans le monde a annoncé aujourd'hui le repositionnement de sa marque en devenant Workleap. Ce changement reflète davantage ce que l'entreprise est devenue après plus de 17 ans d'opération, et sert également à appuyer une stratégie de croissance ambitieuse de devenir une plateforme de premier plan dans l'univers de l'expérience employé.

GSoft devient Workleap

GSoft, maintenant Workleap, a connu une forte croissance dans la dernière année, notamment grâce au lancement de nouveaux produits, tels que Softstart, une solution qui transforme l'intégration des employés en une expérience mémorable, organisée et efficace, ainsi que de Talentscope, une solution donnant les moyens de répertorier les compétences, de développer les talents et d'accélérer leur croissance afin de créer des lieux de travail plus engageants et plus performants. Plus tôt cette année, l'entreprise a également fait l'acquisition de Didacte, une compagnie basée à Québec offrant une solution de gestion de l'apprentissage en entreprise conçue pour bâtir, gérer et faire le suivi de la formation. Ce repositionnement reflète l'intention de l'entreprise d'étendre et d'unifier davantage sa famille de produits afin d'offrir plus de valeur à ses clients. Avec l'annonce récente d'un investissement de 125 millions de dollars canadiens de la part de CDPQ pour soutenir la croissance par le biais d'acquisitions, Workleap est bien équipée pour atteindre ses objectifs dans les mois et les années à venir tout en devenant le partenaire de choix des entreprises qui font face aux défis d'un monde du travail de plus en plus numérique.

« Au début, nous étions trois amis de 20 ans qui ont créé leur entreprise de services de TI dans un petit appartement à Montréal. Workleap compte maintenant plus de 400 employés, tous axés sur la création de produits simples à utiliser qui rehaussent l'expérience au travail et favorisent le rendement de l'entreprise », explique Simon De Baene, cofondateur et CEO de Workleap. « Nous sommes à un moment opportun pour propulser GSoft à une vitesse supérieure. En devenant Workleap et en changeant notre façon de présenter notre offre de services, nous serons mieux préparés pour saisir les opportunités qui se présentent sur le marché, et ainsi réaliser nos ambitions. L'annonce d'aujourd'hui marque une étape cruciale dans notre parcours, et nous avons hâte à l'avenir que nous réserve Workleap. »

Le travail ne se fait plus dans un bureau, mais via les outils que les entreprises utilisent. Il est nécessaire de posséder un ensemble puissant d'outils unifiés qui rendent le travail vraiment efficace pour créer une expérience employé menant à plus de productivité et d'engagement. Workleap vise à construire un écosystème de logiciels simples et puissants, en réunissant toutes les forces de ses logiciels existants et en y ajoutant de nouvelles capacités afin d'offrir une expérience supérieure à sa clientèle et générer l'excellence d'affaires.

À propos de Workleap

Workleap est une entreprise technologique qui a pour mission de bâtir la nouvelle génération d'outils pour rendre le travail plus simple, humain et efficace. Avec plus de 20 000 entreprises dans plus de 100 pays comme clients, nous bâtissons des produits logiciels qui améliorent l'expérience au travail :

Sharegate, une solution de gestion et migration Microsoft 365 de premier plan pour optimiser l'expérience numérique au travail.

Officevibe, une solution qui offre aux leaders RH et aux gestionnaires les outils nécessaires pour maximiser l'engagement, la performance et la rétention.

Softstart, une solution qui transforme l'accueil et intégration des employés en une expérience mémorable, organisée et efficace.

Didacte, une solution de gestion de l'apprentissage en entreprise conçue pour bâtir, gérer et faire le suivi de la formation.

Talentscope, une solution qui permet de répertorier les compétences, de développer les talents et d'accélérer leur croissance afin de créer des lieux de travail plus engageants et plus performants.

L'équipe de Workleap compte 400 personnes unies autour de la même passion : bâtir des logiciels simples pour mieux travailler ensemble.

Rendez-vous sur Workleap.com/fr pour obtenir plus d'information.

Source : Workleap

Renseignements : Eric Aach, [email protected], 514-569-3594

Serge Vallières, [email protected], 438-372-3575

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2129775/Gsoft_WL_2400x1256_FR__ID_b3fccd452f43.jpg

SOURCE Workleap