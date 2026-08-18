Nucala (mépolizumab) reçoit une recommandation de remboursement positive de la CDA-AMC pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) chez les adultes

L'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) confirme la valeur de Nucala chez les adultes atteints de MPOC caractérisée par une hausse du nombre d'éosinophiles sanguins.

chez les adultes atteints de MPOC caractérisée par une hausse du nombre d'éosinophiles sanguins. Cette recommandation marque une étape importante vers le remboursement par les régimes publics pour les patients admissibles au Canada, même si ce sont les gouvernements provinciaux et territoriaux qui décident s'ils vont financer le remboursement.

MISSISSAUGA, ON, le 18 août 2026 /CNW/ -- GSK est heureuse d'annoncer que Nucala (mépolizumab) a reçu une recommandation de remboursement positive avec conditions de l'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC). L'agence recommande le remboursement de Nucala comme traitement d'entretien d'appoint chez les patients adultes atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) caractérisée par une hausse des éosinophiles sanguins qui n'est pas maîtrisée de façon adéquate par l'association d'un corticostéroïde inhalé (CSI), d'un bêta 2 -agoniste à longue durée d'action (BALA) et d'un antagoniste muscarinique à longue durée d'action (AMLA). Cette recommandation fait suite à l'approbation par Santé Canada de cette indication pour Nucala en juin 2026.

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« La MPOC a des répercussions importantes sur le quotidien des patients et, malgré les traitements existants, bon nombre d'entre eux continuent de souffrir d'exacerbations », affirme la Dre Michelle Horn, directrice médicale nationale de GSK Canada. « Cette recommandation positive pour Nucala marque une étape cruciale du processus qui permettra d'offrir une option thérapeutique ciblée indispensable aux patients atteints de MPOC qui présentent une hausse du nombre d'éosinophiles et qui n'obtiennent pas une maîtrise adéquate avec une trithérapie. Cette nouvelle option contribuera à réduire les exacerbations et à améliorer leur qualité de vie. »

La recommandation de la CDA-AMC repose sur les données probantes des études de phase III MATINEE, METREX et METREO. L'étude MATINEE a démontré une réduction statistiquement significative du taux annualisé d'exacerbations modérées/sévères avec Nucala par rapport au placebo dans une population de patients atteints de MPOC qui présentent une hausse du nombre d'éosinophiles sanguins (rapport des taux [RR] de 0,79; intervalle de confiance à 95 % [IC], 0,66 à 0,94)1,2. Dans le cadre d'un paramètre d'évaluation secondaire prédéfini de l'étude MATINEE, le taux annualisé d'exacerbations de la MPOC nécessitant des consultations au service des urgences et/ou une hospitalisation a été numériquement réduit dans le groupe Nucala par rapport au groupe placebo, mais sans atteindre le seuil de signification statistique (rapport des taux [RR] de 0,65; IC à 95 % : 0,43, 0,96)1.

« Pendant trop longtemps, les options étaient limitées pour les patients atteints de MPOC, en particulier ceux qui continuent de présenter des exacerbations invalidantes malgré des traitements optimaux par inhalation », fait remarquer Henry Roberts, directeur général de COPD Canada. « Cette recommandation offre un nouvel espoir de pouvoir adopter une approche thérapeutique plus personnalisée, qui reconnaît les besoins particuliers des patients atteints de MPOC présentant une hausse du nombre d'éosinophiles. L'accès à Nucala peut aider ces personnes à mieux prendre en charge leur maladie et à éviter les hospitalisations. »

Tous les détails sur la recommandation de remboursement, y compris les conditions et les critères cliniques, sont disponibles (en anglais) sur le site Web de la CDA-AMC.

