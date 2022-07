GSK salue l'entente avec le gouvernement du Canada pour la fourniture de vaccins contre la grippe pandémique et saisonnière

L'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la santé, a mentionné : « Une pandémie de grippe est causée par une nouvelle souche de grippe contre laquelle il n'y a que peu ou pas d'immunité préexistante dans la population. Comme les pandémies de grippe sont imprévisibles et ont parfois causé des maladies graves, voire la mort, le gouvernement du Canada prend toutes les mesures nécessaires pour être prêt à faire face à la prochaine pandémie de grippe. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous avançons dans nos préparatifs, et nous soutenons également des emplois de qualité, car ces vaccins seront produits à l'usine de GSK à Sainte-Foy, au Québec. »

Roger Connor, président de GSK Vaccins, a déclaré : « Nous sommes fiers de continuer à travailler avec le gouvernement du Canada pour lui offrir nos vaccins et d'aider le Canada à être prêt à répondre à une éventuelle pandémie et à lutter contre la grippe saisonnière. La COVID-19 a montré au monde l'importance de la vaccination et de la préparation aux pandémies. Cette entente réserve la production et la livraison futures de vaccins contre la grippe pandémique et saisonnière, ce qui permettra une intervention rapide pour aider à protéger les Canadiens. »

Le vaccin contre la grippe pandémique de GSK, Arepanrix, est composé d'une souche monovalente, inactivée, de l'antigène du virus de la grippe et du système adjuvant AS03 pandémique de GSK. Dans les études cliniques, la préparation avec adjuvant a stimulé la réponse immunitaire requise au moyen d'une plus petite quantité d'antigène comparativement à une préparation sans adjuvant. Cela permettrait de produire un plus grand nombre de doses au moment d'une pandémie. Le H1N1 communément appelé « grippe porcine » est un exemple et la plus récente pandémie de grippe au Canada.

Le vaccin contre la grippe saisonnière de GSK, Flulaval Tetra, est un vaccin quadrivalent (à virion fragmenté, inactivé) indiqué pour la vaccination active des adultes et des enfants âgés de 6 mois et plus contre l'influenza de types A et B qu'il contient.

« L'annonce d'aujourd'hui prolonge la relation fournisseur-client de longue date entre le gouvernement du Canada et GSK pour la fourniture de vaccins contre la grippe à l'échelle nationale et contribue ainsi à protéger la santé des Canadiens », a déclaré Peter Fonyodi, chef de l'Unité commerciale Vaccins de GSK Canada. « Je suis particulièrement fier du fait que ces vaccins proviendront de notre installation de production de 230 000 pieds carrés à Sainte-Foy, au Québec. »

La grippe est une maladie respiratoire aiguë et très contagieuse causée par les virus influenza, qui se transmet principalement par gouttelettes respiratoires. Elle s'accompagne de fièvre et d'autres symptômes généraux à des degrés variables, allant de la fatigue légère à l'insuffisance respiratoire et à la mort. Les éclosions annuelles de grippe touchent tous les groupes d'âge, mais le risque de maladie grave ou de complications est plus élevé chez les adultes de 65 ans et plus, les enfants de moins de 59 mois, les personnes immunodéficientes (p. ex., les personnes atteintes du VIH/sida, d'une maladie nécessitant une chimiothérapie ou la prise de stéroïdes ou d'un cancer) et les femmes enceintes.

GSK est un chef de file mondial dans la mise au point, la fabrication et la fourniture de produits biopharmaceutiques, et possède un riche passé en matière de vaccins et de préparation et d'intervention en cas de pandémie. Nous sommes déterminés à aider les gens et les autorités en matière de santé du monde entier à mieux se préparer à de futures pandémies, y compris une éventuelle pandémie de grippe.

À propos de GSK

GSK est une société mondiale œuvrant dans le secteur de la santé et de la recherche scientifique. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page À propos de GSK | GSK Canada.

SOURCE GlaxoSmithKline Inc.

Renseignements: 1 450 680-4812 (français), 1 905-819-3363 (anglais)