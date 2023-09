GSK investit 2 millions de dollars dans la recherche pour contrer les menaces constantes et émergentes à la santé pulmonaire au Canada. Tweet this

Cet investissement aidera les équipes de recherche interdisciplinaire à mieux comprendre les effets biologiques, sociaux, environnementaux et comportementaux sur la santé pulmonaire. Grâce à un investissement collectif de 17,5 millions de dollars dans le cadre de subventions d'équipe pour la santé pulmonaire, les IRSC et leurs partenaires veulent permettre aux chercheurs de mettre au point et de diffuser des solutions fondées sur des données probantes pour améliorer la santé pulmonaire et le bien-être général.

« GSK fait progresser le traitement des maladies respiratoires depuis plus de 50 ans, aidant des millions de patients à respirer plus facilement. En tant qu'entreprise vouée à la lutte contre les maladies respiratoires, nous sommes d'avis qu'il est de la plus haute importance d'apporter sa contribution pour favoriser l'excellence dans la recherche au Canada », a déclaré Marni Freeman, vice-présidente et directrice médicale nationale chez GSK Canada. « Notre participation financière aux subventions d'équipe pour la santé pulmonaire vise à produire des connaissances et des innovations qui changent la vie et qui ont une incidence positive tangible sur la santé respiratoire de la population canadienne et du monde entier. »

« Aujourd'hui, nous célébrons une importante contribution de la part de GSK », a déclaré Dr Brian H. Rowe, directeur scientifique de l'Institut de la santé circulatoire et respiratoire (ISCR). « Nous sommes très reconnaissants de leur engagement à améliorer la santé pulmonaire au Canada. Le maintien de poumons en santé joue un rôle important dans le bien-être de chacun. La santé respiratoire de la population canadienne continue d'être menacée par des virus comme la COVID-19, des choix comportementaux comme le vapotage, le tabagisme et la consommation de cannabis, et des facteurs environnementaux comme la fumée des feux de forêt et d'autres formes de pollution atmosphérique. Grâce au soutien de seize partenaires, l'initiative de subventions d'équipe pour la santé pulmonaire rassemble des collaborateurs de tout l'écosystème de la recherche respiratoire. »

La mauvaise qualité de l'air, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, contribue à des visites à l'urgence, des hospitalisations et même des décès qui pourraient être évités. L'inhalation de gaz et de toxines découlant notamment de la cigarette, du vapotage, du radon et de la pollution de l'air peut entraîner de graves répercussions sur la santé des poumons et d'autres organes, comme le cœur et le cerveau. Compte tenu de ces conséquences et des menaces considérables sur la santé pulmonaire, notamment les cancers du poumon, les effets sur la santé liés au vapotage, les infections virales comme la COVID-19 et les conséquences des changements climatiques, il est pressant de stimuler les investissements stratégiques dans la santé pulmonaire.1

« L'initiative des subventions d'équipe pour la santé pulmonaire des IRSC représente le plus important investissement dans la recherche en santé pulmonaire de toute leur histoire. La Société canadienne de thoracologie est heureuse de s'associer à l'Institut de la santé circulatoire et respiratoire et à l'Institut du cancer dans le cadre de cette occasion de financement qui profitera à toute une génération », a ajouté Dr Mohit Bhutani, président de la Société canadienne de thoracologie. « Nous sommes extrêmement reconnaissants envers GSK de sa contribution de 2 millions de dollars dans le cadre de cette initiative. Ce don majeur a permis d'augmenter le nombre de subventions offertes et de rendre l'initiative encore plus fructueuse. Les résultats scientifiques qui en découleront auront un effet durable sur notre compréhension des maladies pulmonaires et l'amélioration des résultats pour les patients, au Canada et partout dans le monde. »

Les subventions d'équipe pour la santé pulmonaire appuieront la recherche axée sur les inégalités liées à la santé pulmonaire dues à l'emplacement géographique, au statut social, au patrimoine génétique, au sexe, au genre, à l'orientation sexuelle et à l'âge. Par exemple, les personnes qui vivent dans des communautés éloignées, rurales et nordiques sont plus souvent affectées par la mauvaise qualité de l'air causée par les feux de forêt; les femmes sont à la fois sous-représentées dans la recherche et mal diagnostiquées de manière disproportionnée en ce qui a trait aux affections cardiorespiratoires; les peuples autochtones du Canada risquent d'être davantage exposés aux toxines dans leurs poumons en raison du taux de tabagisme plus élevé, de la probabilité accrue de vivre dans des maisons surpeuplées ou des maisons où il y a de la moisissure, et des facteurs environnementaux qui affectent la qualité de l'air et de l'eau.

À propos de l'Institut de la santé circulatoire et respiratoire des IRSC

Aux Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), nous croyons que la recherche a le pouvoir de changer des vies. L'Institut de la santé circulatoire et respiratoire des IRSC (l'ISCR des IRSC) est l'un des 13 Instituts de recherche en santé du Canada. Il appuie la recherche axée sur les causes, les mécanismes, la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement, les systèmes de soutien et les soins palliatifs en lien avec un large éventail d'affections associées aux maladies du cœur, des poumons, du cerveau (AVC), du sang ou des vaisseaux sanguins, ainsi qu'aux troubles du sommeil et aux soins intensifs. Pour en apprendre davantage, visitez le https://cihr-irsc.gc.ca. @IRSC_CIHR

À propos de GSK

Nous sommes une société biopharmaceutique mondiale dont la raison d'être est de réunir la science, la technologie et le talent, car ensemble, il est possible de prendre une longueur d'avance sur la maladie. Nous fabriquons des vaccins novateurs et des médicaments spécialisés pour prévenir les maladies et les traiter. Notre R-D est axée sur l'aspect scientifique du système immunitaire, de la génétique humaine et des technologies de pointe. Nous visons à améliorer la santé de 2,5 milliards de personnes au cours des 10 prochaines années. Pour en savoir plus, consultez le site gsk.ca.

SOURCE GlaxoSmithKline Inc.

Renseignements: GSK Canada +1 855 593-6274; IRSC : [email protected]