À propos de la MPOC

La MPOC est une maladie pulmonaire inflammatoire évolutive et hétérogène qui comprend la bronchite chronique et/ou l'emphysème3. Elle touche plus de deux millions de Canadiens, dont 26 % ont plus de 85 ans4. Les patients atteints de MPOC présentent des symptômes respiratoires persistants qui ont une incidence sur leur vie quotidienne, comme l'essoufflement, la toux et les expectorations, ainsi qu'une obstruction progressive des voies respiratoires causée par une inflammation chronique3,5.

Malgré la trithérapie par inhalation, de nombreux patients présentent des symptômes persistants et des exacerbations6. Les exacerbations sont des épisodes aigus d'aggravation des symptômes de la MPOC qui peuvent entraîner une hospitalisation et des lésions pulmonaires irréversibles3. Une intervention précoce est importante pour prévenir les exacerbations et les lésions pulmonaires cumulatives3.

À propos de Nucala

Nucala est un anticorps monoclonal qui cible l'interleukine-5 (IL-5), une des protéines messagères (cytokines) qui interviennent dans l'inflammation éosinophile, et s'y lie. Nucala est actuellement approuvé au Canada pour quatre autres affections médiées par l'IL-5.

Veuillez consulter la monographie de produit sur le site https://gsk.ca/NUCALA/mp pour obtenir des renseignements complets sur l'innocuité. Vous pouvez également vous procurer la monographie de produit en composant le 1-800-387-7374.

À propos de GSK en santé respiratoire

GSK continue de s'appuyer sur des décennies de travail novateur pour atteindre des objectifs thérapeutiques plus ambitieux, élaborer le traitement de référence de nouvelle génération et redéfinir l'avenir de la médecine respiratoire pour des centaines de millions de personnes atteintes de maladies respiratoires. Avec la meilleure gamme de produits en santé respiratoire de l'industrie et nos vaccins, médicaments biologiques ciblés et médicaments en inhalation actuellement en développement, nous nous concentrons sur l'amélioration des résultats et de la vie des personnes vivant avec tout type d'asthme ou la MPOC ou des problèmes plus rares, comme la sclérodermie généralisée avec maladie pulmonaire interstitielle. GSK exploite les dernières avancées scientifiques et technologiques dans le but de modifier le dysfonctionnement lié à la maladie sous-jacente et de prévenir sa progression.

À propos de GSK

GSK est une société biopharmaceutique mondiale qui a pour ambition et raison d'être de réunir science, technologie et talent, car ensemble, on peut prendre une longueur d'avance sur la maladie. Pour en savoir plus, consultez le site https://ca.gsk.com/fr-ca/.

Mise en garde concernant les énoncés prévisionnels

GSK met en garde les investisseurs que tout énoncé prévisionnel ou toute prévision de GSK, y compris ce qui a été dit dans la présente annonce, sont soumis à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de GSK sur le formulaire 20-F de 2025 et les résultats du T1 de 2026 de GSK.

Références



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1 Sciurba F, et al. Mepolizumab to Prevent Exacerbations in COPD with an Eosinophilic Phenotype. N Engl J Med. Avril 2025;392:1710-1720.

2 Pavord ID, et al. Mepolizumab for Eosinophilic Chronic Obstructive Pulmonary Disease. N Engl J Med. Oct 2017;377:1613-1629. DOI: 10.1056/NEJMoa1708208.

3 Initiative mondiale pour la bronchopneumopathie chronique obstructive (GOLD). Rapport Gold 2025. Disponible au : goldcopd.org. Dernière consultation en mai 2025.

4 Qu'est-ce que la MPOC? | Association pulmonaire du Canada.

5 2023-CTS-COPD-Pharmacotherapy-Guideline-1.pdf

6 Chen S, Miravitlles M, Rhee CK, et al. Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Evidence of Eosinophilic Inflammation Experience Exacerbations Despite Receiving Maximal Inhaled Maintenance Therapy. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 9 sept 2022;17:2187-2200. DOI: 10.2147/COPD.S378649.

SOURCE GlaxoSmithKline Inc.

Demandes médias : GSK Canada : 1 855 593 6274