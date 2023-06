L'investissement appuiera la stratégie d'acquisition de l'entreprise, qui vise à élargir son offre de produits et à créer davantage de valeur pour sa clientèle

MONTRÉAL, le 6 juin 2023 /CNW/ - GSoft, une société de premier plan qui offre des logiciels qui améliorent l'expérience employé de 16 000 entreprises réparties dans plus de 100 pays, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un investissement de 125 M$ CA de la CDPQ. Ce financement externe représente un jalon important pour GSoft, une entreprise autofinancée et rentable depuis sa fondation, il y a 17 ans.

GSoft, dont le siège social est situé à Montréal, a mis au point des logiciels à succès qui rendent le travail plus simple, humain et efficace. Parmi les produits phares, on compte :

ShareGate, une solution de gestion dans Microsoft 365 utilisée par plus de 75 000 professionnels des TI à l'échelle mondiale pour réaliser la transformation numérique de leur entreprise





Officevibe, un logiciel conçu pour aider les gestionnaires et les responsables des ressources humaines à favoriser la performance, l'engagement, et la reconnaissance de leurs équipes

« Le succès de GSoft est certainement attribuable à notre capacité unique de créer des produits simples qui règlent des problèmes importants, dans des milieux de travail qui changent rapidement. Cela entraîne de nombreux défis, mais aussi plusieurs occasions d'améliorer l'expérience employé. C'est un contexte unique qui présente un terrain de jeu immense pour nous », a affirmé Simon De Baene, cofondateur et chef de la direction de GSoft. « C'est un moment opportun pour faire progresser GSoft à une vitesse supérieure. Nous allons continuer à bâtir et à faire croître notre entreprise afin qu'elle puisse prospérer pour des décennies à venir. Avec l'appui de la CDPQ, nous avons les moyens financiers pour saisir davantage d'occasions que nous repérons sur le marché en vue de réaliser nos grandes ambitions. »

« Soutenue par une demande croissante pour des logiciels qui améliorent l'expérience employé dans des milieux de travail de plus en plus numériques, et l'impressionnant bilan de l'entreprise en développement de produits à succès, GSoft est un partenaire qui sait offrir une valeur soutenue à sa clientèle », a ajouté Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec, à la CDPQ. « La CDPQ est heureuse de soutenir les plans de croissance stratégique de GSoft, qui cherche à élargir sa gamme de produits et à consolider sa position sur le marché. »

« La CDPQ est un partenaire idéal pour nous, puisqu'elle valorise la qualité de nos fondamentaux et de notre approche durable en matière de croissance. Ces deux éléments sont au cœur de notre succès depuis la fondation de GSoft. C'est ce qui nous distingue sur le marché des logiciels-services interentreprises », a déclaré Martin Gourdeau, président et directeur général de GSoft. « Grâce à cet appui, nous allons accélérer notre stratégie de croissance au moyen d'acquisitions, élargir notre offre de produits, accroître notre présence, conquérir de nouveaux marchés et gagner des parts dans les marchés existants. L'annonce d'aujourd'hui marque une étape clé dans le parcours de GSoft, et nous en sommes très fiers. Nous nous tournons désormais vers le futur et les occasions qui se présenteront, et tout cela nous semble très prometteur. »

GSoft a récemment ajouté à son portefeuille deux nouveaux produits qui ont été développés dans son Lab d'innovation, la division recherche et développement de la société. Le premier, Softstart, est un logiciel qui facilite l'accueil et l'intégration des employés en créant une expérience dynamique, organisée et efficace. Le deuxième, Talentscope, permet aux équipes de cartographier leurs compétences, de développer leurs talents et d'accélérer leur croissance pour créer des milieux de travail plus engageants et productifs. Didacte, un système de gestion de l'apprentissage (SGA) récemment acquis et conçu pour élaborer, gérer et suivre le parcours de formation des employés, complète la gamme de produits actuelle de GSoft.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2022, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 402 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS DE GSOFT

GSoft est une entreprise technologique qui a pour mission de bâtir la nouvelle génération d'outils pour rendre le travail plus simple, humain et efficace. Avec des milliers d'entreprises dans plus de 100 pays comme clients, nous bâtissons des produits logiciels qui améliorent l'expérience au travail :

ShareGate , une solution de gestion et migration Microsoft 365 de premier plan pour optimiser l'expérience numérique au travail

une solution de gestion et migration Microsoft 365 de premier plan pour optimiser l'expérience numérique au travail Officevibe , une solution qui offre aux leaders RH et aux gestionnaires les outils nécessaires pour maximiser le potentiel de leurs équipes

une solution qui offre aux leaders RH et aux gestionnaires les outils nécessaires pour maximiser le potentiel de leurs équipes Softstart , une solution qui transforme l'accueil et intégration des employé-es en une expérience mémorable, organisée et efficace

une solution qui transforme l'accueil et intégration des employé-es en une expérience mémorable, organisée et efficace Didacte , une solution de gestion de l'apprentissage en entreprise conçue pour bâtir, gérer et faire le suivi de la formation

une solution de gestion de l'apprentissage en entreprise conçue pour bâtir, gérer et faire le suivi de la formation Talentscope, une solution qui permet de répertorier les compétences, de développer les talents et d'accélérer leur croissance afin de créer des lieux de travail plus engageants et plus performants

Notre équipe GSoft, c'est aussi 400 personnes soudées autour de la même passion : bâtir des logiciels simples pour mieux travailler ensemble.

SOURCE CDPQ

Renseignements: Pour de plus amples informations : CDPQ : KATE MONFETTE, Conseillère principale, Relations médias, + 1 438 525-2520, [email protected]; GSoft : DANIELLE PITL, Directrice, Communications, + 1 438 476-2208, [email protected]