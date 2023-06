MEXICO, le 1er juin 2023 /CNW/ -- Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. (« Grupo Bimbo » ou la « Société ») annonce l'émission réussie d'obligations liées au développement durable (Certificados Bursátiles) sur le marché mexicain, pour un montant total d'environ 850 millions USD, ce qui représente la plus importante émission d'obligations liées au développement durable (Sustainability-linked bonds, SLB) de toute l'histoire du marché mexicain, et la plus importante transaction de l'année à ce jour.

L'émission comprenait deux séries : la première série d'environ. 680 millions USD, avec une échéance de 10 ans et un taux fixe annuel de 9,24 %; la deuxième série d'environ 170 millions USD, avec une échéance de 3 ans et un taux TIIE variable annuel de 28 jours de +0,10 %.

La Société utilisera principalement le produit de cette offre pour rembourser sa dette bancaire, et continuer à renforcer sa flexibilité financière.

Les obligations sont liées aux objectifs de performance en matière de développement durable et sont alignées sur la stratégie de neutralité carbone de niveau Scope 3, qui représente environ 90 % de l'empreinte carbone de Grupo Bimbo. La Société a obtenu l'avis d'une seconde partie, qui a jugé que les objectifs de performance en matière de durabilité de cette émission étaient importants et pertinents, conformément aux normes du marché.

« Une fois de plus, nous avons misé sur le marché mexicain, cette fois grâce à notre première obligation étiquetée ESG, se classant comme le cinquième SLB du niveau Scope 3 à l'échelle mondiale, et comme la première en Amérique latine, conformément à notre ambitieuse stratégie mondiale de durabilité à long terme. Cette transaction renforce notre position financière tout en réaffirmant nos engagements en matière de développement durable, en particulier notre engagement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 », a déclaré Diego Gaxiola, directeur financier de Grupo Bimbo.

Le Sustainability Linked Bond Framework est disponible à l'adresse https://www.grupobimbo.com/en/sustainable-financing-framework .

Grupo Bimbo reconnaît une fois de plus le soutien des investisseurs ainsi que de BBVA, HSBC et Santander, les institutions financières qui ont agi en tant que teneurs de livres associés.

À propos de Grupo Bimbo

Grupo Bimbo est la plus grande entreprise de boulangerie au monde et une intervenante importante dans le créneau des collations. Grupo Bimbo compte 215 boulangeries et usines, ainsi que plus de 1 600 centres de vente répartis stratégiquement dans 34 pays des Amériques, d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Ses principales gammes de produits comprennent, entre autres, du pain en tranches, des brioches et des petits pains, des pâtisseries, des gâteaux, des biscuits, des biscottes, des muffins anglais, des bagels, des tortillas et des pains plats, des collations salées et des produits de confiserie. Grupo Bimbo produit plus de 9 000 produits et dispose de l'un des plus grands réseaux de distribution directe au monde, avec plus de 3,4 millions de points de vente, plus de 56 000 itinéraires et plus de 143 000 collaborateurs. Ses actions se négocient à la Bourse du Mexique (BMV) sous le symbole boursier BIMBO, et sur le marché de gré à gré aux États-Unis avec un ADR de niveau 1, sous le symbole boursier BMBOY.

