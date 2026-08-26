MISSISSAUGA, ON, le 26 août 2026 /CNW/ -- GSK a annoncé aujourd'hui la nomination de Tina Graves au poste de directrice générale de ses activités au Canada. Dans le cadre de ses fonctions, le leadership de Tina jouera un rôle déterminant dans la mise en œuvre des priorités stratégiques de GSK au Canada, en se concentrant sur les médicaments spécialisés, les vaccins et les médicaments généraux pour relever les principaux défis en matière de santé et répondre aux importants besoins non satisfaits des Canadiens et Canadiennes, notamment en santé respiratoire, immunologie, oncologie, VIH et maladies infectieuses.

GSK nomme Tina Graves présidente et directrice générale, au Canada

Mike Crichton, président, International GSK, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Tina à la tête de notre équipe canadienne. Tina se distingue par son leadership exceptionnel dans la gestion d'environnements complexes avec de multiples parties prenantes, et elle livre constamment des résultats remarquables. Sa passion, qui consiste à aider les patients, à élargir l'accès aux médicaments novateurs et à favoriser un milieu de travail inclusif qui développe les talents émergents, sera inestimable alors que nous continuons d'offrir nos médicaments et vaccins transformateurs aux patients canadiens. »

Tina Graves, présidente et directrice générale, a déclaré : « Diriger GSK au Canada en tant que présidente et directrice générale est un honneur et une occasion des plus stimulantes. Notre mission, qui consiste à prévenir et à traiter la maladie, correspond parfaitement à mon engagement à faire une différence tangible. Avec 22 ans d'expérience dans ce secteur, y compris une expérience canadienne antérieure, je suis ravie de revenir et de collaborer avec notre équipe talentueuse, de combiner mes connaissances mondiales et notre compréhension des soins de santé à l'échelle locale afin que nous puissions ensemble relever les défis les plus pressants du Canada et faire progresser des solutions novatrices et de faire une différence significative pour les patients de tout le pays. »

Canadienne de naissance, Tina apporte une vaste expérience internationale ainsi qu'un solide parcours de leadership dans l'industrie biopharmaceutique. Plus récemment, elle a occupé le poste de vice-présidente et directrice générale de GSK à Taïwan, où elle a dirigé une équipe de plus de 300 personnes dévouées à fournir des vaccins, des médicaments spécialisés et des traitements oncologiques novateurs aux patients. Depuis le début de sa carrière en 2004, Tina a occupé des postes à Pfizer au Canada et des postes de direction à GSK au Canada, à Taïwan, dans la région de l'Asie-Pacifique et à l'échelle mondiale. Elle a constamment obtenu d'excellents résultats dans les domaines des vaccins, des soins spécialisés et des soins primaires, et est reconnue pour sa capacité à diriger et à développer des équipes très performantes tout en mettant de l'avant des solutions axées sur les patients dans des environnements complexes. Diplômée de l'Université McMaster avec un baccalauréat en biologie, Tina se passionne pour des sujets comme le leadership pharmaceutique axé sur les patients et l'avancement des femmes en milieu de travail.

À propos de GSK

GSK est une société biopharmaceutique mondiale qui a pour ambition et raison d'être de réunir science, technologie et talent, car ensemble, on peut prendre une longueur d'avance sur la maladie. Pour en savoir plus, consultez le site www.gsk.ca.

Mise en garde concernant les énoncés prévisionnels

GSK met en garde les investisseurs que tout énoncé prévisionnel ou toute prévision de GSK, y compris ce qui a été dit dans la présente annonce, sont soumis à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de GSK sur le formulaire 20-F de 2025 et les résultats du T2 de 2026 de GSK.

SOURCE GlaxoSmithKline Inc.

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